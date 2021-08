Neues SeniorenLebenshilfe-Angebot in Plochingen:

Engagierter Lebenshelfer für Senioren Steffen Schmid startet durch

Plochingen, 13.08.2021. Wenn Senioren in Plochingen und der Umgebung der schwäbischen Kleinstadt im Alltag Hilfe benötigen oder sich mehr soziale Kontakte wünschen, ermöglicht dort ab sofort der neue Lebenshelfer Steffen Schmid mit der SeniorenLebenshilfe die Erfüllung von derartigen Bedürfnissen. Der Dienstleister bietet älteren Menschen als menschliche Schnittstelle mit einer Tätigkeit im vorpflegerischen Bereich individuell vereinbarte Leistungspakete an. Deutschlandweit ist die SeniorenLebenshilfe durch ein Netzwerk mit selbstständigen Lebenshelfern vertreten. Unter www.seniorenlebenshilfe.de und unter Lebenshelfer in Plochingen erhalten Interessierte weitere Informationen zum seniorengerechten Konzept des Dienstleisters und zum Steffen Schmid.

Individuelle Steigerung der Lebensqualität der Senioren mit einzigartigem Konzept

Das Netzwerk der SeniorenLebenshilfe entwickelte sich seit 2012 stetig weiter und besteht mittlerweile aus unzähligen Lebenshelfern und Helferinnen, die in allen Bundesländern Deutschlands mit einer selbstständig-freiberuflichen Tätigkeit aktiv sind. Über eine Zentrale in Berlin erfolgt sowohl die Koordinierung als auch die Schulung und Fortbildung der Dienstleister. Die Spezialisierung auf Betreuungsangebote im vorpflegerischen Bereich unterscheidet die SeniorenLebenshilfe maßgeblich vom Rest der Branche. Beauftragte Lebenshelfer verfolgen das Ziel, den betreuten Senioren zu einem Leben mit einer möglichst umfangreichen Selbstbestimmung im gewohnten Zuhause mit den Mitmenschen aus dem Umfeld zu verhelfen. Die zwischenmenschliche Komponente bei gemeinsamen Aktivitäten und Gesprächen steht im Mittelpunkt des einzigartigen Dienstleistungskonzepts.

Individuelle Vereinbarung der gewünschten Dienstleistungen mit dem Lebenshelfer

Wer die Dienste von Steffen Schmid oder Lebenshelfern aus anderen Regionen auf Honorar-Basis beansprucht, darf über die SeniorenLebenshilfe ein maßgeschneidertes Leistungspaket für die individuellen Bedürfnisse vereinbaren. Unterstützung ist auf Wunsch bei allen typischen Aufgaben des Senioren-Alltags denkbar. Das beinhaltet natürlich typische Tätigkeiten im Haushalt wie Waschen, Einkaufen und Kochen. Zudem stehen Lebenshelfer als Begleiter in alltäglichen Situationen zur Verfügung und fahren die Senioren auch gerne beispielsweise zum Arzt, sonstigen Terminen oder Bekannten aus dem Umfeld. Durch die SeniorenLebenshilfe werden ältere Menschen dazu motiviert, gemeinsame Spaziergänge zu machen oder andere Aktivitäten durchzuführen. Um die Pflegekoordination kümmern die Helfer sich bei Bedarf ebenfalls.

Steffen Schmid als Lebenshelfer mit Empathie und Freude an organisatorischen Aufgaben

Steffen Schmid überzeugt als Lebenshelfer die betreuten Senioren mit einer motivierten Herangehensweise und Freude an der Arbeit. Die Seniorenbetreuung war für den Helfer schon lange eine erstrebenswerte Tätigkeit, nachdem er als Kundenbetreuer im Einzelhandel viel Kontakt mit Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen hatte. Organisatorische Aufgaben haben Steffen Schmid schon immer Freude bereitet. Zudem ist es für ihn ein besonderes Anliegen, empathisch auf die Bedürfnisse der Senioren einzugehen. Nach der erfolgreichen Absolvierung des Ausbildungskurses der SeniorenLebenshilfe steht Steffen Schmid seit dem Sommer 2021 als Lebenshelfer zur Verfügung. Es liegt ihm besonders am Herzen, als feste Vertrauensperson mit älteren Menschen ein solides Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Mögliche Absprache mit Steffen Schmid und Wissenswertes zur SeniorenLebenshilfe

Besondere Wünsche für die Seniorenbetreuung in Plochingen und weiteren Orten im Umkreis der schwäbischen Kleinstadt können Interessenten bei der Vereinbarung individueller Leistungspakete mit Steffen Schmid abklären. Mit einem Hauptsitz in der deutschen Hauptstadt Berlin wurde die SeniorenLebenshilfe als Marke der Salanje GmbH eingetragen. Deutschlandweit arbeitet das familiengeführte Unternehmen am Ausbau seines Lebenshelfer-Netzwerks. Aus diesem Grund bietet die Firma qualifizierten Personen regelmäßig fachliche Schulungen sowie Fortbildungen als Vorbereitung für Lebenshelfer-Aufgaben an.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.