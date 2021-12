Neues Seminar: Erfolgreich investieren mit Aktien & Co.

Aktien, Fonds, ETFs, Zertifikate, Optionen und Anleihen leicht erklärt

Rinteln, den 21. Dezember 2021: In diesem Einsteiger-Seminar von Lernen-Online24 wird den Teilnehmenden verständlich und spannend das Handwerkszeug und Know-how für den Erfolg an der Börse vermittelt. Dabei stehen langfristige Investmentstrategien im Vordergrund, weniger der schnelle Ein- und Ausstieg („Trading“).

Zielgruppe des Online-Seminars “ Erfolgreich investieren – Aktien, Fonds, ETFs, Zertifikate, Optionen und Anleihen leicht erklärt“ sind Personen, die gerne einen fundierten Einstieg in die Welt der Wertpapiergeschäfte erhalten und den Kapitalmarkt umfassend verstehen möchten.

Der Erwerb von Aktien, Fonds, ETFs und anderen Wertpapieren ist gut zum langfristigen Vermögensaufbau geeignet. So bieten Aktien in Zeiten niedriger Zinsen eine deutlich bessere Rendite an als beispielsweise Tagesgeldkonten. Aktien & Co. dienen somit dem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge – wenn man sich auskennt. Worauf haben Einsteigerinnen und Einsteiger beim Handel mit Wertpapieren zu achten? Wie kann das Geld so angelegt werden, dass es sich vermehrt? Diese und andere Fragen werden im Seminar „Erfolgreich investieren – Aktien, Fonds, ETFs, Zertifikate etc. leicht erklärt“ beantwortet.

Dabei vermittelt der erfahrene Seminar-Leiter von Lernen-Online24, der als Bankkaufmann, Bankfachwirt, diplomierter Bankbetriebswirt und Bachelor of Arts sein Handwerkszeug von der Pike auf gelernt hat, praxisnah, anwendungsorientiert und neutral sein Wissen. Fragen sind willkommen und können jederzeit gestellt werden, da in diesem Online-Seminar im Dialog gearbeitet wird.

Inhalte dieses Live-Seminars:

– Einführung in das Wertpapiergeschäft (Anlageklassen, Anlageformen, Anlagestrategien Rendite und Risiko),

– die Börse (Börsenplätze, Marktsegmente, Indizes etc.),

– Aktien (Formen, Analyse, Psychologie),

– Fonds (Konstruktion, aktiv oder passiv, ETFs, Kosten),

– Zertifikate (Konstruktion und Arten),

– Derivate (Optionsscheine, Swaps, Futures, Forwards),

– Anleihen (Ausstattungsmerkmale, spezielle Formen, Risiken, hybride Formen),

– Sonstige Themen (Wertpapierverwahrung etc.).

Weitere Informationen zu diesen und anderen Online-Seminaren entnehmen Interessierte bitte der Lernplattform www.lernen-Online24.de

