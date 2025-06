Neues Self-Service-Tool für Zollanalyse von C.H. Robinson erlaubt Spediteuren, Kosten und Marktschwankungen zu managen

Innovation stärkt das Angebot an kundenorientierten Technologielösungen des weltweit führenden Logistikunternehmens

Amsterdam/NL, 12.06.2025 – C.H. Robinson (Nasdaq: CHRW), eine weltweit führende Logistikplattform präsentiert ein neues Tool zur Analyse der Auswirkungen von US-Zöllen. Dieses erlaubt Spediteuren, angesichts globaler Spannungen im Handel und einer volatilen Zollpolitik, den steigenden Anforderungen im Umgang mit Zöllen gerecht zu werden. Das innovative Tool erlaubt es US-Importeuren, ihre gesamten Zollrisiken zu bewerten und für eine präzise Kostenanalyse bis auf die SKU-Ebene herunterzubrechen.

Marktvolatilität stellt im globalen Handel eine kontinuierliche Herausforderung dar. Zuletzt sahen sich Versender einer Vielzahl an Änderungen in der US-Handelspolitik gegenüber: von Zöllen gemäß Section 301 und Section 232 bis hin zu IEEPA-Gegenzöllen sowie Fentanyl-bezogenen Zöllen -weitere Änderungen sind zu erwarten. Daher ist es für Importeure unerlässlich, über eine Self-Service-Technologie zu verfügen, mit der sie Kosten genau einschätzen und ihre Strategien schnell optimieren können.

„Dieses Tool macht die Navigation durch die Komplexität des Handels schneller und effektiver „, so Mike Short, President of Global Forwarding bei C.H. Robinson. „Ganz gleich, ob sie Frachten umleiten, Eingänge konsolidieren oder Lieferantenbeziehungen überdenken möchten – wir geben Verladern die Einblicke, um zu handeln und immer einen Schritt voraus zu sein. Zum Beispiel kann mit diesem Tool ein nationaler Einzelhändler SKUs mit hohem Absatzvolumen aus einem bestimmten Herkunftsort identifizieren, dann schnell die Gesamtzollausgaben für verschiedene alternative Bezugsquellen vergleichen und bei Bedarf die zukünftige Lieferung umleiten.“

Das Tool ist als Teil der globalen Versenderplattform von C.H. Robinson für US-Zollabfertigungskunden ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Versender erhalten einen Überblick, welche Zölle auf ihre Güter erhoben wurden und damit schnell die Auswirkungen auf ihr Unternehmensergebnis analysieren. Dies geht einher mit einer Kundenumfrage von C.H. Robinson aus dem Jahr 2025, in der mehr als ein Drittel der Versender angaben, dass sie mehr Daten benötigen, um Einsparungen bei Zöllen und Abgaben zu erzielen. Dies entspricht einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr.

Zu den wichtigsten Vorteilen des neuen Tools zur Analyse der Auswirkungen von US-Zöllen gehören:

– Self-Service: 24/7-Verfügbarkeit auf der globalen Versenderplattform von C.H. Robinson

– Tägliche Aktualisierung: Echtzeit-Einblick in die Auswirkungen von handelspolitischen Maßnahmen auf Lieferketten in den USA.

– Auswirkungen evaluieren: Verfolgen Sie die Zollbelastung im Zeitverlauf auf SKU-Ebene und über Geschäftsbereiche hinweg.

– Transparenz: Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über die aktuellen Zölle – nicht nur anhand von Zahlen, sondern auch anhand von Namen – einschließlich der Angabe, ob für ein einzelnes Produkt mehr als ein Zollsatz gilt.

Das Tool zur Analyse der Auswirkungen von US-Zöllen ist die neueste Ergänzung der wachsenden Palette innovativer, selbstbedienbarer digitaler Lösungen von C.H. Robinson, die Unternehmen dabei unterstützen, globale Handels- und Zolländerungen präzise und sicher zu bewältigen. Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Transparenz über Zölle und Kostenanalysen auf SKU-Ebene ergänzt das Tool weitere leistungsstarke Funktionen, die Kunden bereits zur Verfügung stehen:

– ACE Import Intelligence: Aggregiert alle Importeinträge, unabhängig vom Makler, um die gesamten Zollausgaben zu analysieren.

– U.S. Customs Analytics: Bietet eine detaillierte Zollanalyse auf SKU-Ebene für Maklerkunden.

– U.S. Sourcing Analysis: Vergleicht Beschaffungstrends und hilft bei der Identifizierung potenzieller kostensparender Alternativen.

C.H. Robinson verzeichnet ein starkes Interesse an den genannten Tools. Gleichzeitig zeigen Kundenumfragen, dass 50 % der Versender nach Möglichkeiten suchen, ihre Beschaffung umzustellen. Zudem geben 83 % der Versender an, dass die Suche nach Möglichkeiten zur Kostensenkung in der Lieferkette für ihren Erfolg in diesem Jahr entscheidend ist.

„Die Kombination dieser Tools bietet Verladern einen einzigartigen Einblick in ihre Lieferketten, sodass sie ihre Beschaffungs- und Zollstrategien spontan optimieren und die Gesamtkosten deutlich senken können „, ergänzt Mike Short. „Angesichts der raschen Änderungen in der Zoll- und Handelspolitik, die bei den Kunden für Unsicherheit sorgen, arbeitet unser Team intensiv daran, wo immer möglich Klarheit zu schaffen. Mit unserer proprietären Zolltechnologie, die durch unsere umfangreichen Daten und unsere Größe unterstützt wird, sind wir einzigartig positioniert und können diese Erkenntnisse mit den multimodalen Frachtlösungen und der Ausführung kombinieren, die Kunden benötigen, um die Vorschriften einzuhalten, ihre Beschaffungs- und Zollstrategien widerstandsfähiger zu machen sowie proaktive, kostensparende Entscheidungen zu treffen, wann immer dies notwendig ist.“

C.H. Robinson liefert Logistiklösungen wie kein anderes Unternehmen™. Unternehmen weltweit vertrauen darauf, dass wir ihre Lieferketten neu denken, Frachttechnologien vorantreiben und logistische Herausforderungen lösen – von den einfachsten bis zu den komplexesten. Unser Netzwerk aus 83.000 Kunden und 450.000 Vertragsspediteuren wickelt jährlich 37 Millionen Sendungen mit einem Frachtvolumen von 23 Milliarden US-Dollar ab. Dank unserer unübertroffenen Expertise, einzigartigen Reichweite und maßgeschneiderten Lösungen ermöglichen wir den reibungslosen Transport von Gütern über Branchen und Kontinente hinweg – per Lkw, Teilladung, See- und Luftfracht und mehr. Als verantwortungsbewusster globaler Akteur setzen wir uns für nachhaltigere Lieferketten ein und unterstützen mit Stolz gemeinnützige Initiativen, die unseren Mitarbeitenden am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

