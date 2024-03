Neues Release des Visio P&ID Process Designer

Die nächste Evolution der intelligenten P&ID-Lösung für die Prozessindustrie und Verfahrenstechnik

Bad Soden am Taunus, Deutschland, 06. März 2024

Die ITandFactory GmbH, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Anlagenplanung, schlägt mit dem aktuellen Release des Visio P&ID Process Designer 2024 (VPID 2024) ein neues Kapitel auf. Denn die Lösung verfügt über viele neue Features und Funktionen, die Verfahrensingenieuren das Erstellen von R+I-Fließbildern (P&IDs) und PFDs maßgeblich erleichtert.

„Mit der Veröffentlichung von VPID 2024 stellen wir nicht einfach nur eine Software vor, sondern ein intelligentes Werkzeug, das es Ingenieuren und Konstrukteuren in der Prozessindustrie ermöglicht, neue Dimensionen der Präzision und Effizienz zu erreichen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Version die Erwartungen von Fachleuten in verschiedenen Branchen vollends erfüllen wird. Bei ITandFactory sind wir seit jeher bestrebt, Innovationen voranzutreiben und mit unseren Lösungen neue Standards zu setzen“, so Ajit Joshi, Geschäftsführer der ITandFactory GmbH.

Optimierte Effizienz, Datenverwaltung und Berichterstellung

Die neue Version bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es Ingenieuren und Konstrukteuren ermöglichen, ihre Projekte effizient abzuwickeln. Beispielsweise ermöglicht VPID nach Änderungen an der Attribut-Austauschdatei nun eine automatische Aktualisierung der Objektbezeichnungen. Dieser optimierte Prozess macht manuelle Aktualisierungen und Änderungen überflüssig und stellt sicher, dass die Objektbezeichnungen sofort und genau mit den Änderungen in der Attribut-Austauschdatei synchronisiert werden.

Engineering-Daten immer up-to-date

Dateninkonsistenzen sind mit der neuen Version passé. Denn sie bietet effiziente Verwaltungsfunktionen für die Projektdaten und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Mit einer neuen Funktion, die die VPID-Tabelle zur schnellen Erstellung von Excel-Berichten nutzt, können außerdem genaue Berichte und Echtzeit-Updates erstellt werden.

Intuitive Benutzeroberfläche

Die überarbeitete Benutzeroberfläche vereinfacht den Konstruktionsprozess zusätzlich. Eine neue Registerkarte in der Multifunktionsleiste fasst die wichtigsten Funktionen zusammen und bietet den Anwendern einen besser organisierten und übersichtlicheren Ansatz für die Verwaltung von Projektdaten, Aufgaben und Berichten. Im Gegensatz zu früheren VPID-Versionen können die Benutzer die Flussrichtungspfeile jetzt mühelos direkt über die intuitive Multifunktionsleiste steuern und anpassen.

Verbesserte Kompatibilität

Visio P&ID Process Designer 2024 ist jetzt mit dem neuesten Microsoft Visio 2021 und Visio Online Plan 2 (Desktop-Version) kompatibel und unterstützt auch die älteren Versionen von Visio Standard & Visio Professional 2016 & 2019 unter Windows 11 und Windows 10, Pro und Enterprise Editionen, alle mit 64-Bit Betriebssystemen.

Fazit: Mit der verbesserten Kompatibilität, der überarbeiteten Benutzeroberfläche, dem optimierten Entwurfsprozess und den erweiterten Datenverwaltungsfunktionen können Ingenieure und Konstrukteure eine beispiellose Präzision und Produktivität erreichen.

Für weitere Informationen über VPID 2024 und eine Testversion besuchen Sie bitte: www.visiopid.com

Über ITandFactory

Die ITandFactory GmbH – eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Neilsoft Private Limited – ist ein Solution-Provider für den Anlagenbau. Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt das Unternehmen Engineering Software. Die integrierte Lösung CADISON unterstützt Kunden bei der Projektplanung und -entwicklung für Anlagen unterschiedlicher Branchen. Dazu gehören die Chemie-, Pharma-, Lebensmittel-, Getränke-, Öl- und Gasindustrie sowie Unternehmen im Bereich Wasser – und Abwasseraufbereitung.

