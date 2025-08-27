Neues Passwort-Tool Specops uReset für mehr Sicherheit und weniger Helpdesk-Aufwand bei Cloud-Infrastrukturen

Selbstständiges Zurücksetzen von Passwörtern – sicher und flexibel

Berlin, 27. August 2025 – Specops Software, ein Unternehmen von Outpost24 und einer der führenden Anbieter für Passwortmanagement und Benutzerauthentifizierung, erweitert seine Cloud Services. Als Self-Service-Funktion ermöglicht Specops uReset, jederzeit und von überall eigenständig Passwörter auf Unternehmensniveau direkt in der Cloud-Infrastruktur zurückzusetzen. Das Tool wird ab sofort zusammen mit dem Specops Secure Service Desk für Kunden angeboten, die vollständig auf die Entra ID-Cloud umgestellt haben.

Cloud-Plattformen dienen oft als Zugang zu sensiblen Daten und kritischen Geschäftsanwendungen, weshalb eine sichere Identitätsprüfung unerlässlich ist. Wichtig sind daher sichere Passwortvorgaben und MFA-Methoden. Doch insbesondere in größeren Unternehmen kommt es häufig zu passwortbedingten Ausfallzeiten. Diese führen zu Frustration und steigenden IT-Kosten.

Specops uReset wirkt dem entgegen. Unternehmen mit Cloud-Umgebungen erhalten eine robuste Lösung zum Zurücksetzen von Passwörtern, unabhängig davon, ob ein Team vollständig remote, hybrid oder über mehrere Standorte verteilt arbeitet. Das Tool unterstützt über 20 Identity Provider, darunter Specops:ID, Microsoft Authenticator, Okta, Duo Security und Yubikey, sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Geoblocking und MFA Fatique-Resistenz.

„Cloud-Nutzer arbeiten häufig von verschiedenen Standorten und Geräten aus, sodass herkömmliche Supportmodelle während der Geschäftszeiten unzureichend sind“, sagt Omri Kletter, Chief Product Officer bei Outpost24. „Ein Cloud-Nutzer, der abends im Homeoffice oder auf internationalen Reisen ein Passwortproblem hat, kann es sich nicht leisten, bis zu den Geschäftszeiten zu warten, um wieder auf kritische Cloud-Anwendungen zugreifen zu können. Mit uReset haben auch diese Nutzer jederzeit die Möglichkeit, Passwörter auf sicherem Weg selbst zurückzusetzen.“

Erweiterte Passwortsicherheit für Cloud-Umgebungen

94 % der Unternehmen nutzen mittlerweile zumindest eine Form von Cloud Computing. Specops möchte seinen Kunden in jeder gewählten Umgebung maximale Sicherheit bieten. Das bedeutet, dass Specops uReset ab sofort Kunden mit folgenden Funktionen unterstützt:

– lokales Active Directory;

– hybrides Active Directory/Entra ID;

– natives Entra ID.

Benutzer können über die Windows-Anmelde-/Sperrbildschirme von Entra ID von jedem Browser und jedem Gerät aus Passwörter zurücksetzen. Specops uReset löst dieselben zentralen Probleme nun auch für reine Cloud-Kunden.

Entra ID verfügt über integrierte MFA-Optionen für das eigenständige Zurücksetzen von Passwörtern; sie sind jedoch in ihrem Umfang begrenzt. Zudem gibt es nur eingeschränktes Benutzerfeedback und eine schwache Passwortprüfung. Dies kann dazu führen, dass Endnutzer weiterhin Probleme haben, ein konformes Passwort zu erstellen, und somit der Service Desk noch immer Anrufe zu Passwortproblemen erhält. Außerdem lässt sich nicht sicherstellen, dass Benutzer keine leicht zu erratenden oder bereits kompromittierten Passwörter verwenden.

Im Gegensatz dazu bietet Specops uReset nativen Entra ID-Nutzern:

– flexible MFA mit über 20 Drittanbieter-Authentifizierungsdiensten;

– dynamisches Endnutzer-Feedback;

– Überprüfung auf kompromittierte Passwörter anhand der gesamten Specops-Datenbank (enthält über 4 Milliarden kompromittierte Passwörter);

– einfache Registrierung mit integrierten Datenschutzfunktionen.

Specops uReset für die Cloud testen

Interessenten können Specops uReset für Cloud-Umgebungen kostenfrei testen oder eine Live-Demo buchen: https://specopssoft.com/product/specops-password-reset/#tryfree.

Outpost24 unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyber-Resilienz mit einem umfassenden Angebot an CTEM-Lösungen (Continuous Threat Exposure Management). Die intelligente Cloud-Plattform von Outpost24 vereinheitlicht das Asset-Management, automatisiert die Schwachstellenbewertung und quantifiziert Cyber-Risiken im geschäftlichen Kontext. Führungskräfte und Sicherheitsteams auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Outpost24 die wichtigsten Sicherheitsprobleme innerhalb ihrer Angriffsfläche identifiziert und priorisiert, um die Risikominderung zu beschleunigen. Outpost24 wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden und den USA. Weitere Niederlassungen befinden sich in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Frankreich und Spanien. Besuchen Sie https://outpost24.com/ für weitere Informationen.

