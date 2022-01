Neues Online-Whiteboard begeistert Schüler im Unterricht

Wie gut ein Online-Nachhilfeunterricht ist, hängt stark von dem verwendeten Tool ab. Das Team der LearnFamilie bietet ein neues Online-Whiteboard mit interaktiven Funktionen an.

Ein riesiges Problem beim gegenwärtigen Online-Unterricht stellen derzeit die eingeschränkten Möglichkeiten dar. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben die beliebten Online-Tools Zoom, Skype Google Meet und Microsoft Teams einige Funktionen nachgebessert, doch gibt es weiterhin einen großen Unterschied zwischen Präsenz- und Online-Unterricht.

Bei der LernFamilie wählen Sie aus einem großen Pool an Lehrkräften einen auf die Bedürfnisse Ihres Kindes zugeschnittenen Privatlehrer aus. Um den Suchprozess zu vereinfachen, können Sie gezielt nach unterschiedlichen Fächern die Lehrer filtern.

Das große Ass im Ärmel bei der LernFamilie ist das interactive Whiteboard, welches speziell für den Online-Unterricht entwickelt wurde und gezielt Funktionen für einzelne Unterrichtsfächer bietet.

Dabei kann zu Beginn zwischen drei unterschiedlichen Whiteboardtypen ausgewählt werden (Zeichnen, Schreiben und Programmieren), die wiederum für das zu unterrichtende Thema fachspezifische Funktionen bieten:

> Für die Mathematik Online-Nachhilfe können ein karierter Hintergrund, geometrische Figuren, Formeleditor oder ein Graphenplotter genutzt werden ähnliche wie in Geogebra

> Für sprachliche Fächer wird ein linierter Hintergrund angeboten, in welchem man Texte wie in einem Online-Word-Dokument gemeinsam schreiben kann

> Und für technische Fächer wie Programmieren gibt es einen eigenen Online-Editor, um Quellcode zu programmieren

Neben den verschiedenen Whiteboardarten gibt es bekannte Funktionen wie einen Textchat, mit welchen man Dateien senden und downloaden kann.

Auch kann der Nachilfelehrer den Bildschirm teilen, um Inhalte von seinem Computer zu präsentieren.

Spannend ist, dass Audio-Listenings abgespielt werden können. Um Sprachen online zu lernen, kann man im Vollbildmodus gemeinsame Konversationen abhalten.

Während des Online-Unterrichts kann man das Whiteboard aufzeichnen und downloaden.

Weiters ist es ein entscheidender Vorteil, dass die Lehrkraft aus über 2.500 E-Books, Aufgaben und Übungen gezielt nach Lerninhalten suchen können, die ideal auf das jeweilige Lernthema zugeschnitten sind.

Gegenüber Zoom oder Skype bietet die LernFamilie mit ihrem neuen Online-Whiteboard tolle neue Funktionen, welche der Online-Nachhilfe einen deutlichen Mehrwert bringen kann. Auf der Homepage der LernFamilie finden Sie ein Video, welches das Online-Whiteboard in Action zeigt.

LernFamilie ist eines der modernsten Online-Nachhilfe Plattformen mit dem Ziel, „Lebenslanges Lernen“ positiv zu vermitteln.

Gut ausgebildete Nachhilfelehrer unterrichten die Schüler in der Online-Nachhilfe und im Präsenzunterricht

Die individuelle Schülernachhilfe findet dabei im Einzelunterricht statt.

