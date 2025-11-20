Neues OmnIA-Release erschließt private LLM zum Self-Hosting

Insiders Technologies bringt mit dem Service Pack 3 für die fortschrittliche OmnIA-Plattform zur intelligenten Prozessautomatisierung einfachen Zugang zu aktuellen KI-Entwicklungen und ermöglicht hohe Performance bei absoluter Vertraulichkeit.

Kaiserslautern, 20.11.2025 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Automation (IA), hat OmnIA 1 Service Pack 3 veröffentlicht. OmnIA ist die konsequente Weiterentwicklung des weitverbreiteten Produkts smart FIX und zentrale Plattform zur Orchestrierung und Steuerung von Abläufen und Workflows in der KI-basierten Prozessautomatisierung. Mit dem neuen Service Pack entwickelt sich OmnIA als Plattform konsequent weiter und erschließt Kunden die aktuellen KI-Entwicklungen – einfach, sicher und performant.

Private LLM bieten höchste Sicherheit und Vertraulichkeit

Ein Highlight des neuen Releases ist die Möglichkeit, eigene Instanzen großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLM) vollständig getrennt vom Internet on-premises zu betreiben und damit höchste Ansprüche an Datenschutz und Vertraulichkeit zu erfüllen. Insiders stellt dazu LLM zur Verfügung, die speziell für die Dokumentenverarbeitung vorkonfiguriert sind und damit geringere Anforderungen an die Serverleistung stellen. Mit diesen LLM sind deutliche Verbesserungen in der Klassifikation und Datenextraktion möglich – auch ohne langwieriges Training. Interessant ist darüber hinaus die Möglichkeit der Validierung von KI-Ergebnissen durch die Kombination mehrerer KI-Technologien. Dank der On-Premises-Option können auch Use Cases mit höchsten Anforderungen an Vertraulichkeit und Datenschutz sicher umgesetzt werden. Gleichzeitig wird die digitale Souveränität des Kunden gestärkt.

Deutliche Verbesserung in der Rechnungsverarbeitung

Für die Lösung e-invoice pro bietet das neue OmnIA-Release viele Neuerungen und Verbesserungen: So können nun auch Gutschriften analog zu E-Rechnungen verarbeitet werden. Mit einem neuen Format für den aus dem XML-Datensatz erzeugten PDF-Sichtbeleg wird die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert. Und die Autokontierung von Rechnungen konnte durch die Nutzung von LLM mit Blick auf Qualität und Kosten optimiert werden. Zahlreiche Verbesserungen im Detail, wie das neue XML-Parsing von E-Rechnungen, die Verarbeitung eingebetteter PDF-Anhänge oder die neue Normalisierung extrahierter Werte, führen zudem zu einer deutlichen Leistungssteigerung der installierten Lösungen bei Kunden.

Vielzahl von Neuerungen für alle Anwendungsfälle

Weitere Neuerungen durch das Service Pack 3 betreffen unter anderem Automated Reports, mit denen Analysen und Berichte mit interessanten Informationen zu Prozessabläufen automatisiert erstellt und per E-Mail versandt werden können. Zusammen mit den neuen Client-Logs des Web Verifiers, der intuitiven Komponente zur Einbindung von Sachbearbeitenden, wird so die Optimierung im laufenden Betrieb erleichtert. Der bereits im letzten Release optimierte Einsatz mehrerer paralleler OCR-Services wurde weiter ausgebaut. Damit kann nun auch die Lösung smart PKV für private Krankenkassen die Microsoft OCR für höhere Erkennungsraten bei Dokumenten nutzen.

Auf OmnIA basieren zahlreiche Standardlösungen von Insiders Technologies und seinen Partnern, beispielsweise zur Verarbeitung allgemeiner kaufmännischer Belege wie Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen sowie alle Arten von Akten, insbesondere Personalakten. Zudem gibt es viele branchenspezifische Standardlösungen, etwa für das Versicherungswesen und die Immobilienwirtschaft, sowie eine Vielzahl individueller Anwendungsgebiete bei einzelnen Kunden. „Mit OmnIA als Plattform zur intelligenten Prozessautomatisierung erschließen wir unseren Kunden regelmäßig KI-Innovationen zur einfachen Nutzung. Jede Verbesserung oder Neuigkeit an OmnIA wirkt sich direkt bei Tausenden von Kunden positiv aus und bietet ihnen neue Möglichkeiten“, erklärt Werner Weiss, Geschäftsführer bei Insiders Technologies.

Kunden können das neue Release von OmnIA ab sofort über Insiders oder den betreuenden Partner beziehen oder sich die Neuheiten im Rahmen eines Demotermins präsentieren lassen. Auch Interessenten steht eine unverbindliche Demo offen. Terminvereinbarungen bitte per E-Mail an release@insiders-technologies.de.

Mehr Informationen zu OmnIA, der Plattform für intelligente Prozessautomatisierung:

https://insiders-technologies.com/de/automation-platform-omnia

Einen Überblick über moderne KI-Technologien vom maschinellen Lernen über neuronale Netze bis hin zu Large Language Models und Agentic AI von Insiders Technologies bietet:

https://insiders-technologies.com/de/kuenstliche-intelligenz

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 6.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit. https://www.insiders-technologies.com/

