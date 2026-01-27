Neues Old Oak Burger-Restaurant in Schwalmstadt in Hessen geplant

Old Oak GmbH setzt Wachstumskurs fort: Die Old Oak GmbH treibt ihre Expansion im Gastronomiesegment weiter voran und plant die Eröffnung eines neuen Old Oak Burger-Restaurants in Schwalmstadt (Hessen).

Expansion in der Gastronomie: Old Oak GmbH plant neues Old Oak Burger-Restaurant in Schwalmstadt (Hessen)

Die Old Oak GmbH, ein wachstumsorientiertes Unternehmen im Bereich Gastronomie, treibt ihre Expansion in Hessen konsequent voran und plant einen neuen Standort für ein Old Oak Burger Restaurant in der Friedrich-Ebert-Straße 112, 34613 Schwalmstadt (Regierungsbezirk Kassel, Schwalm-Eder-Kreis).

Mit dem geplanten Standort in Schwalmstadt baut die Old Oak GmbH ihre Präsenz in Nordhessen weiter aus. Neben dem erfolgreichen Eskinivvach Burger Eschwege wird auch der neue Standort Teil der Old Oak GmbH und stärkt die Position des Unternehmens im Premium-Burger-Segment.

Strategisch begleitet wird die Expansion von der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), einem renommierten Unternehmen der Immobilienbranche, das als Gesellschafter der Old Oak GmbH an der Weiterentwicklung der Gastronomiemarke beteiligt ist.

Erfolgreiches Gastronomiekonzept in Eschwege als Grundlage für weiteres Wachstum

Das Eskinivvach Burger Eschwege befindet sich in zentraler Lage in der Bahnhofstraße 3, 37269 Eschwege. Die moderne Gastronomieeinheit verfügt über eine rund 400 m² große Innenfläche sowie eine 50 m² große Terrasse, die den Gästen ein zeitgemäßes und einladendes Ambiente bietet.

Highlights des Standorts in Eschwege:

– Moderne Einrichtung mit offener Küche

– Einladende Atmosphäre für Genießer

– Perfekte Symbiose aus Geschmack und Ambiente

Seit seiner Eröffnung hat sich Eskinivvach Burger Eschwege als feste Größe in der regionalen Gastronomieszene etabliert. Das Burger-Restaurant steht für frische, hausgemachte Burger, hochwertige Zutaten und ein authentisches Geschmackserlebnis, zubereitet mit Leidenschaft und handwerklichem Anspruch.

Old Oak GmbH: Genuss, Regionalität und Nachhaltigkeit

Die Old Oak GmbH steht für ein modernes Gastronomiekonzept mit Fokus auf Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit. Herzstück der Marke sind saftig gegrillte Rindfleisch-Patties, hausgemachte Saucen und kreative Burger-Kreationen, die ein intensives und nachhaltiges Geschmackserlebnis bieten.

Mit den Old Oak Burger Restaurants richtet sich die Old Oak GmbH an Burger-Liebhaber im Raum Kassel, in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) sowie perspektivisch an weiteren Standorten in Hessen.

Besuchen Sie uns

Eskinivvach Burger Eschwege

Bahnhofstraße 3

D-37269 Eschwege

Web: www.eskinivvach-eschwege.de

Die Old Oak GmbH ist ein Gastronomieunternehmen mit Sitz in Hessen. Das Unternehmen entwickelt und betreibt hochwertige Burger-Konzepte mit Fokus auf Qualität, modernes Design und nachhaltige Wertschöpfung.

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-restaurant.de

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-restaurant.de

www.eskinivvach-eschwege.de

Firmenkontakt

Old Oak GmbH

Holger Ballwanz

Hans-Heiner-Müller-Allee 3

34346 Hann. Münden (bei Kassel & Göttingen)

+49 30 44 677 188



https://www.old-oak-restaurant.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.