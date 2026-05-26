Neues MSP-Playbook von Hornetsecurity by Proofpoint

Unterstützung für Unternehmen bei zentralen Herausforderungen rund um KI und Cybersicherheit

– Das „MSP Playbook für intelligenteres statt härteres Arbeiten“ unterstützt MSPs im KMU-Umfeld bei zentralen Herausforderungen – von KI-Einführung und täglichem Cybersecurity-Betrieb bis hin zu effizientem Onboarding und Anbieter-Konsolidierung.

– Spezifische KI-Leitlinien unterstützen MSPs dabei, Kunden zu KI-Governance, Steuerung und Kontrolle, geschäftlichem Nutzen sowie neuen operativen Risiken zu beraten.

HANNOVER, DEUTSCHLAND – 26. Mai 2026 – Das weltweit führende Cybersecurity-Unternehmen Hornetsecurity by Proofpoint ( https://www.hornetsecurity.com/de/) hat sein neues Playbook für 2026 vorgestellt. Es befähigt Managed Service Provider (MSPs) mit konkreten Handlungsempfehlungen, ihr Geschäft skalierbar auszubauen und kleine sowie mittelständische Unternehmen (KMU) bei neuen Herausforderungen rund um den Einsatz von KI zu begleiten.

Das „MSP Playbook für intelligenteres statt härteres Arbeiten“ ( https://www.hornetsecurity.com/de/msp-playbook/) wurde vor dem Hintergrund steigender Cybersecurity-Anforderungen im Mittelstand entwickelt und behandelt zentrale Themen, von immer ausgefeilteren Cyberbedrohungen bis hin zu regulatorischen Vorgaben und Compliance-Fragen. Es enthält praxisnahe Empfehlungen und konkrete Hilfestellungen, mit denen MSPs ihre operativen Abläufe effizienter gestalten und ihr Geschäft im KI-Zeitalter skalieren können. Gerade mit zunehmender Größe werden Themen wie der Einsatz von KI, die Konsolidierung von Anbietern, effiziente Prozesse für das Onboarding oder die kontinuierliche Kundenbetreuung zu einer komplexen Herausforderung. Das Playbook zeigt deshalb auf, wie MSPs heute mithalten können und ihre Prozesse gezielt optimieren, um diese Herausforderungen strukturiert und nachhaltig zu bewältigen.

Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity by Proofpoint erklärt: „MSPs sind unverzichtbare Partner für alle Unternehmen, die auf sichere, zuverlässige und effiziente IT-Betreuung angewiesen sind. Um dieser Rolle gerecht zu werden, gewinnen klare Orientierung, ein umfassender Schutz und effizientere Arbeitsweisen – wie etwa durch Automatisierung – für MSPs zunehmend an Bedeutung. Sie helfen dabei, Abläufe zu optimieren und bessere Ergebnisse für den Kunden zu erzielen, was den langfristigen Unternehmenserfolg sichert. MSPs nehmen eine Schlüsselrolle im Cybersecurity-Ökosystem ein. Mit unserem neuen Playbook möchten wir deshalb ein praxisnahes Werkzeug an die Hand geben, das ihnen im Jahr 2026 und darüber hinaus bei den Herausforderungen ihres Geschäfts zur Seite steht.“

Wie hilft das Playbook MSPs im Alltag?

Das Playbook konzentriert sich auf sieben zentrale Themenbereiche, die MSPs aufzeigen, wie sie effizienter arbeiten, ihre Kundenbetreuung stärken und profitablere Services aufbauen können. Es bietet praxisnahe Einblicke und konkrete Handlungsempfehlungen, unter anderem zu folgenden Punkten:

– Wie zeitaufwändige Onboarding-Prozesse aus einer kundenorientierten Perspektive bewältigt werden können, um sowohl Effizienz sicherzustellen als auch eine möglichst starke Kundenbeziehung aufzubauen.

– Wie mehrstufige Prozesse umgesetzt werden können, um im Falle eines Sicherheitsvorfalls eine Best-in-Class-Reaktion sicherzustellen.

– Welche aktuellen und besonders relevanten Cyberbedrohungen MSPs im Blick behalten sollten, um ihre Kunden strategisch beraten zu können.

Wie verändert KI die Rolle von MSPs?

Ein zentrales Kapitel des Playbooks widmet sich den Chancen und Herausforderungen, die KI für MSPs und ihre Kunden mit sich bringt. Generative KI wurde in Unternehmen bislang häufig vor allem punktuell getestet. Mit dem Übergang zu einem immer strukturierteren und strategischeren Einsatz von KI gewinnen nun auch MSPs weiter an Bedeutung. Sie helfen ihren Kunden dabei, den Einsatz von KI strategisch zu begleiten, Orientierung zu geben und den langfristigen Nutzen neuer Anwendungen gezielt zu erschließen.

Derzeit finden KI-Agenten noch überwiegend in großen Unternehmen Einzug. Langfristig wird jedoch erwartet, dass sich ihre Nutzung zunehmend auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie dem Mid-Market-Bereich etabliert. Diese Entwicklung können MSPs aktiv mitgestalten: Wer frühzeitig klare Leitlinien und Best Practices für die Einführung und Steuerung von KI-Agenten etabliert, kann sich als vertrauenswürdiger Technologiepartner positionieren und die Kundenbindung langfristig stärken.

Alexander Spaller, Head of Sales DACH bei Hornetsecurity by Proofpoint: „KI verändert bereits heute die Gespräche, die MSPs mit ihren Kunden führen. Unternehmen benötigen Orientierung: Wo schafft KI echten Mehrwert, wie wird sie von den Mitarbeitenden bereits im Arbeitsalltag genutzt und welche Leitplanken sollten für ihren Einsatz gelten? Für MSPs eröffnet sich dadurch die Chance, ihre Rolle als strategischer IT-Berater weiter auszubauen. Sie können ihre Kunden befähigen, den Schritt von ersten KI-Experimenten hin zu klaren Governance-Strukturen und einem nachhaltigen geschäftlichen Nutzen zu gehen.“

Hier finden Sie das MSP Playbook zum Download: https://www.hornetsecurity.com/de/msp-playbook/

Über Hornetsecurity by Proofpoint:

Hornetsecurity by Proofpoint ist der Geschäftsbereich von Proofpoint, der die Hornetsecurity-Produktsuite speziell für Managed Service Provider (MSPs) sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) bereitstellt. Das Unternehmen bietet cloudbasierte Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security-Awareness-Lösungen der nächsten Generation, die Unternehmen und Organisationen jeder Größe auf der ganzen Welt unterstützen. Das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection ist die umfassendste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365 auf dem Markt. Angetrieben von Innovation und Cybersecurity-Exzellenz, baut Hornetsecurity mit seinem preisgekrönten Portfolio eine sicherere digitale Zukunft und nachhaltige Sicherheitskulturen auf.

Hornetsecurity ist über sein internationales Vertriebsnetz mit über 12.000 Channel-Partnern und MSPs in mehr als 120 Ländern aktiv. Seine Premium-Dienste werden von mehr als 125.000 Kunden genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hornetsecurity.com/de/

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