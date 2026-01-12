Neues Kinderbuch setzt ein starkes Zeichen für Vielfalt und Freundschaft

„Der kleine Zombie Hirsegrün“ – eine warmherzige Bilderbuchgeschichte über Anderssein, Mut und Zusammenhalt

Zug, 12. Januar 2026 – Mit dem liebevoll illustrierten Bilderbuch „Der kleine Zombie Hirsegrün“ veröffentlicht die Autorin Caren Oblinger gemeinsam mit der Illustratorin Sandrina Fuchs eine berührende Geschichte für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, die wichtige gesellschaftliche Themen kindgerecht aufgreift.

Im Mittelpunkt steht der kleine Zombie Hirsegrün, der mit seiner Familie aus der Zombie- in die Menschenwelt zieht. Dort merkt er schnell, dass Anderssein nicht immer sofort akzeptiert wird. Misstrauen, Vorurteile und Ausgrenzung begegnen ihm ebenso wie Neugier, Mut und schließlich echte Freundschaft. Besonders die Begegnung mit dem Menschenjungen Anton zeigt, wie Vorbehalte überwunden und Vertrauen aufgebaut werden können.

Mit viel Einfühlungsvermögen erzählt „Der kleine Zombie Hirsegrün“ von:

-Vielfalt und Toleranz

-dem Umgang mit Vorurteilen

-Freundschaft über Unterschiede hinweg

-Empathie und gegenseitigem Helfen

Die farbenfrohen, detailreichen Illustrationen von Sandrina Fuchs unterstützen die Geschichte auf visuell ansprechende Weise und machen das Buch sowohl zum idealen Vorlesebuch als auch zur ersten eigenen Lektüre.

Das Buch eignet sich besonders für:

-Familien mit Kindern ab ca. 4 Jahren

-Kindergärten, Schulen und Bibliotheken

-Vorlesestunden, Bilderbuchkinos und pädagogische Projekte

Bibliografische Angaben:

Titel: Der kleine Zombie Hirsegrün

Autorin: Caren Oblinger

Illustrationen: Sandrina Fuchs

ISBN: 978-3-03831-340-3

Erscheinungsjahr: 2025

Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft

Erscheinungsort: Zug

