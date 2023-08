Neues KI-Startup aus Berlin – passport-selfie.com wandelt Smartphone Selfies mittels KI zu biometrischen Passfotos um

Herkömmliche Smartphone Selfies können jetzt über den neuen Onlinedienst passwort-selfie.com in behördenkonforme biometrische Fotos umgewandelt werden. Basis dafür bildet eine eigenentwickelte KI-Software. Nach Upload des Selfies erhalten Nutzer*innen per Klick innerhalb von Sekunden ein biometrisch angepasstes Lichtbild, das für Pässe und weitere amtliche Dokumente verwendet werden kann. Das Ergebnis wird von passwort-selfie.com als Download bereitgestellt oder als Fotoausdruck per Post zugesendet. Die umfassende Einhaltung des Datenschutzes wird von dem in Berlin ansässigen Startup garantiert.

Mit passport-selfie.com können biometrische Fotos für behördliche Dokumenten wie Personalausweise, Visa, Führerscheine bis hin zu Reisepässen jetzt komfortabel und zeitsparend online generiert werden. Um diese zu erhalten, wird lediglich ein Selfie vom mobilen Endgerät hochgeladen und anschließend der Erstellungsprozess gestartet. Bis das perfekte Bild gefunden ist, können unbegrenzt Probeaufnahmen mit z.B. korrigierter Frisur ausprobiert werden. Die KI-Software prüft und verarbeitet die eingehenden Motive und passt diese automatische an das jeweils erforderliche Format für den geforderten Dokumententyp und das jeweilige Land an.

Ist das perfekte Bild gefunden, können im Anschluss weitere Anpassungen kostenlos vorgenommen werden – so u.a. das Freistellen des Portraits, Einsetzen eines grauen Hintergrundes, die Begradigung der Kopfneigung, Optimierung von Auflösung und Kontrast bis hin zur Größenanpassung gemäß § 5 PassV (Passverordnung). Das fertige Ergebnis entspricht zu 100 Prozent den offiziellen Vorgaben zu Gesichtsbiometrie, Format, Schärfe, Kontrast und weiteren Details. Der Prozess der Fotogenerierung benötigt nur einen Klick und ist in der Regel in wenigen Sekunden abgeschlossen.

Biometrische Fotos für jede Altersgruppe

passwort-selfie.com erstellt nicht nur biometrische Passfotos für Erwachsene, Teenager und Kinder. Ebenso können alle jungen Eltern den neuen Online-Service nutzen. Für Baby- und Kinderpassfotos müssen Säuglinge und Kleinkinder damit nicht länger zum Fotografen und dort unnötigem Stress ausgesetzt werden. Timur Amirov, Software-Experte und Gründer von passwort-selfie.com: „Wir haben bereits eine Vielzahl von biometrischen Fotos für Neugeborene und Kleinkinder generiert, die z.B. zum ersten Mal mit ihrer Familie ins Ausland reisen. Unsere KI-Software stellt für dieses Foto-Vorhaben eine Einfachheit und Schnelligkeit bereit, die für Eltern außerhalb der eigenen vier Wände nicht verfügbar ist.“

Direkte Verfügbarkeit der biometrischen Fotos

passwort-selfie.com bieten für die Passfoto-Generierung verschiedene Services an: In der Basic-Version wird ein Bild mit entferntem Hintergrund, angepasster Kopfdrehung und intelligentem Zuschnitt zur möglichen Nachbearbeitung generiert. Bei der druckfähigen Pro-Version erhalten Nutzer*innen eine hochwertige digitale Ausführung mit sechs Fotos – inklusive Garantie, dass diese den jeweils landes- und dokumentenspezifischen Normen und Vorschriften entsprechen. In der „Pro-Version + Lieferung“ werden die Bilder zusätzlich in ausgedruckter Version per Post geliefert. Der Versandservice ist aktuell für Deutschland, Österreich, die Schweiz sowie Spanien, Frankreich und Italien verfügbar.

Vollständige Einhaltung des Datenschutzes

Als in Deutschland ansässiges Unternehmen legt passport-selfie.com besonders großen Wert auf die Einhaltung des Datenschutzes gemäß DSGVO. Bilder sind ausschließlich für den jeweiligen Nutzenden verfügbar und werden anschließend innerhalb von 24 Stunden automatisch gelöscht. Ebenso werden keine von Kund*innen hochgeladenen Fotos für das Training der KI-Software verwendet.

Link zum Passbild-Generator: https://passport-selfie.com/de/free-biometric-photo-generator/

Über passport-selfie.com / Computer Vision Solutions UG (haftungsbeschränkt):

passport-selfie.com ermöglicht es, auf Basis seiner eigenentwickelten KI-Software herkömmliche Smartphone Selfies in biometrische Versionen umzuwandeln. Managing Director und Gründer des Berliner Startups ist Timur Amirov, ein erfahrener Software-Experte, der bereits zum schnellen Wachstum von Unternehmen wie Delivery Hero und Zalando beigetragen hat. Seit seinem Start im Juni 2023 hat passport-selfie.com bereits Tausende von biometrische Fotos für Personalausweise, Reisepässe, ID- und weitere Dokumente im Kundenauftrag generiert.

