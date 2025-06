Neues Karriereplattform für die Autobranche

Jobs-beim-Autobauer.de geht online – Karriereplattform für BMW, Tesla & Co. startet durch

Jobs-beim-Autobauer.de ist das neue Spezialportal für Karrieren in der Automobilbranche. Als Service von 1A-Stellenmarkt.de bietet die Plattform tagesaktuelle Jobangebote renommierter Autohersteller wie BMW, Tesla, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi und Porsche – strukturiert nach Marken, Standorten und Beschäftigungsmodellen.

In Kooperation mit namhaften Partnern wie StepStone, Joblift und Stellenanzeigen.de stehen umfangreiche Jobangebote zur Verfügung. Bewerber können gezielt nach Teilzeitstellen, Ausbildungsplätzen oder Quereinstiegsmöglichkeiten suchen.

Neben aktuellen Jobs bietet die Seite redaktionell betreute Inhalte rund um Bewerbung, Gehalt und Karrieremöglichkeiten bei bekannten Automarken. Damit versteht sich Jobs-beim-Autobauer.de als Informations- und Karriereportal zugleich.

„Wir sehen großen Bedarf nach klarer Orientierung bei der Jobsuche in der Automobilbranche. Unser Portal vereint Jobdaten, Karriereinfos und redaktionelle Inhalte auf einer Plattform – für alle, die sich beruflich neu ausrichten oder bei einem Autobauer durchstarten wollen“, erklärt der Betreiber.

Das Portal richtet sich sowohl an Berufseinsteiger als auch an erfahrene Fachkräfte und Quereinsteiger. Durch die klare Struktur finden Nutzer schnell den passenden Einstieg – egal ob in der Produktion, Verwaltung oder im Bereich Entwicklung.

Weitere Informationen unter: https://www.jobs-beim-autobauer.de

Die 1A Infosysteme GmbH mit Sitz in Deutschland ist seit 1999 erfolgreicher Betreiber digitaler Themenportale. Als Entwickler und Herausgeber der etablierten 1A-Portale.de gehört das Unternehmen zu den Pionieren im Bereich themenspezifischer Online-Plattformen für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen.

Die Portalgruppe umfasst heute eine Vielzahl namhafter Plattformen, darunter: 1A-Portale.de, 1A-Automarkt.de, 1A-Immobilienmarkt.de, 1A-Stellenmarkt.de, 1A-Reisemarkt.de.

Darüber hinaus betreibt die 1A Infosysteme GmbH über 100 thematische Spezialportale und regionale Marktplätze, die den Nutzern passgenaue Informationen, Angebote und Services bereitstellen – stets mit einem Fokus auf Übersichtlichkeit, Nutzerfreundlichkeit und regionaler Relevanz.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung steht die 1A Infosysteme GmbH für digitale Orientierung in zentralen Lebensbereichen, nutzergerechte Plattformkonzepte, langfristige Qualität und nachhaltigen Online-Erfolg.

Durch die intelligente Kombination aus Technologie, Redaktion und SEO-Kompetenz schafft das Unternehmen Plattformen mit Substanz – für eine digitale Welt, die Orientierung gibt.

