Neues Jahr – neue Preise

Kodak Alaris startet mit Vollgas ins neue Jahr und senkt die Preise für einige Scanner-Modelle der bewährten KODAK S3000 Serie. Ab sofort gelten für die Scanner KODAK S3100, S3100f und S3120 Max rund 8 bis 12 % günstigere Preise. Darüber hinaus wurden die Konditionen für Serviceverträge für die gesamte KODAK S3000 und die S3000 Max Serie um rund 15 % reduziert.

Hohe Produktivität im Desktop-Format

Die A3-Scanner KODAK S3100, S3100f und S3120 Max überzeugen trotz ihrer geringen Größe durch ihre Performance und einfache Nutzung. Denn sie lassen keine Wünsche in Sachen Genauigkeit und Produktivität offen, weshalb sie ideal für viele Bereiche, wie Behörden, Steuerkanzleien, im Gesundheitswesen und in der Logistik, um nur einige zu nennen, geeignet sind. Sie können bis zu 120 Blatt pro Minute (ppm) erfassen, während die integrierte Bildverarbeitung leistungsstarke PCs obsolet macht. Dank der Netzwerkfähigkeit können die Scanner gemeinsam genutzt werden, ohne dass Laptops bewegt oder Kabel umgesteckt werden müssen.

Zuverlässiges Papierhandling steigert die Effizienz

Die Scanner verarbeiten gemischte Stapel mit unterschiedlichen Papiergrößen und -gewichten spielend. Der intelligente Dokumentenschutz und die Mehrfacheinzugssensoren erkennen Probleme bei der Papierzufuhr und stellen sicher, dass alle Dokumente unbeschädigt gescannt und Doppeleinzüge erkannt werden. Er „hört“ Knittergeräusche und stoppt den Einzug, bevor Papierstaus auftreten. Darüber hinaus bietet der KODAK S3100f ein integriertes DIN-A3 Flachbett.

Herausragende Bildqualität und Präzision

Die KODAK Scanner verfügen über eine integrierte Barcode-Lesefunktion und die Perfect Page Bildverarbeitungstechnologie liefert stets hervorragende Bildqualität beim Scannen mit Nenngeschwindigkeit. Sie bietet hohe Präzision bei der Nutzung von automatisierter Datenextraktion (OCR-/ICR-Erkennung) und liefert optimierte Dateien für RPA-Systeme (Robotic Process Automation).

Einfache Integration

Die RESTful Web-API-Unterstützung bietet eine effiziente Dokumentenerfassung über den Browser, ohne dass Software oder Treiber notwendig sind. Erfasste Dokumente und Daten können direkt in Unternehmensanwendungen wie ECM- oder Dokumentenmanagement-Systeme sowie in Cloud-Dienste integriert werden.

Punkto Sicherheit

Die preisattraktiven KODAK Scanner bieten allesamt professionelle Sicherheitsfunktionen, die in dieser Klasse wohl einzigartig sind. So validiert Secure Boot die Firmware bevor sie ausgeführt wird, um Schadsoftware frühzeitig zu erkennen und zu löschen, bevor sie in das System eindringt. Zudem unterstützen sie Sicherheitsprotokolle beim Scannen über Netzwerke, einschließlich HTTPS- und TLS-Verschlüsselung, die sich über die Kodak Alaris RESTful Web-API aktivieren lassen.

Rundum sorglos

Für die Scanner der KODAK S3000 und S3000 Max Serie bietet Kodak Alaris den Wartungsvertrag Advanced an, in dem alle Kosten für Technikereinsätze inkl. Fahrtkosten, Ersatzteile sowie eine jährliche Wartung enthalten ist.

Weitere Informationen unter: www.alarisworld.com

