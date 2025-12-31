Neues Jahr. Neue Leichtigkeit. Ihre Auszeit in der Vitalquelle Montafon.

Unser Neujahrsversprechen an Sie: Mehr Gelassenheit. Mehr Genuss. Mehr Zeit für sich.

Liebe Gäste,

ein neues Jahr beginnt – und mit ihm die Einladung, bewusster innezuhalten, neue Kraft zu schöpfen und sich selbst wieder mehr Raum zu geben.

In der Vitalquelle Montafon erwartet Sie genau dieser besondere Moment des Ankommens:

Wärme, Ruhe und alpine Natürlichkeit, die Körper und Geist in Einklang bringen. Entspannen Sie im Panorama-Pool, genießen Sie unsere ausgezeichnete Gourmetküche und lassen Sie den Alltag dort zurück, wo er hingehört – ganz weit weg.

Unser Neujahrsversprechen an Sie:

Mehr Gelassenheit. Mehr Genuss. Mehr Zeit für sich.

Starten Sie 2026 mit einer wohltuenden Auszeit im Montafon und sichern Sie sich jetzt Ihre persönliche Wellnesspause in der Vitalquelle Montafon.

Geniessertage 4=3

11.01. – 27.03.2026

4 Nächte ab EUR 597 pro Person

Wir schenken Ihnen einen Urlaubstag voller Entspannung! Anreise Sonntag oder Montag.

Inklusivleistungen:

4 Nächte inkl. Vital-Verwöhnpension

1 Flasche Sekt im Zimmer

1 Rückenmassage 25 Min. (pro Vollzahler)

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet

6-Gang-Abendmenü

Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Mögliche Anreisetage: Sonntag oder Montag

Jänner Special 7=6

04.01. – 31.01.2026

7 Nächte ab EUR 990 pro Person

Genießen Sie traumhafte Pisten, entspannenden Wellnessmomente und echte Genussküche

Inklusivleistungen:

7 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl

Skikartenservice direkt im Hotel – kein Anstehen an der Liftkasse

Vitalquelle Aktivprogramm

Vital-Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet

6-Gang-Abendmenü

Tees und getrocknetes Obst an der Wellnessbar

Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Vitalwoche Winter

31.01. – 05.04.2026

7 ÜN ab EUR 1155 pro Person

Skifahren oder Wellness? Warum sollten Sie sich schon vor Ihrer Anreise festlegen?

Inklusivleistungen:

7 Nächte inkl. Vital-Verwöhnpension

1 Flasche Wein bei Anreise im Zimmer

1 Gesichtsbehandlung 50 Min.

oder 1 Aromaölmassage 50 Min. (pro Vollzahler)

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet

6-Gang-Abendmenü

Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Oster Auszeit

03.04. – 06.04.2026

3 ÜN ab EUR 519 pro Person

Ostern in der Vitalquelle – Genuss, Erholung & Frühlingsfrische in den Alpen.

Inklusivleistungen:

3 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl

Liebevoll arrangierte Osterüberraschungder Eltern (Juniorsuite oder Suite Premium)

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet

6-Gang-Abendmenü

Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Osterglück für Familien

29.03. – 06.04.2026

7 ÜN ab EUR 1155 pro Person

Ostern in der Vitalquelle – Bewegung, Erholung und Genuss für Groß und Klein.

Inklusivleistungen:

7 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl

Vitalquelle Aktivprogramm

Familienbonus: Bis zu zwei Kinder im Alter von bis zu 13 Jahren übernachten kostenfrei auf der Ausziehcouch im Zimmer der Eltern (Juniorsuite oder Suite Premium)

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet

6-Gang-Abendmenü

Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Jänner Special 4=3

04.01. – 11.01.2026

4 Nächte ab EUR 519 pro Person

Jänner in der Vitalquelle – Skispaß, Wellness & Genuss pur.

Inklusivleistungen:

4 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl

Skikartenservice direkt im Hotel – kein Anstehen an der Liftkasse

Vitalquelle Aktivprogramm

Vital-Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet

6-Gang-Abendmenü

Tees und getrocknetes Obst an der Wellnessbar

Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Wir freuen uns darauf, Sie auch im neuen Jahr in der Vitalquelle Montafon willkommen zu heißen – für genussvolle Momente, wohltuende Ruhe und echte Erholung im Montafon.

Herzlichst

Ihr Team der Vitalquelle Montafon

Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort

Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.

Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.

Ihre Familie Netzer

& das gesamte Team der Vitalquelle

