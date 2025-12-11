Neues ISC2-Zertifikat ermöglicht es Cybersecurity-Experten, ihre Cloud-Sicherheitskompetenz nachzuweisen

Das Zertifikat hilft Cybersecurity-Experten weltweit, ihre Expertise in einer der gefragtesten Fähigkeiten der Branche nachzuweisen.

Alexandria/München, 11.12.2025 – ISC2, die weltweit führende gemeinnützige Mitgliederorganisation für Cybersecurity-Experten, hat heute ihr Cloud-Security-Architecture-Strategy-Zertifikat vorgestellt, das Cybersecurity-Experten dabei helfen soll, Wissen und Strategien für die Konzeption, Implementierung und Verwaltung sicherer Cloud-Umgebungen zu entwickeln. Fachleute können dieses Zertifikat erwerben, um ihre Fähigkeit unter Beweis zu stellen, Cloud-Innovationen zu unterstützen und gleichzeitig die sich ständig weiterentwickelnden Cybersicherheitsrisiken zu mindern.

Laut einer Studie von ISC2 stuften Personalverantwortliche und Fachkräfte ohne Personalverantwortung im Bereich Cybersicherheit die Sicherheit von Cloud Computing in den Jahren 2023 und 2024 als die wichtigste technische Kompetenz unter Dutzenden von technischen Kompetenzen ein. Auch wenn die ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2025 feststellt, dass KI in diesem Jahr Cloud-Sicherheit als wichtigste benötigte Kompetenz überholt hat, bleibt Cloud-Sicherheit weiterhin stark gefragt, wenn es darum geht, widerstandsfähige Teams aufzubauen. 36 Prozent aller Befragten (sowohl Führungskräfte mit Einstellungsverantwortung als auch Fachkräfte ohne Personalverantwortung) bezeichneten die Cloud-Sicherheit als ihre wichtigste Kompetenzanforderung – nur KI wurde häufiger genannt.

Wichtige Kompentenzanforderungen der Personalverantwortlichen in der Cybersecurity

Unter den Teilnehmern der ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2025, die Sicherheitsteams führen, nennen 29 Prozent Cloud-Sicherheit als die wichtigste technische Fähigkeit, auf die sie bei Neueinstellungen achten – gefolgt von KI (27 Prozent) und Security Engineering (24 Prozent). Die diesjährigen Studienergebnisse deuten darauf hin, dass der Erwerb von Cloud-Sicherheitskompetenzen weiterhin ein überzeugender Weg ist, um sich bei der Suche nach Jobs und Karrierechancen positiv abzuheben.

„ISC2 verfolgt kontinuierlich, welche Kompetenzen am stärksten nachgefragt werden, und entwickelt daraufhin Lösungen für seine Mitglieder und die breitere Community, um diese Fähigkeiten zu erlernen und ihre Expertise nachzuweisen“, sagt Casey Marks, Chief Operating Officer von ISC2. „Der Erwerb des neuen Cloud-Zertifikats von ISC2 verschafft Fachkräften auf mittlerer und höherer Karrierestufe – sowohl Praktikerinnen und Praktikern als auch Führungskräften – Expertise über technische, Governance- und Leadership-Perspektiven hinweg.“

Umfassendes Zertifikat für erfahrene Fachkräfte

Das Zertifikat legt den Fokus auf aktuelle Themen in einem zusammenhängenden Format, das vier herstellerneutrale Kurse umfasst. Die Kurse beinhalten:

– Multicloud-Sicherheitsstrategien: 3 CPE-Credits; mittleres Kompetenzniveau

– Cloud Governance, Risikomanagement und Compliance: 3 CPE-Credits; mittleres Kompetenzniveau

– Cloud-Sicherheit für Business Leader: 2 CPE-Credits; mittleres Kompetenzniveau

– Zero-Trust-Architektur in Cloud-Umgebungen: 3 CPE-Credits; fortgeschrittenes Kompetenzniveau

Nach erfolgreichem Abschluss aller vier On-Demand-Kurse, die insgesamt etwa 11 Stunden Lernzeit umfassen, und dem Bestehen der Kursprüfungen, erhalten die Lernenden das digitale Abzeichen ISC2 Cloud Security Architecture Strategy Certificate auf Credly. Die Kurse können einzeln oder als Paket erworben und in beliebiger Reihenfolge absolviert werden. ISC2-Mitglieder können einen Rabatt erhalten.

Das Zertifikat richtet sich an erfahrene Fachkräfte und ergänzt die umfassendere Certified Cloud Security Professional (CCSP)-Zertifizierung von ISC2, die fortgeschrittene Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen in den Bereichen Cloud-Sicherheit validiert. Die Zertifizierung belegt, dass Fachkräfte über die erweiterten technischen Fähigkeiten und das Wissen verfügen, um Daten, Anwendungen und Infrastrukturen in der Cloud zu entwerfen, zu verwalten und abzusichern. Während für den CCSP mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung und eine anspruchsvolle Prüfung erforderlich sind, bietet das neue Zertifikat gezielte berufliche Weiterbildung für diejenigen, die ihre praktische Cloud-Sicherheitskompetenz und strategische Fähigkeiten vertiefen möchten.

Hier finden sie weitere Informationen über das ISC2 Cloud Security Architecture Strategy Certificate.

