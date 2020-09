Neues häusliches Notrufsystem mit Rundumversorgung

Die Firma Medivato ist ein Dienstleister rund um den Gesundheits- und Pflegesektor. Neu in ihrem Portfolio ist das “Hausnotruf Comfort + Assistenz” genannte Notrufsystem fĂĽr Senioren und hilfebedĂĽrftige Menschen. Es bietet durch ein Funkarmband mit Zusatzfunktionen eine deutlich umfassendere Versorgung und Sicherheit fĂĽr den Träger als reine Notrufe.

Für ältere oder chronisch erkrankte Menschen ist das Vertrauen in ein funktionierendes Notrufsystem oft die Voraussetzung, ihr Leben trotz gesundheitlicher Probleme weiterhin selbstständig im vertrauten Umfeld des eigenen Haushaltes führen zu können. Genau hier setzt der Hausnotruf Comfort + Assistenz von Medivato an.

Zur Ausstattung des Hausnotrufgerätes gehört die Kombination eines Funkarmbandes und eines Tablets. Das Armband ist bei Lieferung nutzungsbereit mit seiner Basisstation verbunden. Sicherheit im häuslichen Alltag ist zu jeder Zeit gewährleistet, denn durch einen einfachen Knopfdruck kann überall in der Wohnung sofort Hilfe angefordert werden.

Das Funkarmband ist mit einem Sturzsensor ausgestattet, der ein weiteres Plus an Sicherheit bietet. Dieser Sensor erkennt abweichende Bewegungsmusters und wird nach kurzer Wartezeit auch selbstständig einen Notruf absetzen. Danach kommuniziert das Armband mit seinem Träger per Vibration und Blinken, sodass dieser weiß, dass Hilfe bereits unterwegs ist. Da im Bad und unter der Dusche durch rutschige Oberflächen ein besonders hohes Unfallrisiko gegeben ist, wurde das Funkarmband vollkommen wasserdicht verarbeitet und muss zu keiner Zeit abgelegt werden.

Als zusätzliche Option kann der persönliche Notfallplan für Ärzte und Rettungsdienste bei der Basisstation hinterlegt werden. So sind wichtige Informationen bezüglich Medikamenteneinnahmen, Vorerkrankungen oder Überreaktionen sofort bekannt. Auch die Kontaktdaten von Angehörigen oder Nachbarn können direkt übermittelt werden.

Das zugehörige Tablet ermöglicht einen Notruf per Videotelefonat. Durch den Austausch mit den Mitarbeitern der Notrufzentrale kann die Situation des Patienten schnell erkannt und beurteilt werden, um richtig darauf zu reagieren. Ebenfalls kann mithilfe des Tablets eine Video-Sprechstunde besucht werden. Diese kann einen Arztbesuch mit den damit verbundenen Fahrten und Risiken für den Patienten ersetzen. Dokumente und Befunde können geteilt und Rezepte verschrieben werden.

Das neue Hausnotrufsystem von Medivato ist ein offiziell anerkanntes Pflegehilfsmittel. Bereits ab dem Pflegegrad I kann die volle Kostenübernahme bei der Pflegekasse beantragt werden. Auch hier ist Medivato unterstützend tätig und kümmert sich um die Anträge und die Abwicklung.

Das Notrufsystem Comfort + Assistenz ermöglicht seinem Träger eigenständig und sicher den Alltag zu führen und gibt auch Angehörigen und Freunden das Gefühl von Unbeschwertheit zurück, wenn sie ihre Lieben gut versorgt wissen. Sollten rund um das Produkt Fragen auftauchen, ist das Serviceteam von Medivato jederzeit für seine Kunden telefonisch und über E-Mail Kontakt erreichbar.

Medivato ist ein Anbieter von Dienstleistungen aus dem Gesundheits- und Pflegeumfeld. Zum Produktportfolio gehören Hausnotrufsysteme, die Medi-Box (Pflegemittel), Essen auf Rädern, 24h Betreuung von Senioren und Pflegebedürftigen und weitere Dienstleistungen mit ähnlichem Kontext.

