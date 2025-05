Neues Gefahrstofflager WHS von DENIOS – sicher, klimatisiert, vielseitig einsetzbar

Mit dem neuen Gefahrstofflager WHS bringt die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen eine Lösung auf den Markt, die gleich doppelt überzeugt: durch technische Innovation und durch maximale Sicherheit. Der WHS ist mehr als nur ein Lager – er ist ein hochfunktionaler Raum, der wassergefährdende Stoffe sicher lagert sowie flexibel an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden kann.

Warm oder kalt – immer die passende Temperatur

Ein wichtiges Ausstattungsmerkmal des WHS ist die intelligente Klimatisierung. In einer Zeit, in der Wetterextreme zur Normalität werden und viele Stoffe unter exakten Temperaturbedingungen gelagert werden müssen, bietet der WHS genau das, was Unternehmen brauchen: eine stabile, kontrollierte Umgebung – ganzjährig. Die integrierte Heiz- und Kühltechnik sorgt für eine zuverlässige, frostfreie Lagerung und schafft konstante Temperaturen im Innenraum. Gerade bei empfindlichen oder reaktiven Gefahrstoffen ist das ein entscheidender Faktor für Sicherheit, Qualität und gesetzeskonforme Lagerung. Temperaturspitzen? Kein Problem. Der WHS bleibt souverän – außen rau, innen geregelt.

Der WHS richtet sich an ein breites Spektrum an Unternehmen – vom produzierenden Mittelstand über die Chemie- und Pharmaindustrie bis hin zu kleineren Betrieben mit limitiertem Platzangebot.

Von der Installation bis zur Wartung

Der WHS erfüllt sämtliche gesetzliche Vorgaben und lässt sich dank vieler Ausstattungsoptionen exakt auf die Anforderungen im Betrieb zuschneiden. Die fachgerechte Aufstellung und Inbetriebnahme übernimmt das erfahrene DENIOS-Service-Team. Auch danach bleibt die Betreuung engmaschig: Regelmäßige Wartungen sorgen für einen dauerhaft gesetzeskonformen Betrieb – und das ganz ohne organisatorischen Aufwand auf Kundenseite.

Mit dem WHS bietet DENIOS nicht einfach ein Produkt, sondern ein durchdachtes Gesamtpaket für sichere Lagerung, flexible Nutzung und umfassenden Service. Die Begleitung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – von der ersten Planung bis zur Rücknahme – garantiert Kundinnen und Kunden maximale Sicherheit und Zukunftsfähigkeit.

Der WHS ist damit ein strategischer Baustein für Unternehmen, die ihre Prozesse sicher, effizient und nachhaltig gestalten wollen.

Weitere Informationen zum neuen WHS von DENIOS finden Sie hier: www.denios.de/whs

