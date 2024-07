Neues Führungsteam bei Gutjahr

Gutjahr: Wolfgang Brüll verabschiedet

Bickenbach/Bergstraße, 3. Juli 2024. Wolfgang Brüll, seit 1997 Geschäftsführer von Gutjahr, hat sich nach 30 Jahren „an Bord“ Ende Juni in den Ruhestand verabschiedet. Seine Aufgaben werden an ein Team übergeben, darunter der langjährige Mit-Geschäftsführer Ralph Johann und die Prokuristin Astrid Mekiska. Brüll bleibt dem Unternehmen als Berater verbunden.

Der Vertriebsprofi Wolfgang Brüll kam 1994 zu Gutjahr. Insgesamt hat er 30 Jahre die Geschicke des Unternehmens mitbestimmt: Zunächst war er Vertriebsleiter, ab 1997 Geschäftsführer – zusammen mit Ralph Johann und Unternehmensgründer Walter Gutjahr, der 2016 ausgeschieden ist. In dieser Zeit gestaltete Brüll maßgeblich die erfolgreiche Entwicklung Gutjahrs zum führenden Anbieter von Belagskonstruktionen im Außenbereich mit. Dazu gehörte auch die deutliche Ausweitung der Produktpalette und der Ausbau des Vertriebs. 2014 erfolgte die Übernahme durch die Wittener ARDEX-Gruppe im Rahmen der mittelfristigen Nachfolgeregelung des Unternehmensgründers Walter Gutjahr.

Unternehmen mitgeprägt

Mit dem Ruhestand Wolfgang Brülls werden seine Aufgabenbereiche an ein Team übertragen. Dazu ändert Gutjahr auch die bisherige Führungsstruktur. Ralph Johann übernimmt die Gesamt-Geschäftsführung zusammen mit der Prokuristin und kaufmännischen Leiterin Astrid Mekiska. Hendrik Orthaus und Markus Mannweiler werden als Verkaufsleiter Nord und Süd gemeinsam den Vertrieb Deutschland führen. Für die Exportaktivitäten übernimmt Dennis Weihert künftig die Verantwortung. Mit dieser Struktur soll auch die Vertriebspräsenz weiter ausgebaut und verstärkt werden.

„Wolfgang Brüll hat die erfolgreiche Entwicklung Gutjahrs maßgeblich mitgeprägt“, würdigte Ralph Johann die Leistung seines langjährigen Mit-Geschäftsführers. „Er kann auf die vergangenen 30 Jahre mit Stolz zurückblicken. “ Ein bisschen wehmütig zeigt sich Johann jedoch: „Wolfgang ist in den vergangenen fast drei Jahrzehnten nicht nur ein Arbeitskollege gewesen, sondern ein guter Freund geworden, mit dem ich immer mit viel Spaß zusammengearbeitet habe. Wir sehen uns jetzt zwar nicht mehr täglich, aber er bleibt mir als Freund und unserem Unternehmen als Berater ja noch erhalten.“ Wolfgang Brüll selbst sieht die Zukunft „seines“ Unternehmens positiv: „Der Erfolg von Gutjahr war immer das Ergebnis einer starken Teamleistung. Ich bin davon überzeugt, dass das Unternehmen mit der neuen personellen Aufstellung auch in Zukunft Maßstäbe in der Branche setzen wird.“

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

