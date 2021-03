Neues Familienhotel Tante Frida eröffnet in Maria Alm

Eröffnung im Dezember 2021

Die exklusive Marken-Kollektion The Eder Collection der österreichischen Hoteliers-Familie Schwaiger eröffnet im Dezember 2021 das dritte Hotel in Maria Alm in der Hochkönig-Region. Inhaber und Geschäftsführer Josef Schwaiger hat das ehemalige Hotel Alpenland übernommen. Mit einem Investitionsvolumen von rund 20 Millionen Euro erwirbt und erneuert der Hotelier, Hobby-Architekt und Visionär das bestehende Haus. Das extravagante architektonische und inhaltliche Konzept des neu entstehenden Familien-Hotels mit Namen Tante Frida wird Gäste überraschen, berühren und begeistern.

Die wunderbare Welt der Tante Frida

Das Hotel Tante Frida ist eine Hommage an alle kleinen und großen Kinder. Mit einer bunten Erlebniswelt innen und außen entsteht ein offenes Haus mit viel Platz für Fantasie, lebendiges Miteinander, echte Begegnungen und Inspirationen. Kinder werden hier mit Verspieltheit ernst genommen und Eltern erholen sich vom Erwachsensein. Darum ist das Haus von Tante Frida kein Familienhotel im klassischen Sinne, sondern ein fabelhaft verrücktes Haus mit vielen Lieblingsplätzen, Überraschungen, außergewöhnlichen Design-Raffinessen und interaktiven Erlebnissen. Gleichzeitig gibt es Rückzugsorte und Ruhezonen, um neben den aktiven Momenten echte Erholung zu finden.

Inspiration, Erlebnis und Begegnung

Verbindende Elemente und eine soziale Architektur zollen dem neuen Trend des Resonanz-Tourismus ihren Tribut. Inspiration sowohl für Kinder und Erwachsene gleichermaßen steht im Mittelpunkt des Hotels, um das neue Erlebnis-Bedürfnis zu stillen, eine echte Generationenbegegnung zu aktivieren und gemeinsame, wertvolle Erinnerungen zu schaffen. 80 geräumige, fantasievoll eingerichtete Familienzimmer, Gemeinschaftsspiele im Garten, Abenteuergefühl mit dem Flying Fox rund um das Hotel, Entdeckermomente beim Sternengucken, Bewegung und Spaß in der Turnhalle, im Pool und auf der Kegelbahn, gemeinsame Erlebnisse in der Natur, Spannung im hauseigenen Kino, futuristischer Spaß im Game Room, kulinarische Genüsse in der Markthalle, tierische Begegnungen mit dem Papagei Fritz und seinen Freunden, ebenso wie Entspannung in Hängematten und auf Liege-Inseln sowie fröhliche Selfie-Motive in und um das Haus machen den Urlaub bei Tante Frida unvergesslich.

Tante Frida und ihre Geschichten

Besonderes Highlight wird die Geschichte rund um Tante Frida sein. Die Namensgeberin des Hotels ist die fiktive Protagonistin des hoteleigenen Buchs. Tante Frida erlebt auf ihren Reisen um die Welt viel Außergewöhnliches, bringt lustige Freunde und spannende Souvenirs mit und teilt ihre fantasievollen Geschichten mit den Gästen des Hauses über gebundene Bücher, kleine Pixie-Bücher, Sammelgeschichten, Podcasts, Lesungen im Hotel, eigenen Songs, über Social Media und viele weitere Kanäle.

“Der neue Luxus ist wertvolle, ausgelassene, unbeschwerte Zeit zusammen und schöne Geschichten, an die man sich immer wieder gerne erinnert. Dafür schaffen wir ein fröhliches Haus, in dem Familien miteinander gerne etwas erleben”, erklärt Josef Schwaiger, Eder Hausherr und Hotelier des Jahres 2019, seine Vision vom neuen Hotel Tante Frida.

Der Status des Hotel Tante Frida ist nach Baufortschritt aktuell abrufbar unter www.ederfrida.com Informationen zur Marken-Familie The Eder Collection sind unter www.ederhotels.com zu finden.

Der Grundstein für die Hospitality-Marke “The Eder Collection” wurde 1961 mit dem Gasthof Eder in Maria Alm am Dorfplatz gelegt. Inzwischen ist nach mehreren Anbau-, Renovierungs- und Modernisierungsphasen aus dem ehemaligen Gasthof das Vier-Sterne-Superior Lifestyle Hotel Eder entstanden. Im Jahr 2018 hat das Familienunternehmen mit dem Neubau des extravaganten Alpine Boutique Hotel SEPP und der exklusiven Tom Almhütte Zuwachs bekommen. Im Jahr 2020 wurde unter dem Dach der Eder Collection der Dorfladen und Online Shop “Maria & Josef” ins Leben gerufen. Mit der Eröffnung des Hotel Frida im Dezember 2021 wächst die Eder Collection weiter.

