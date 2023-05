Neues Fachbuch hilft Praxisinhabern bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern

„Fachkräftemangel – und wie Sie ihm entkommen“

Chris Fengler – Experte für die Gewinnung von medizinischem Fachpersonal für Ärzte, Zahnärzte und Fachärzte – hat seine langjährigen Erfahrungen und Erkenntnisse in einem praxisorientierten Ratgeber allgemeinverständlich zusammengefasst. In sechs Kapiteln bricht er die Fachkräftemangel-Problematik vom Allgemeinen zum Spezifischen herunter, setzt die politischen Bemühungen in den richtigen Kontext, führt typische Fehler bei der Mitarbeitergewinnung auf und gibt konkrete Tipps und Empfehlungen für Inhaber von Arzt-, Zahnarzt- und Facharzt-Praxen.

Der sich immer weiter zuspitzende Fachkräftemangel trifft Ärzte, Zahnärzte und Fachärzte mit ihren Praxisteams momentan besonders hart. Qualifizierte, motivierte und engagierte Mitarbeiter für die eigene Praxis zu finden und zu binden, ist mit den „klassischen“ Methoden kaum oder überhaupt nicht mehr möglich. Ohne eine klare Positionierung, eine überzeugende Ansprache und zielgerichtete On-Boarding- und Mitarbeiterbindungs-Strategien bleibt nicht nur der wichtige Nachwuchs aus. Im schlimmsten Fall wandern auch unersetzliche Leistungsträger zu Mitbewerbern ab und gefährden die wirtschaftliche Existenz der Praxis.

Chris Fengler hat hierfür eine Lösung. In seinem Praxisratgeber „Fachkräftemangel – und wie Sie ihm entkommen“ zeigt er Ärzten, Zahnärzten und Fachärzten Schritt für Schritt die notwendigen Maßnahmen auf, um einerseits trotz Fachkräftemangel einen gleichbleibenden Zustrom von interessierten Bewerbern zu sichern – und sich andererseits wieder mit vollem Einsatz dem Wohl der Patienten widmen zu können. „Viele Praxisinhaber wissen aktuell nicht, wo sie anfangen sollen, um eine drohende Abwärtsspirale zu stoppen. Tatsächlich ist die Persönlichkeit des Bewerbers noch wichtiger als die spezifischen Job-Skills, die man dem konkreten Bedarf anpassen kann. Aber wie finde ich heraus, ob der Kandidat, die Kandidatin wirklich in mein Team passt?“ fragt Chris Fengler in der Einleitung. Die ausführliche Antwort erhalten die Leserinnen und Leser in sechs aufeinander aufbauenden Kapiteln, die auch unangenehme Fakten und weitverbreitete Sackgassen nicht aussparen. Von Berlin aus hat der Autor und HR-Experte seit vielen Jahren mittlerweile Hunderten von Praxisinhabern geholfen, diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die das Team wirklich voranbringen, Patienten begeistern und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg sicherstellen. Das 160 Seiten starke Fachbuch ist Ende Mai 2023 im FinanzBuch Verlag/München erschienen und ab sofort online und offline über alle gängigen Buchhändler für 20 Euro erhältlich.

Die Fengler Consulting GmbH ist eine der schnellst wachsenden Agenturen für Personalmarketing Deutschlands und Marktführer für die einzigartige, auf Persönlichkeitspsychologie basierende digitale Gewinnung von Mitarbeitern. Mit dem Ziel, fachlich und menschlich passende Mitarbeiter für Arzt-, Zahnarzt- und Facharztpraxen zu finden und zu binden, konnten Chris Fengler und sein Team bereits Hunderte von Praxisinhabern in Deutschland, Österreich und der Schweiz dauerhaft helfen.

