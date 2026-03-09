Neues deutsches Streetwear-Label THE P.U.M. setzt auf zeitlosen Stil aus Bio-Materialien

Koblenz, März 2026 – Während Fast Fashion die Modewelt dominiert, geht

THE P.U.M. (Premium Urban Minimalism) einen anderen Weg. Das unabhängige

deutsche Streetwear-Label aus Koblenz kombiniert minimalistisches Design

mit GOTS-zertifizierten Bio-Materialien und setzt damit ein klares Zeichen

gegen Wegwerfmode. Das Sortiment umfasst zeitlose Essentials für Damen,

Herren und Kids – designed für Menschen, die Qualität und Stil über

kurzlebige Trends stellen.

„Wir glauben, dass ein gutes Kleidungsstück keine Saison kennt“, sagt

Gründer Philipp Brinks. „Kein Trend, der in drei Monaten vorbei ist –

sondern Pieces, die in zehn Jahren genauso relevant sind wie heute. Das

ist Premium Urban Minimalism.“

THE P.U.M. verzichtet bewusst auf saisonale Kollektionen. Stattdessen

wächst das Sortiment kontinuierlich – jedes neue Stück muss denselben

Standard erfüllen: hochwertiges Material, klares minimalistisches Design

und faire Produktion. Das Ergebnis ist eine Garderobe, die nicht nach

zwei Saisons im Müll landet, sondern jahrelang getragen wird.

Alle Kernprodukte sind aus GOTS-zertifizierten Bio-Materialien gefertigt.

Der Global Organic Textile Standard ist eines der strengsten Siegel der

Textilindustrie und garantiert pestizidfreien Anbau, faire

Arbeitsbedingungen sowie vollständige Transparenz entlang der gesamten

Lieferkette – vom Rohstoff bis zum fertigen Kleidungsstück.

„Nachhaltigkeit ist kein Marketing-Versprechen für uns – es ist die

Grundvoraussetzung“, erklärt Philipp Brinks. „Wer weniger kauft, aber

bewusster und besser, tut damit automatisch etwas Gutes – für sich und

für die Welt.“

Urban Minimalism bedeutet für THE P.U.M. konkret: eine klare Farbpalette,

reduziertes Design ohne aufwendige Prints, und Materialien die man spürt.

Kein Überfluss, kein Lärm – nur Pieces, die wirklich etwas bedeuten und

die man immer wieder greift.

THE P.U.M. bietet aktuell über 28 Produkte – darunter Premium Hoodies in

Bio-Baumwolle in verschiedenen Fits, Unisex T-Shirts aus Heavyweight

Bio-Baumwolle, Jogginghosen, Sherpajacken und Outerwear für Damen, Herren

und Kids. Die Preise liegen zwischen 49,95 und 129,95 Euro. Alle Produkte

sind europaweit erhältlich unter: https://www.pumofficial.com

THE P.U.M. (Premium Urban Minimalism) ist ein unabhängiges deutsches

Streetwear-Label aus Koblenz, gegründet von Philipp Brinks. THE P.U.M.

verbindet zeitloses minimalistisches Design mit GOTS-zertifizierten

Bio-Materialien – keine Saison-Kollektionen, kein Fast Fashion.

Erhältlich unter pumofficial.com.

Kontakt

THE P.U.M.

Philipp Brinks

Gulisastr 93

56072 Koblenz

01773671022



https://www.pumofficial.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.