Neues Design-Boutique-Hotel für Mühlbach am Hochkönig

Stieg´nhaus eröffnet im Frühsommer 2025

In Mühlbach am Hochkönig im Salzburger Land entsteht mit dem Stieg´nhaus ein neues Design-Boutique-Hotel mit sechs exklusiven Suiten, Wellbeing-Elementen und einem Restaurant mit kreativem Kulinarik-Konzept. Eröffnung wird Ende Mai 2025 gefeiert.

Die Jung-Hoteliers Maria und Tom Heidenreich haben für die Umsetzung ihres Traums das ehemalige Mesnerhaus in Mühlbach erworben und schaffen hier einen besonderen Ort mit dem Anspruch, über den Standard hinauszugehen. Jedes Detail im Stieg´nhaus wird in Qualität und Design sorgfältig durchdacht, um eine inspirierende Atmosphäre zu kreieren, die natürliche Eleganz ausstrahlt. Gäste finden hier einen Ort, an dem sie sich in all ihren Ansprüchen verstanden und respektiert fühlen.

Unter dem Motto „Pure and Present“ werden alle Sinne angesprochen, um mit Feingefühl und individualisiertem Service bewusst Raum für ein besonderes Lebensgefühl zu schaffen. Das außergewöhnliche Quiet-Luxury-Konzept gibt den Gästen im Stieg´nhaus Zeit und Raum für intensive Genuss- und Wohlfühlmomente.

Schönheit der Unvollkommenheit

Unter Leitung der einheimischen Architektin Carolyn Herzog vom Hkollektive Studio für Architektur und Design wird das ehemalige Mesnerhaus auf seine Grundsubstanz zurück gebaut, um dem neuen Stieg´nhaus Raum zu geben und das Gastgeben neu zu denken. Das puristische Design-Konzept verbindet mediterrane Einflüsse mit alpinen Elementen und einer freien Interpretation der ästhetischen Philosophie Wabi Sabi, die die Schönheit der Unvollkommenheit zelebriert wird. Im Vordergrund steht eine zeitlose, natürliche Formgebung, die Materialien mit naturbelassender, fühlbarer Struktur wie Holz, Stein, Leinen und altgeklopftes Metall kombiniert.

Das charakteristische Treppenhaus gibt dem Stieg´nhaus seinen Namen, bildet als verbindendes Element das Zentrum des Gebäudes und fungiert als Raum der Begegnung und Inspiration. Seine runde Spiralform verbindet die Ebenen Wellbeing, Genuss, Wohnen und Roof Top. Schatten, Lichtspiele und Privatsphäre entstehen durch ornamentale Paneele im Innen- und Außenraum. Liebevoll platzierte Interieur-Attribute erlauben neue Sinnes-Erfahrungen in alter Bausubstanz. So entsteht eine Architektur des Erlebens und Fühlens umringt von der Kraft und Energie der Berge.

Kulinarisches Terroirs-Erlebnis

Das kulinarische Elementar-Konzept für das Stieg´nhaus entsteht unter Leitung von Sterne- und TV-Kochprofi Markus Lorbeck mit seiner Visionsagentur Arc to Eat. Die Terroirs Weide, Wasser, Erde, Feuer und Nektar spiegeln das Motto „Pure and Present“ wider. Neben der legeren A-la-Carte-Brunchery und dem genussvollen Dinner-Erlebnis wird es im Stieg´nhaus spektakuläre Live-Cooking-Abende am Feuerring geben.

Erste Informationen zum Konzept des neuen Design-Boutique-Hotels, die nach Baufortschritt stetig aktualisiert werden, gibt es unter www.stiegnhaus.at

+++

Das Stiegn’haus ist ein Design-Boutique-Hotel in Entstehung und wird im Frühsommer 2025 in Mühlbach am Hochkönig im Salzburger Land eröffnen. Das exklusive Haus wird sechs Suiten, ein Wellbeing-Angebot und ein gehobenes Kulinarik-Konzept bieten. Inhaber sind die Jung-Hoteliers Maria und Tom Heidenreich.

