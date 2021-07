Neues Corona Testzentrum in Siegburg eröffnet

Am Montag, den 12.Juli 2021, wurde ein weiteres Corona Testzentrum in der Neue Poststr. 15 im S-Carre in Siegburg eröffnet. Allerdings nicht irgendeins, sondern eines mit höchsten Ansprüchen an Hygiene, Testqualität, Ladenlayout und Testdurchführung. Als “Walk-through” konzipiert treten Sie schräg gegenüber vom “Sion im Carre” in den geräumigen Wartebereich ein, der trotz Abstand für genügend Menschen konzipiert ist, die somit nicht draußen “im Regen stehen” gelassen werden müssen. Zwei unabhängige Anmeldeterminals sowie 9 Testkabinen verringern dabei die Wartezeit, sodass Sie nach wenigen Minuten das Testzentrum auf der anderen Seite zur Neue Poststraße wieder verlassen können. Ihr Ergebnis erhalten Sie dann 15 Min. später auf Ihr Handy. Im Testzentrum selbst sind Sie so sicher wie im Freien. Dafür sorgen neben der bauseitigen Klimatisierung vor allem drei modernste Hochleistungsfilter, die die Luft im Testzentrum permanent von Viren und Bakterien befreien. Dass die Tests selbst nur von geschultem Personal durchgeführt werden, versteht sich von selbst.

Hervorgehoben sei zudem, dass die Firma HMpG GmbH Direktimporteur der Tests aus China ist und mit ACON Biotech einen hervorragenden Hersteller solcher Antigenschnelltests gewinnen konnte, der sein Stammwerk in San Diego in den USA hat und über ein in der EU vorgeschriebenes CE-Zertifikat verfügt. Insgesamt gibt es derzeit nur 4 Hersteller auf dem deutschen Markt (einer davon ist SIEMENS, einer ACON), die Antigenschnelltests mit CE-Zertifizierung anbieten können. Die meisten Testzentren verwenden daher immer noch Tests, die nach der provisorischen bfarm Listung zugelassen wurden, die in vielen Fällen nun aber ausgelaufen ist.

Man ist mit dem Konzept angetreten, auf allen Ebenen nichts als Qualität anzubieten, um somit den Ruf von Testzentren aufzupolieren und zu zeigen, dass gerade ein für die Bekämpfung der Pandemie so wichtiges Corona Testzentrum mehr sein sollte als ein trister Raum mit Klarsichtfolien, ohne Belüftung, ohne Hygienemaßnahmen und mit zweifelhaften Abrechnungsmethoden.

Die Siegburger, die in dieses neue Testzentrum kommen, dürfen aber noch mehr erwarten. Durch Kooperationen mit den umliegenden Geschäften wird allerlei Mehrwert angeboten wie z.B. ein Freigetränk beim Nachbar “Sion” pro Test oder ein 6er Pack FFP-2 Masken. Es lohnt also in jedem Falle der Weg. Geschäftsführer Louis Weber, sein Team und Volker Herdick würden sich jedenfalls freuen, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen, damit Sie sich ein Bild vom Top-Qualitätsstandard machen und davon berichten können. Am Eröffnungstag hat sogar Siegburgs Bürgermeister Rosemann das neue Testzentrum besucht.

Corona Testzentrum Siegburg (corona-testzentrum-siegburg.de)

Der Gründer der Agrimotion S.A., Volker Herdick, hat mehr als 16 Jahre Erfahrung im Bereich Agrarchemie und ist in der Branche ein bekanntes Gesicht. Speziell beim Einkauf von Pflanzenschutzmitteln ist er hervorragend vernetzt. Er unterhält ein Netzwerk von mehr als 100 Beziehungen zu den wichtigsten Lieferanten im Agrarsektor in Deutschland, Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien, Portugal, der Schweiz, Tschechien, Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Österreich, Polen, Belgien, Ungarn, der Niederlande, Italien, Griechenland, Zypern, Luxemburg und dem Baltikum.

Außerhalb Europas unterhält Volker Herdick ca. 30 weitere Geschäftsbeziehungen, z.B. zu Lieferanten und Herstellern u.a. aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Libanon, Pakistan, der USA, Brasilien, China, Indien, Albanien, der Türkei und anderen.

Die Geschäftsbeziehungen bestehen dabei zu Herstellern, privaten Händlern, Zulassungsinhabern, der multinationalen Industrie, Großhändlern, Agenturen, Endverbrauchern und Wiederverkäufern.

Zusätzlich zu den persönlichen Kontakten verfügt das Agrimotion Team über den Marktzugang zu weiteren mehr als 500 Wiederverkäufern, Beratern und Agenten. Dazu kommen Kontakte zu mehr als 10.000 Landwirten und landwirtschaftliche Genossenschaften sowie Einkaufsgemeinschaften in der EU mit einem signifikanten Anteil an Anbaufläche.

