Neues Buch verbindet Yoga mit Organen und Energiebahnen

Coburg, 13.05.2025 – Mit ihrem Buch „Chakra-Yoga für gesunde Organe“ bietet die erfahrene Yogalehrerin und Autorin Nadja Kücker einen praktischen Leitfaden für alle, die Yoga gezielt zur Gesunderhaltung und Prävention nutzen möchten. Das Buch richtet sich an Yoga-Interessierte, Gesundheitssuchende und Therapeut:innen, die den Zusammenhang zwischen Yogaübungen, Organen und Energiezentren (Chakren) besser verstehen möchten.

Einzigartige Verknüpfungen von Wissenschaft und Praxis

„Die Chakren und innere Organe“ hebt sich durch seinen besonderen Fokus auf die Verbindung von Yogaübungen mit den Organen und deren Energiezentren ab. Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen erklärt die Autorin, wie bestimmte Yogaübungen gezielt eingesetzt werden können, um Beschwerden zu lindern oder die eigene Gesundheit zu fördern. Der ganzheitliche Ansatz verbindet Körper, Geist und Seele und bietet gleichzeitig praktische Anleitungen zum Nachmachen.

Praktische Anwendung leicht gemacht

Das Buch enthält farbige Illustrationen, die den Ablauf der Yogaübungen anschaulich darstellen, sowie detaillierte textliche Anleitungen. Ein besonderes Highlight sind die zugehörigen Online-Videos, die per QR-Code direkt aus dem Buch aufgerufen werden können. So können Leser:innen die Übungen leicht in ihren Alltag integrieren.

Für wen ist das Buch geeignet?

Ob Anfänger:innen, erfahrene Yogis oder Menschen, die gezielte Hilfe bei gesundheitlichen Beschwerden suchen – das Buch bietet wertvolle Einblicke und praktische Übungen für alle, die ihre Gesundheit aktiv unterstützen möchten.

Über die Autorin

Nadja Kücker ist seit 14 Jahren Inhaberin des Yogastudios YOGATE in Coburg und Expertin für Yoga, Chakren und Gesundheit. Sie verbindet ihre langjährige Erfahrung als Yogalehrerin mit wissenschaftlichem Wissen, um einen ganzheitlichen Ansatz zu schaffen, der ihre Leser:innen inspiriert und unterstützt.

Nadja Kücker blickt auf rund 25 Jahre Unterrichtserfahrung und mehrere intensive Ausbildungen in verschiedenen Yogastilen zurück. Durch ihre medizinische Grundausbildung kann sie in ihre Yogaklassen profundes anatomisches Wissen einbringen. Darüber hinaus ist die Autorin Yogatherapeutin und Ernährungsberaterin. Seit 2008 betreibt sie ihr Yogastudio Yogate, das damals erste seiner Art in Coburg.

Ihr tiefes Wissen zu den Chakren, den Wirkungsweisen der Energieflüsse und ihren Auswirkungen auf Organe, gepaart mit großem Erfahrungsschatz zu gesunder und veganer Ernährung gibt sie seit vielen Jahren in Chakrenkursen, Workshops und Yogaausbildungen zum „Master of Chakra“ an Interessierte weiter.

