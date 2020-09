Neues Buch: Preisgekrönter Interim Manager publiziert FührungsAtlas

Neuerscheinung wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt

München, 9. September 2020. Was macht gute Geschäftsführung aus? Diese Frage beantwortet der preisgekrönte Interim Manager und Publizist Ulvi Aydin in seinem neuen Buch “!AYCONs FührungsAtlas – Der harte Weg zum wahren Leader”. Aydin nimmt seine Leser nicht mit auch eine Reise – denn diese müssen sie schon selbst antreten. Allerdings bietet der knallgarte und direkte Manager seinen Lesern einen Wegweiser mit: hilfreiche Tipps und Ratschläge aus über 30 Jahren Management-Erfahrung. Das Buch ist im Eigenverlag erschienen, unter anderem bei Hugendubel und auf Amazon erhältlich – und wird auch auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2020 vorgestellt.

Auf die Frage, wie man ein guter Geschäftsführer oder eine gute Führungspersönlichkeit wird, entgegnet Aydin: “Die Antwort ist ganz einfach: Indem man immer wieder hinfällt, aufsteht, eigene Lehren aus seinen Fehlern zieht und diese beherzigt. Jeder muss den eigenen Weg gehen: Schlachten schlagen, tiefe Täler des Wandels durchschreiten, unbekanntes Terrain mit Fallstricken und Stolperfallen erkunden – und dabei immer das gemeinsame Ziel vor Augen behalten. Auch ich habe in meiner über 30-jährigen Karriere Höhen und Tiefen erlebt, die mich zu dem Manager geformt haben, der ich heute bin.”

Deutschland braucht mehr Unternehmertum:

Laut Aydin benötigen deutsche Unternehmen mehr Unternehmertum und mutigere Führungspersönlichkeiten, freudige Macher und visionäre Antreiber. Echte Unternehmer und wahre Leader! “In einer zunehmend komplexen Arbeitswelt müssen wir authentisch und klar führen, um erfolgreich zu sein! Geschäftsführer, die ihrer Mannschaft keine Perspektiven aufzeigen, taugen nichts. Wer sich im Dickicht der Details verliert und im Sumpf des Mikromanagements versinkt, muss den Weg zurück in die Spur finden. Dieser Weg ist hart, erfordert Entschlossenheit und Mut. Wer ihn beschreitet, kehrt als starke Führungspersönlichkeit zurück”, so der Interim Manager.

Führung ist kein Spaziergang:

!AYCONs Führungsatlas soll Orientierung bieten auf dem harten Weg zum wahren Leader. Neun Regeln dienen den Lesern als Landkarte und hilfreichen Wegweiser, um sich selbst, seine Mitarbeiter und sein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Ohne “chi-chi”! Ohne “bla-bla”! Klare – pure Perspektiven! Wer bereit ist, den Weg zu gehen, sollte sich gut festhalten, denn: Ein Spaziergang wird das sicher nicht!

“If you want to make everyone happy, don”t be a leader – sell ice cream” – Steve Jobs.

Über Ulvi AYDIN:

Ulvi AYDIN, Jahrgang 1960, ist preisgekrönter Interim Manager, Unternehmens- und Unternehmer-Entwickler, Beirat, Xing-Insider und Buchautor. Als international agierender Interim CEO und CSO unterstützt er mittelständische Unternehmen und Konzerne bei Marken- und Marktentwicklung, Neupositionierung, Restrukturierung und Vertriebsexzellenz.

AYDIN ist Mitglied in der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management, im IBWF-Institut & Beraternetzwerk qualifizierter Unternehmensberater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare für den Mittelstand sowie zertifizierter BAFA Berater.

Über seine Erfahrungen als Interim Manager schreibt er in diversen Wirtschaftsmedien (darunter WirtschaftsWoche, Springer Gabler Fachmedien, Controller Magazin und Transformations-Magazin). Mehr Infos: www.aycon.biz

