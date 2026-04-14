Neues Buch: Notizen zur Lage der Welt

Demokratie, Zukunft und Tech-Milliardäre

Die Großmächte USA, China und Russland wollen die Welt neu aufteilen. Imperialismus und Kolonialismus treten wieder in den Vordergrund.

US-Vizestabschef Stephen Miller bringt es mehr als klar zur Sprache: „Wir leben in der realen Welt, die von Stärke, von Gewalt und von Macht regiert wird. Das sind die eisernen Gesetze der Welt seit Anbeginn der Zeit.“

Das klingt so wie zurück in die Steinzeit. Das Recht des Stärkeren ersetzt das Völkerrecht: Venezuela, Grönland und Kuba für die USA, Ukraine für Russland und Taiwan für China? Was macht Europa? Europa ist keine Großmacht. Kann Europa mehr tun, als nur zuzuschauen?

Zerfällt unsere regelbasierte Weltordnung? Stirbt die Demokratie? Welche Rolle spielen dabei die Tech-Milliardäre? Bleibt der Klimaschutz auf der Strecke und wie sieht unsere Zukunft aus?

Die „Notizen zur Lage der Welt“ behandeln einige dieser Fragen und sollen Impulse geben, die künftigen Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen.

Von Dr. Thies Claussen sind bei Tredition folgende Bücher erschienen: „Notizen zur Lage der Welt. Demokratie, Zukunft und Tech-Milliardäre“ (2026), „In unruhigen Zeiten. Lebensfragen und Denkanstöße“ (2025), „Ludwig Erhard. Sein Leben für die Soziale Marktwirtschaft. Biografie und Ausblick“ (2024), „Unser Leben. Auf der Suche nach einem Kompass“ (2023), „Im Wandel der Zeit. Wo stehen wir? Wohin gehen wir?“ (2022), „Denkanstöße – Acht Fragen unserer Zeit“ (2021), „Unsere Zukunft nach Corona“ (2020), „Zukunft beginnt heute“ (2018) und „Unsere Zukunft“ (2017) .

Der Autor war Ministerialdirigent im Bayerischen Wirtschaftsministerium und zuletzt Vizechef der LfA Förderbank Bayern.

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Buchautor

Thies Dr. Claussen

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