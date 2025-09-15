Neues Buch: Fix kaufen. Flip verkaufen. Oliver Fischer erklärt: So funktioniert Immobilienhandel wirklich.

Viele Menschen wollen in Immobilien investieren, wissen aber nicht, wie sie den Einstieg schaffen.

Viele Menschen wollen in Immobilien investieren, wissen aber nicht, wie sie den Einstieg schaffen. Mit seinem neuen Buch „Das FIX&FLIP System“ zeigt Oliver Fischer, wie man durch strukturierten Fix und Flip planbar Gewinne erzielen kann – schnell, effizient und ohne unnötige Risiken.

Das Fix und Flip System basiert auf klaren Prinzipien:

– Kauf nach gezielter Marktanalyse und Zielgruppendefinition.

– Renovierung mit dem RRR-Prinzip: Reparieren – Renovieren – Reinigen.

– Finanzierung durch Partner oder kurzfristiges Kapital statt langer Kredite.

– Emotionale Präsentation mit Homestaging und professionellen Fotos.

– Kaufmännische Kalkulation mit Exit-Strategie von Anfang an.

Besonders für Einsteiger ist der Ansatz attraktiv, da er zeigt, wie man nebenberuflich mit Immobilien starten kann, ohne gleich große Summen an Eigenkapital zu binden.

Erfahrungen aus der Community unterstreichen den Erfolg:

– Angestellte, die durch ein Immobilieninvestments Coaching ihre ersten Deals abgeschlossen haben.

– Familien, die ihre Altersvorsorge mit Cashflow Immobilien absichern.

– Quereinsteiger, die mit ein bis zwei Stunden pro Tag ein zweites Einkommen aufgebaut haben.

„Das FIX&FLIP System“ ist ab dem 09.09.2025 erhältlich. Weitere Informationen und Bestellung unter www.oliverfischer.de/buch.

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist ein führendes Unternehmen im Immobilieninvestment und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an. Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensufbau durch Immobilien zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

Kontakt

Oliver Fischer

Oliver Fischer

Oldenburgerstr. 120

27753 Delmenhorst

0163 8631063



https://www.OliverFischer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.