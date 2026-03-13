Neues Buch des Transformationsexperten Dr. Georg Kraus

Der Inhaber der Unternehmensberatung K&P reflektiert in ihm in Romanform, warum so viele Transformationsprojekte scheitern bzw. nicht „nach Plan“ verlaufen.

Warum scheitern so viele (digitale) Transformationsprojekte? Warum funktioniert die beste Change-Strategie oft nicht? Warum widersetzen sich Mitarbeitende bzw. allgemein Menschen so häufig dem Vernünftigen und Notwendigen? Um diese und ähnliche Fragen dreht sich das neue Buch von Prof. Dr. Georg Kraus mit dem Titel „Unter die Oberfläche: Geschichten über das, was Unternehmen wirklich verändert“.

In dem 352-seitigen Buch reflektiert der Gründer und Inhaber der Change- und Transformationsberatung Kraus & Partner, Bruchsal, die Erfahrungen, die er mit seinem Team in den zurückliegenden 40 Jahren beim Begleiten Hunderter von Unternehmen bei Veränderungsprozessen gesammelt hat – von mittelständischen Familienunternehmen bis hin zu internationalen Konzernen.

Als Hauptprotagonist fungiert in dem in Romanform geschriebenen Buch der CEO Karl Brenner. Dieser existiert ebenso wie sein Unternehmen Hagen & Söhne nicht. Vorhanden sind in dem fiktiven Unternehmen jedoch so bekannte Probleme wie veraltete Systeme, Silodenken, Angst vor Veränderung, die Last der Vergangenheit; des weiterem solche Akteure wie der skeptische Produktionsleiter, die erschöpfte HR-Chefin, der aktionistische Vertriebsleiter.

Für die Darstellung in Romanform entschied sich Kraus, weil „Transformationen keine Heldenreisen mit einem garantierten Happy End sind“. Hierbei handelt es sich vielmehr um komplexe Prozesse voller Rückschläge, Zweifel und Kompromisse, die außer technischem Können, emotionaler Intelligenz und politischem Gespür und vor allem eins erfordern: Geduld.

Hinzu kommt, so Kraus, der unter anderem eine Professur an der Technischen Universität Clausthal hat: „Transformation braucht Geschichten – nicht PowerPoint-Folien und Strategiepapiere. Geschichten, die zeigen, wie es wirklich ist und Mut machen – nicht durch unrealistische Versprechen, sondern durch eine ehrliche Darstellung dessen, was möglich ist, wenn Menschen zusammenarbeiten“.

Dementsprechend ist auch Karl Brenner, der CIO in der Geschichte, kein Held, sondern eine Führungskraft, die stets versucht, das Richtige zu tun und dabei immer wieder scheitert: Er macht Fehler. Er verletzt Menschen. Er vernachlässigt seine Familie. Doch ihm gelingt etwas Wichtiges: Er lernt.

Er lernt zum Beispiel, dass die Probleme, die er und sein Team erkennen und schnell und pragmatisch lösen möchten, oft nur Symptome für tiefer liegende Probleme sind. Er lernt zwischen Lösungen erster und zweiter Ordnung zu unterscheiden. Er lernt tiefer zu fragen „Warum existiert das Problem überhaupt?“ und sich mit den Glaubenssätzen, Überzeugungen, Ängsten und Limitierungen zu befassen, die zu den Problemen führen. Ein unbequemer und schmerzhafter, jedoch letztlich nachhaltig wirkender Prozess.

Die Geschichten in dem Buch handeln von diesem tieferen Blick. Sie erzählen von Unternehmen, die an ihre Grenzen stoßen und von den Menschen dahinter, die lernen müssen, sich selbst zu konfrontieren … um Erfolg zu haben. Die dabei beschriebenen erfahrungsbasierten Prozesse, Ereignisse usw. sind alle so verfremdet, dass die realen Akteure nicht identifizierbar sind; real sind aber die beschriebenen Muster, Dynamiken und Erkenntnisse.

Abgerundet wird das Buch durch einen Anhang, in dem die Tools und Prinzipien nochmals beschrieben sind, mit denen der CIO in dem Roman Karl Brenner sein Unternehmen letztlich zum Erfolg führt. Das von Prof. Dr. Georg Kraus und seinen beiden Co-Autoren Paul Schwefer und Johann Strauß verfasste Buch ist für alle geschrieben „die den Mut haben, unter die Oberfläche zu schauen – auch wenn es weh tut“. Es kostet 24,99 EUR und kann unter anderem bei Amazon bestellt werden (ISBN-10: 3695726059; ISBN-13: 978-3695726059).

Die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

