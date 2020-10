Neues Branding: PeopleDoc, Ultimate Software und Kronos jetzt UKG

Die neue Markenidentität ebnet den Weg für eines der weltweit größten HR-Cloud-Unternehmen

STUTTGART 1. Oktober 2020 – PeopleDoc, Ultimate Software und Kronos Incorporated treten ab heute gemeinsam unter der Marke UKG (Ultimate Kronos Group) auf. Zusammen verfügt das neue Unternehmen über mehr als 70 Jahre Erfahrung in Lösungen für HR-Service-Delivery (HRSD), Human-Capital-Management (HCM) und Workforce-Management. Angetrieben durch den neuen Slogan “Our purpose is people” und als eines der weltweit größten HR- Cloud-Unternehmen liegt der Fokus darauf, Belegschaften und Unternehmen global mit den besten Lösungen für die HR zu unterstützen.

“Unsere neue Marke, UKG, bringt die Unternehmen PeopleDoc, Ultimate Software und Kronos sowie deren Mitarbeiter zusammen”, sagt Aron Ain, CEO von UKG. “Sie gründet auf unserer aller Leidenschaft und Expertise in puncto Personalfragen. Wir sind davon überzeugt, dass die Marke UKG unser Engagement für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und deren Mitarbeiter widerspiegelt – und wir mit der neuen Marke eine Identität für eine gemeinsame Organisation mit einer gemeinsamen Zukunft schaffen. Die sich zusammenschließenden Unternehmen haben bereits bewiesen, dass eine besondere Kultur und inspirierte Mitarbeiter zum Erfolg führen – und auch vereint werden wir immer die Mitarbeiter ins Zentrum unserer Tätigkeit stellen.”

Mit seinen Lösungen und Dienstleistungen unterstützt UKG HR-Abteilungen dabei, die Produktivität zu erhöhen, den HR-Service zu optimieren und Compliance-Richtlinien einzuhalten. UKG bietet Lösungen für die Unterstützung aller Mitarbeiter – ob angestellt, auf Stundenbasis, im Außendienst, im Büro, in Vollzeit, Teilzeit und bei Auftragsarbeiten. Für den deutschen Markt führt der Zusammenschluss zur gegenseitigen Ergänzung der komplementären Lösungsangebote und Entwicklung neuer Services. Gleichzeitig stärkt die Fusion UKG auf dem europäischen Markt, indem ein Schwerpunkt auf maßgeschneiderte HR-Lösungen für mittlere bis große Unternehmen in allen Branchen gelegt wird.

“Das kombinierte Know-how von drei starken Marken, die jetzt gemeinsam als UKG operieren, rüstet uns, die Bedürfnisse von Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen”, sagt Nicole Bello, Vizepräsidentin EMEA bei UKG. “Vor allem in Europa können Kunden eine durchgängige HR- und Workforce-Management-Lösung einsetzen, die ihre Mitarbeiter über die gesamte Employee Journey begeistert. UKG hilft Unternehmen dabei, die Herausforderungen von morgen zu meistern, indem sie schon heute ihre Mitarbeiter optimal unterstützen.”

“Als Teil von UKG bündeln wir unsere Kompetenzen und betreuen jetzt mehr als 10.000 Kunden weltweit. Die neue Gruppe erwirtschaftet jährlich Einnahmen in Höhe von rund drei Milliarden US-Dollar”, sagen Jonathan Benhamou und Clement Buyse, Mitbegründer von PeopleDoc. “Das ermöglicht es uns, unsere Produktentwicklung und das Wachstum insgesamt zu beschleunigen und unsere Kunden in allen Aspekten der HR zu unterstützen.”

Wieland Volkert, Country Manager bei PeopleDoc Germany GmbH, ergänzt: “Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel in der Unternehmensgeschichte. Dabei behalten wir bei, was uns wichtig ist: ein starkes Team, starke Werte und Stabilität. Wir werden Unternehmen im HR-Digitalisierungsprozess begleiten, damit sie eine Basis für eine positive Employee Experience schaffen können. Die Employee Experience erweist sich gerade in Zeiten der Ungewissheit als ein Stabilitätsanker und beeinflusst den Unternehmenserfolg nachhaltig.”

UKG versetzt Unternehmen in die Lage, ihr HR- und Personalmanagement zu digitalisieren, um bereits heute den Herausforderungen der Zukunft der Arbeit gerecht werden. Dazu gehören: das Zusammengehörigkeitsgefühl von Mitarbeitern zu stärken sowie leistungsfähige Führungskräfte und Teams aufzubauen. Außerdem unterstützt UKG Unternehmen bei der Entwicklung mitarbeiterzentrierter HR-Programme und effektiver Betriebsabläufe.

“Wir glauben, dass Menschen, die sich wertgeschätzt fühlen, ihre Talente zum Wohle ihrer selbst, ihres Unternehmens und ihres Umfelds einsetzen. Unsere Leidenschaft für alle Aspekte des Personalwesens und der Personalverwaltung wird von unserer auf den Menschen ausgerichteten Kultur getragen,” sagt Ain. “Jeden Tag arbeiten unsere Mitarbeiter daran, das Leben von Millionen von Menschen, die unsere Lösungen nutzen, zu verbessern. Unsere neue Marke steht für mitarbeiterzentrierte Innovation, Offenheit und Partnerschaft, die unsere Kunden mit den Produkten und Dienstleistungen von UKG erleben werden. UKG wird seine prämierten Lösungen mit einem unermüdlichen Engagement für eine hervorragende Employee Experience und einem exzellenten Customer Service verbinden.”

Im Zentrum der UKG (Ultimate Kronos Group) steht der Mitarbeiter. Hervorgegangen aus einer Fusion, durch die eines der größten HR-Cloud-Unternehmen der Welt entstand, ist UKG davon überzeugt, dass Organisationen erfolgreich sind, wenn sie sich auf ihre Mitarbeiter konzentrieren. UKG ist ein führender globaler Anbieter von HCM-, Gehaltsabrechnungs-, HR-Service-Delivery- und Workforce-Management-Lösungen. Die prämierten Pro-, Dimensions- und Ready-Lösungen von UKG unterstützen weltweit mehr als 10.000 Unternehmen in allen Branchen dabei, die HR-Effektivität zu steigern, den Gehaltsabrechnungsprozess zu optimieren, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, und die Arbeit für alle zu einem besseren, vernetzteren Erlebnis zu machen. UKG beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter weltweit und ist für seine integrative Arbeitsplatzkultur bekannt. Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeicchnungen erhalten für seine Kultur, Produkte, und Services, einschließlich der wiederholten Platzierung auf der Fortune 100 “Best Companies to Work For” Liste. Weitere Informationen finden Sie unter www.ukg.com

