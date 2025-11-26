Neuerungen im Schulungsangebot der First Class Management GmbH

First Class Management GmbH erweitert Portfolio der Luftsicherheits-Schulungen: 11.2.3.9 jetzt auf Englisch und neuer Kurs 11.2.3.10 ab sofort verfügbar

Bremen, 26. November 2025 – Die First Class Management GmbH, spezialisierte Unternehmensberatung für Logistikdienstleister, baut ihr Schulungsangebot im Bereich Luftsicherheit weiter aus. Mit einer englischsprachigen Variante des etablierten Seminars 11.2.3.9 sowie der Einführung der neuen Schulung 11.2.3.10 reagiert das Unternehmen auf den wachsenden Bedarf global agierender Logistikunternehmen.

## 11.2.3.9: Etabliertes Schulungsformat jetzt auch auf Englisch verfügbar

Die Schulung nach VO (EU) Nr. 2015/1998 Kap. 11.2.3.9 richtet sich an Mitarbeitende, die im Bereich Luftfracht andere Sicherheitskontrollen als Kontrollen durchführen. Dazu zählen z. B. Intake-Prozesse im Lager, Verpackung von Luftfrachtsendungen, Erstellung von AWBs oder Zutrittsfreigaben zu Luftfrachtbereichen.

Ab sofort bietet First Class Management diese Schulung zusätzlich vollständig in englischer Sprache an. Die neue Sprachversion ermöglicht die Schulung internationaler Teams sowie die Qualifizierung von Mitarbeitenden in globalen Logistiknetzwerken.

Teilnehmende erhalten nach erfolgreichem Abschluss ein fälschungssicheres Zertifikat. Die Gültigkeit beträgt 5 Jahre.

## Neu im Portfolio: Schulung 11.2.3.10 – direkt in Deutsch und Englisch

Mit der Einführung der 11.2.3.10-Schulung erweitert First Class Management sein Programm erstmals um ein Format für Personal, das Sicherheitskontrollen bei Bordvorräten, Flughafenlieferungen sowie Post- und Materiallieferungen von Luftfahrtunternehmen durchführt.

### Die 11.2.3.10 Schulung umfasst u. a. Themen wie:

-Zugangskontrolle, Kontrollverfahren und Ausweissysteme

-Erkennen und Umgang mit verbotenen Gegenständen

-Anwendung von Sicherheitskultur im operativen Alltag

-Maßnahmen bei Zwischenfällen und Umgang mit Insider-Bedrohungen

-Schutzanforderungen für Flughafenlieferungen und Bordvorräte

Zum Start ist die 11.2.3.10 unmittelbar in deutscher und englischer Sprache verfügbar – sowohl als Online-Selbstlernkurs (WBT) als auch in betreuten Formaten.

## Praxisnähe, Zertifizierungskompetenz und Compliance im Fokus

Die First Class Management GmbH begleitet seit Jahren Logistikdienstleister mit Zulassungen, Auditvorbereitungen und Schulungsprogrammen. Das Unternehmen gilt im Bereich Luftsicherheit als zuverlässiger Partner für:

-Schulung des Personals nach EU-Vorgaben

-Begleitung bei LBA-Zulassungen (bekannter Versender / reglementierter Beauftragter / behördlich zugelassener Transporteur)

-Erstellung von Sicherheitsprogrammen

-Begleitung bei Audits

Die neuen Schulungen tragen dazu bei, Fachpersonal zügig einsatzbereit zu machen, interne Prozesse zu standardisieren und operative Risiken entlang der sicheren Lieferkette zu minimieren.

Die First Class Management GmbH mit Sitz in Bremen ist eine spezialisierte Unternehmensberatung für die Logistikbranche. Sie unterstützt Unternehmen bei Zertifizierungen, Bewilligungen und im Aufbau ISO-konformer Managementsysteme.

Das Portfolio umfasst Luftsicherheit, Zoll & Außenwirtschaft (u. a. AEO), Qualitätsmanagement (ISO 9001/14001/28000) sowie GDP-Compliance. Zudem bietet das Unternehmen praxisorientierte Schulungen in Präsenz, online und als Inhouse-Seminare an.

Firmenkontakt

First Class Management GmbH

Meike Schurig

Schwaneweder Str. 48a

28779 Bremen

0421 69 000 800

0421 69 000 802



https://fcmanagement.de

Pressekontakt

DigiStage GmbH

Ralf Skirr

Reichswaldstr. 29 – 31

67663 Kaiserslautern

+49 (0)631 2040 98 48



https://internet-online-marketing.de

