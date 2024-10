Neuerscheinungen aus internationalen Kooperationen

Schenk Verlag auf der Frankfurter Buchmesse

Der Schenk Verlag nimmt als Kooperationspartner in verschiedenen internationalen Projekten teil, wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit. Das Ergebnis dieser Kooperationen sind Bücher, die gerade zur Frankfurter Buchmesse erschienen sind und werden am Livro-Stand in Halle 3.0 Stand C97 ausgestellt.

Der neue Roman von Dejan Trajkoski “ Wahrheit, Liebe“ ist zuerst bei BataPress in Nord-Mazedonien erschienen und liegt nun in einer Übersetzung von Iva Fidancheva in Deutsch vor.

Der Roman „Wahrheit, Liebe“ ist bereichernd. Dejan Trajkoski ist ein seltener, authentischer und selbstbewusster Romanautor mit unbestrittenen Fähigkeiten und Talent zum Geschichtenerzählen.

Ein weiterer Kooperationspartner von uns ist der bulgarische Paradox Verlag, mit dem zusammen wir drei Bücher für die Messe veröffentlicht haben.

Eine echte Delikatesse ist das Buch „Schwarzmeerdialoge“ von Michael Zaimov , übersetz von Ralf Petrov. Das Buch ist eine wunderbare literarische Beschreibung der Natur von Schwarzenmeer. Es ist eine glückliche, schöne, kluge Idee von Mikhail Zaimov, uns in die Gewässer vom Schwarzenmeer zu stürzen, um uns mit unseren ersten Gefährten wieder zu vereinen, um die Stummen zu sehen und mit ihnen zu lachen.

Zara Buyukliiska ist die Autorin des Kinderbuches „Das balue Gespenst“, der Übersetzer war erneut Ralf Petrov. Eine weitere Titel aus diese Kooperation ist das Kinderbuch „Victor und die Zauberfee“ von Ilina Polieva.

Wir empfehlen eine live Veranstaltung, am 18. Oktober um 15 Uhr können Sie mit unserer Autorin Kseniya Fuchs auf dem PEN Stand in der Halle 3.1, K 73 treffen, wo sie Ihr neues Buch “ 12 Jahreszeiten einer Frau“ vorstellt.

Die Projekte wurden von dem Creative Europe Programm der Europäischen Union kofinanziert.

Der Schenk Verlag ist in der Mitte Europas in einem Dreiländereck tätig und steht somit mit seinen Büchern und Autor*innen in alle geografischen Richtungen Europas offen.

Firmenkontakt

Schenk Verlag

Susanna Bazing

Martin-Seitz-Str.

94036 Passau

0851-49095271



http://www.schenkbuchverlag.de

Pressekontakt

Schenk Verlag

Susanna Bazing

Martin-Seitz-Str.

94036 Passau

0851-49095271



http://www.schenkbuchverlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.