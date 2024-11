Neuerscheinung: „Positiv führt! Mit Positive Leadership Teams und Organisationen empowern“

Das neu erschienene Buch zeigt Führungskräften Wege auf, wie sie in ihrem Bereich bzw. Unternehmen eine als positiv erlebte und zukunftsfähige Führungskultur und Kultur der Zusammenarbeit etablieren können – auch in einer von starken Umbrüchen gepräg

„Positiv führt! Mit Positiv Leadership Teams und Organisationen empowern“ – so lautet der Titel eines Buchs der drei Organisations-, Führungskräfte- und Teamentwickler Elke Katharina Meyer, Frank Nesemann und Thomas Achim Werner, das im November im Verlag BusinessVillage erschienen ist. In ihm stellen die drei Berater, Trainer, Coaches unter anderem basierend auf den Erkenntnissen der Positiven Psychologie einen neuen Führungsansatz vor, der – laut Verlagsangaben – „Führung (r)evolutioniert“; außerdem Führungskräfte dazu befähigt, ihre Mitarbeiter und Teams durch ein „authentisches, empathisches und inspirierendes Handeln nachhaltig zu stärken“.

Dabei verstehen die drei Autoren ihr Buch auch als „Mutmacher“ in einer von Umbrüchen und rascher Veränderung geprägten Zeit, in der sich die Mitarbeiter vieler Unternehmen top-down sowie funktions- und bereichsübergreifend fragen „Was kommt da noch auf uns zu?“. Gerade in solchen Zeiten ist, so ihr Credo, „Positive Leadership“ gefragt, da in ihnen „ihren Mitarbeitenden oft eine positive Vision fehlt, worunter außer ihrer Motivation und ihrem Engagement auch ihr Vertrauen in die eigenen Stärken leidet“.

Das 293-seitige Buch besteht aus drei Teilen mit insgesamt 10 Kapiteln:

-Teil 1: Die Basis: Was ist Positive Leadership? (Kapitel 1 bis 4)

-Teil 2: Die Praxis: Wie kann ich Positive Leadership umsetzen? (Kapitel 5 bis 8)

-Teil 3: Die Zukunft: Wohin führt Positive Leadership (Kapitel 9 und 10).

In den Kapiteln 1 und 2 gehen die Autoren, die sich als „Positivity Guides“ verstehen und ein gleichnamiges Unternehmen in Berlin und Braunschweig leiten, zunächst der Frage nach: Warum ist heute eine neue Führung nötig und braucht es gerade jetzt Positive Leadership? Zudem stellen sie das von dem Wiener Wirtschaftspsychologen Markus Ebner entwickelte PERMA-Lead-Modell vor, in dem die zentralen Dimensionen von Positive Leadership zusammengefasst sind.

In Kapitel 3 gehen sie ausführlich auf diese fünf Dimensionen des PERMA-Modells

-Positive Emotionen,

-Engagement,

-Relationships (Beziehungen),

-Meaning (Bedeutung) und

-Accomplishment (Ziele, sichtbare Erfolge)

ein und zeigen, welche Rolle sie beim Führen und Motivieren von Mitarbeitern spielen. Dabei ergänzen sie das PERMA-Modell um die Dimensionen Achtsamkeit und Hoffnung, die ihres Erachtens außer auf einem positiven Zukunftsblick und auf einem Vertrauen in die eigene Veränderungsfähigkeit basiert. Aus ihrer Sicht ist Hoffnung ein zentraler Motor, um aktiv zu werden und das (eigene) Schicksal in die Hand zu nehmen. In Kapitel 4 stellen die Autoren dann eine wissenschaftliche Fallstudie vor, welche positiven Wirkungen ein Positive Leadership auf die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber und ihren Aufgaben sowie die Mitarbeiterbindung hat.

In den Kapiteln 5 bis 7 erläutern die Berater, wie Führungskräfte Positive Leadership in ihrem Verantwortungsbereich realisieren können – also wie sie zum Beispiel die positiven Emotionen, den Teamspirit und das Vertrauen in eine eigene Wirksamkeit und Bedeutung fördern können. Dabei betonen sie immer wieder, welche Rolle hierbei die Achtsamkeit spielt – sowohl für das eigene Befinden als das der Mitarbeiter wie auch die jeweilige Situation und Konstellation. In Kapitel 8 stellen sie schließlich „Lernwege“ vor, um die für ein Positive Leadership erforderlichen Skills als Führungskraft zu entwickeln, bevor sich in Kapitel 9 der Frage zuwenden: Wie erreiche ich es, dass ich in meiner Organisation kein Einzelkämpfer in Sachen Positive Leadership bin? In ihm werden Wege und Maßnahmen vorgestellt, wie Führungskräfte ihr Umfeld mit dem Positive Leadership-Gedanken infizieren können, so dass letztlich in der gesamten Organisation die angestrebte Kultur entsteht. Im 10 und letzten Kapitel listen die Autoren nochmals die (Entwicklungs-)Ziele auf, die mit einem Positive Leadership verbunden sind. Aus ihrer Warte bedeutet positiv führen letztlich auch nachhaltig führen und hierdurch einen Beitrag zum Schaffen einer besseren Welt zu leisten.

Das Buch „Positiv führt! Mit Positiv Leadership Teams und Organisationen empowern“ von Elke Katharina Meyer, Frank Nesemann und Thomas Achim Werner kostet 34,95 Euro. Eventuell könnte das Buch auch ein passendes Weihnachtsgeschenk für Führungskräfte sein. Schließlich hätten viele von ihnen in der besinnlichen Zeit zwischen Jahren die erforderliche Muße, um in Ruhe – mit etwas Abstand zum Alltag – ihr Führungsverhalten zu reflektieren und dann im Neuen Jahr mit frisch gefüllten Energietanks neu durchzustarten.

Über einen Barcode können sich dessen Besitzer übrigens weitere Infos wie Arbeitsblätter und Links zu Testverfahren von der Webseite des Verlags BusinessVillage herunterladen. Nähere Infos siehe bei Amazon oder den Verlag BusinessVillage

Die Positivity Guides, Berlin und Braunschweig, sind darauf spezialisiert, eine Positive Leadership Kultur in Unternehmen zu implementieren. Sie machen deren Führungskräfte und Teams u.a. in Workshops, Trainings, Coachings und Beratungsprojekten mit einer Fülle von auf der Positiven Psychologie basierenden Modellen und Techniken vertraut, die in der betrieblichen Praxis zu einer positiven Veränderung und Weiterentwicklung führen.

Dabei werden Elke Katharina Meyer, Thomas Achim Werner und Frank Nesemann, die gemeinsam das Lead-Team der Positivity Guides bilden und das Buch „Positiv führt! Mit Positiv Leadership Teams und Organisationen empowern“ verfasst haben, von einer Vielzahl von Trainern, Beratern und Coaches unterstützt. Diese sind wie sie alle zertifizierte PERMA-Lead Berater.

