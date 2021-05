Neuerscheinung: “Lilly und Mia in gefährlicher Mission”

Autor Paul Steinbeck veröffentlicht mit spannendem Kinder- und Jugendkrimi sein sechstes Werk

Was würdest du tun, wenn dein Leben aus den Fugen gerät? Wenn dein Zuhause bedroht ist und böse Menschen deine lieben Tiere stehlen wollen? Würdest du kämpfen, auch wenn du dich unvorhersehbaren Gefahren aussetzt?

In seinem sechsten Werk widmet sich der Autor Paul Steinbeck der Welt der Kinder und Jugendlichen. “Kinder und Jugendliche muss man ernst nehmen. Wir müssen ihnen zuhören. Wir brauchen Empathie für sie und ihren Alltag, ihre Sorgen und Probleme. Wir Erwachsenen sollten lernen, ihre Wünsche zu verstehen, mit ihnen zu fühlen, sich ein Stück auch mit ihnen zu identifizieren. Sie können mehr, als wir denken. Vertrauen ist das Stichwort”, so Steinbeck zur Intention des Buches. Verpackt hat er die Botschaft in einem spannenden Kinder- und Jugendkrimi.

Zur Story: Mia und Lilly sind Schwestern. Sie leben auf dem Argentaler Hof im Allgäu und müssen damit klarkommen, dass sie im Leben schon mehr als einmal neu anfangen mussten. Neue Freunde, neue Schule, neues Umfeld. Die Tiere auf dem Hof und die wunderbare Landschaft des Allgäus helfen ihnen, besser in ihrem neuen Zuhause anzukommen. Doch dieses ist bedroht. Ihre Eltern stecken in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. In ihrer Not fallen ihre Eltern auf die Täuschung von Tierdieben rein. Lilly und Mia erkennen den Betrug, werden aber verdächtigt, einen schlimmen Diebstahl begangen zu haben. Die Eltern stellen sie unter Hausarrest. Wer kann die Tiere überhaupt noch befreien? Nur mit Pascals Hilfe, der noch jungen, großen Liebe von Lilly, schaffen sie es, heimlich zu entkommen und die Rettung selbst in die Hand zu nehmen. Die Zeit läuft gegen ihren Plan. Sie beginnen zu kämpfen und bringen sich selbst in Gefahr.

Paul Steinbeck verlegt die Geschichte von Lilly und Mia in eine der schönsten Landschaften Europas, in das Allgäu. Zu Hilfe kommt den Mädchen dabei einer, den Leser der Plodowski-Krimis kennen – Kriminalhauptkommissar Steven Plodowski.

Lernen wir die zwei Hauptfiguren der Geschichte kennen:

Hi, ich bin Lilly,

ich bin eigentlich schon sehr erwachsen. Denn ich habe letztes Jahr damit begonnen, mich zu schminken. Aber ich trage genauso gerne Jeans-Latzhosen. Denn das ist super praktisch! Da kann man alles Mögliche in die großen Hosentaschen stecken und wild umhertollen. Meine blonden Haare werde ich niemals schneiden. So lange sieht cooler aus so. Ich finde es gut, dass wir von Brandenburg, mit seinem flachen Land, hierhergezogen sind. Hier ist es toll. Hier ist Action und Abenteuer. Die vielen Tiere, die wir auf dem Hof haben – ich liebe sie! Meine kleine Schwester ist meine beste Freundin. Mit ihr mache ich alles! Auch wenn sie eineinhalb Jahre jünger ist.

Ich bin unsterblich verliebt in Pascal. Obwohl ich mir geschworen habe, dass so etwas nicht passieren darf.

Ich bin 14 Jahre alt.

Lillys Schwester ist Mia:

Huhu,

ich bin Mia. Bin eineinhalb Jahre jünger als Lilly. Wir sind die besten Freundinnen. Haben immer eine tolle Zeit zusammen.

Der Umzug von Berlin nach Brandenburg und ins Allgäu hat uns zu einem verschworenen Team gemacht. Gegen uns kommt niemand an. Wir sind ein starkes Team. Ich bin eher die Lustige, sagen die anderen. Bin die Unbeschwertere von uns beiden. Ich habe auch blonde Haare wie Lilly. Wir haben die gleiche Frisur. Machen wir immer so. Viele sagen, wir sind wie Zwillinge. Mama sagt, wir sind Irische Zwillinge. Tiere, Reiten, Lesen, Freunde, auf den Wiesen spielen, das ist meine Leidenschaft. Ich will mit Lilly zusammen die Tiere retten – und den Hof.

Der Autor:

Paul Steinbeck ist der Künstlername des Autors, der 1967 in Ravensburg, Oberschwaben geboren wurde. Er lebt heute in der Region Stuttgart. Paul Steinbeck studierte an der Universität Trier Geschichte, Geografie und Medienkommunikation. Seit vielen Jahren arbeitet er journalistisch und im Bereich der Kommunikation.

Steinbecks Bücher haben alle einen starken Bezug zum Südwesten Deutschlands. Sowohl seine Zukunftsromane, als auch seine Krimis für Jugendliche und Erwachsene. Steven Plodowski taucht dabei in beiden Krimi-Serien auf.

ISBN: 978-3-9810604-4-7; Softcover; ca. 252 Seiten; Format 12,5 x 19 cm;

Verlag Sparkys Edition

Erscheinungstermin: 15. Mai 2021

Das Label Sparkys Edition ist neu entwickelter Teil des Verlages Kommunikation-Romer. Sitz des Verlages ist Kirchheim/Teck bei Stuttgart. “Wir wollen uns um neue Autoren mit besonderen Ansätzen kümmern”, so der Verlag. Weitere Autoren sollen ab 2021 folgen. “Jedoch in kleiner Zahl, so dass unser Sortiment in kleinen, aber gehaltvollen Schritten wachsen kann.”

mail: service@sparkys-edition.de

