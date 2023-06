Neuerscheinung: Kriminalroman „Das Kleid auf dem Klavier“.

Hannoversche Autorin mit mexikanischen Wurzeln veröffentlicht erstes Buch.

Hannoversche Autorin mit mexikanischen Wurzeln veröffentlicht ersten Roman „Das Kleid auf dem Klavier“.

Sabine Kuhn (48) verbrachte die meiste Zeit Ihres Lebens in Mexiko-Stadt, wo sie als Tochter einer Unternehmer-Familie aufwuchs. 2019 kehrte sie aufgrund der steigenden Kriminalität in Mexiko in ihre ursprüngliche Heimat Hannover zurück. Nun erfüllt sie sich einen Lebenstraum und verfasst hauptberuflich Bücher. Mit dem Roman „Das Kleid auf dem Klavier“ verarbeitet sie Ihre Erfahrungen aus dem Leben in Mexiko-Stadt auf 517 Seiten in einem spannend zu lesenden Kriminalroman.

„Das Kleid auf dem Klavier wird dein Leben für immer verändern, egal, für welche Möglichkeit du dich entscheidest.“ Das erfährt Cristina Santos am eigenen Leib. Wird die Mexikanerin ihrem Schicksal entrinnen können und am Ende doch noch ihr Glück finden? Mexiko-Stadt – beherrscht von Kriminalität, Brutalität und harter Realität. Jedoch auch inmitten von Korruption und Drogenkartellen versucht Cristina Santos, Innenarchitektin und alleinerziehende Mutter eines fünfjährigen Sohnes, ihrem Leben nach dem Mord an ihrem Ehemann Emiliano wieder einen Sinn zu geben. Tatkräftige Unterstützung erfährt sie dabei von ihren Eltern und ihrem Zwillingsbruder Carlos sowie von den Familienfreunden Montenegro, allen voran Sohn Maximiliano, der für Cristina sein Leben geben würde. Wäre da nur nicht dieser mysteriöse Tequila-Hersteller Aldo Lascurain, der Cristina mehr als nur sympathisch findet. Als er Cristina mit der Renovierung seiner Hacienda beauftragt, ahnt sie nicht, worauf sie sich da eingelassen hat. Ein gefährliches

Katz-und-Maus-Spiel beginnt …

Mehr zum Buch erfahren Sie hier:

Autorenwebsite: Mehr zum Buch

Leseprobe: Leseprobe ansehen

Das Kleid auf dem Klavier

Format: Hardcover

Seiten: 517

ISBN: 978-3-99130-154-7

Erschienen: 2022 im Novum Verlag

Preis: EUR 28,90 (Hardcover), EUR 23,99 (E-Book)

Die Autorin:

Sabine Kuhn wurde 1975 in Mexiko-Stadt geboren, wo sie bis 2019 lebte. Von 1982 bis 1995 besuchte sie die Deutsche Schule Alexander von Humboldt und schloss mit Abitur ab. In den Jahren 1995 bis 2001 absolvierte sie das Studium zur Internationalen Diplom-Betriebswirtin in Hannover sowie in Mannheim. Ab dem Jahr 2001 arbeitete sie als stellvertretende Geschäftsführerin im familieneigenen Unternehmen. Nach dem Tod ihres Vaters übernahm sie 2009 die Geschäftsleitung. Aufgrund der steigenden Kriminalität verließ sie Mexiko im Jahr 2019 und lebt seitdem in Deutschland. Zu ihren Lieblingsbeschäftigungen nebst Familie zählen Kochen, Kultur, Schreiben sowie Reisen, das ihr Leben „maßgeblich bereichert“ hat, wie sie selbst sagt.

Pressekontakt:

Martin Polster, Findability GmbH, Hanomaghof 2, 30449 Hannover

Fon: 0511.59084084, E-Mail: mp@findability.de

