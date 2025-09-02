Neuerscheinung: Dont panic – Chancen in Komplexität entdecken

Neues Fachbuch fordert radikales Umdenken in Führung, Organisation und Management

Komplexität ist kein Problem. Sie ist die Lösung. Diese provokante These stellt das neue Buch „Don“t panic – Chancen in Komplexität entdecken“ in den Mittelpunkt. In einer Zeit, in der Märkte schwanken, Systeme sich beschleunigen und Organisationen zunehmend überfordert wirken, setzt Marc Schmetkamp nicht auf Vereinfachung – sondern auf ein neues Führungs- und Denkmodell.

„Mein Ziel war es nicht, den Werkzeugkoffer diverser Unternehmensberatungen und Organisationsentwicklungen zu füllen, sondern stattdessen auf Möglichkeiten zu sensibilisieren. Bei allem Bewusstsein, dass Komplexes für Menschen ein Faktor ist, der Angst machen kann. Denn genau diese Angst ist es, die Unternehmen heute lähmt. Dabei liegen die größten Chancen gerade im Anerkennen hoher Dynamiken und im richtigen Umgang damit. Es geht im Kern darum, die richtige Haltung zu entwickeln.“, so Marc Schmetkamp.

„Komplexität lässt sich nicht managen – sie will gestaltet werden.“

Was als leere Floskel in vielen Managementetagen kursiert, bekommt in diesem Buch endlich Substanz. Der Autor – selbst erfahrener Organisationsberater – seziert die typischen Fehlannahmen klassischer Führungssysteme und zeigt, warum Kontrolle, Zielvorgaben und Silodenken in dynamischen Umfeldern versagen. An ihre Stelle treten neue Kompetenzen: Orientierung statt Planung, psychologische Sicherheit statt Angstkultur, Gestaltungsfreude statt Absicherungsdenken. Und einfach mal machen statt im abgesicherten Modus zu stagnieren.

Komplexität ist kein Risiko – sondern eine Einladung.

Das Buch ist keine Rezeptsammlung und kein Methodenkoffer. Es ist ein Weckruf. Und eine Ermutigung. Denn Komplexität ist nicht das Ende der Kontrolle, sondern der Beginn echter Innovation – wenn Unternehmen den Mut aufbringen, alte Prinzipien zu hinterfragen. Dabei schöpft das Werk aus aktuellen Studien, Praxisbeispielen und systemischen Modellen – von Amy Edmondsons psychologischer Sicherheit, über Henrik Knibergs „aligned autonomy“, bis hin zum 3-Horizonte-Modell als Zukunftsentwurf für moderne Organisationen.

Warum dieses Buch jetzt kommt?

Noch nie war der Bedarf nach Orientierung größer. Noch nie die Hilflosigkeit so spürbar. Der Rückgriff auf alte Muster – Homeoffice abschaffen, KPI-Kontrolle verschärfen, Innovationsprojekte stoppen – zeigt: Die Wirtschaft steht an einem Wendepunkt. Motivierte Mitarbeitende verlassen Unternehmen und Innovationen werden zunehmend in Ländern geschaffen, an die noch vor wenigen Jahren niemand geglaubt hat.

„Mut entsteht nicht aus Stabilität – sondern im Umgang mit Unsicherheit.“

Mit diesem Satz fordert Marc Schmetkamp seine Leserinnen und Leser auf, sich nicht länger vor Komplexität zu fürchten – sondern sie als Entwicklungschance zu begreifen.

Über das Buch:

-Titel: Don“t panic – Chancen in Komplexität entdecken

-Autor: Marc Schmetkamp

-Erschienen am 25.08.2025

-Verlag: Haufe Verlag

-ISBN: 978-3648186718

-Seitenzahl / Preis: 242 Seiten / € 39,99

Über den Autor:

Marc Schmetkamp ist systemischer Organisationsberater, Speaker und Führungsexperte mit über 15 Jahren Erfahrung in Veränderungsprozessen. Er begleitet Unternehmen, Teams und Führungskräfte bei der Navigation durch dynamische, unsichere Kontexte – mit dem Ziel, Komplexität nicht zu reduzieren, sondern produktiv zu nutzen.

