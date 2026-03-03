Roger König – Neuerscheinung: „Deutschland so blass“

Neuerscheinung: „Deutschland so blass“ – Roger König analysiert die aktuelle Lage Deutschlands

Frankfurt am Main, 19. Februar 2026 – Mit seinem neuen Buch „Deutschland so blass – Wie Ignoranz und politische Arroganz Deutschland in die Knie zwingen“ legt Autor Roger König eine umfassende Analyse der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Deutschlands vor. Das Werk ist ab sofort im Buchhandel und online erhältlich.

Deutschland steht vor tiefgreifenden strukturellen Veränderungen. Wirtschaftliche Herausforderungen, gesellschaftliche Spannungen und politische Entscheidungen prägen die Gegenwart und werfen Fragen zur zukünftigen Entwicklung des Landes auf. In seinem neuen Buch beleuchtet Roger König diese Themen aus einer kritischen und analytischen Perspektive und ordnet aktuelle Entwicklungen in einen größeren gesellschaftlichen Kontext ein.

Im Mittelpunkt des Buches steht die Analyse der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie deren Auswirkungen auf Gesellschaft, Industrie und nationale Wettbewerbsfähigkeit. König beschreibt Deutschland als eine Nation im Wandel, die sich zunehmend neuen globalen Herausforderungen stellen muss und deren Zukunft maßgeblich von politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen der Gegenwart beeinflusst wird.

„Dieses Buch ist ein Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion über die Zukunft Deutschlands“, erklärt Autor Roger König. „Es soll dazu anregen, aktuelle Entwicklungen kritisch zu reflektieren und ein tieferes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge unserer Zeit zu entwickeln.“

Das Werk behandelt unter anderem Themen wie wirtschaftliche Transformation, politische Entscheidungsprozesse, gesellschaftliche Veränderungen und die Rolle Deutschlands im internationalen Kontext. Dabei verbindet der Autor analytische Betrachtungen mit persönlichen Beobachtungen und ordnet aktuelle Entwicklungen in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang ein.

Ziel des Buches ist es, Leserinnen und Leser für die aktuellen Herausforderungen Deutschlands zu sensibilisieren und den öffentlichen Dialog über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen zu fördern. Dabei versteht sich das Werk als Impuls für eine sachliche und differenzierte Auseinandersetzung mit der Gegenwart und Zukunft Deutschlands.

Mit „Deutschland so blass“ richtet sich Roger König an politisch interessierte Leserinnen und Leser, Entscheidungsträger, Unternehmer, Journalisten sowie alle, die sich mit der aktuellen Lage Deutschlands und dessen zukünftiger Entwicklung auseinandersetzen möchten.

Buchinformationen

Titel: Deutschland so blass – Wie Ignoranz und politische Arroganz Deutschland in die Knie zwingen

Autor: Roger König

Verlag: BoD – Books on Demand GmbH, Hamburg

Format: Taschenbuch und E-Book

Erscheinungsdatum: 2025 / aktuell verfügbar

Erhältlich im Buchhandel und online

Über den Autor

Roger König lebt seit vielen Jahren in Deutschland und beschäftigt sich intensiv mit politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit seinem Buch möchte er zur öffentlichen Diskussion über die Zukunft Deutschlands beitragen und Denkanstöße für eine differenzierte Betrachtung aktueller Entwicklungen geben.

