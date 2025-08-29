Neuerscheinung: „Dein erster Deal“ von Tomek Piotrowski

Der praktische Ratgeber für den Einstieg ins Immobilieninvestment

Mit „Dein erster Deal“ erscheint im Forward Verlag ein praxisnaher Ratgeber für alle, die den Einstieg in die Immobilienwelt planen. Autor Tomek Piotrowski, erfolgreicher Unternehmer und Investor, bietet eine verständliche und umsetzbare Anleitung für den ersten eigenen Deal: von der Auswahl des passenden Objekts über die Finanzierung bis hin zur erfolgreichen Vermietung oder Verwaltung, und macht so den großen Schritt in die Immobilienwelt so greifbar wie noch nie.

Der Ratgeber „Dein erster Deal“ richtet sich an alle, die in Immobilien investieren möchten, aber bisher nicht wussten, wie sie anfangen sollen. Autor Piotrowski vermittelt fundiertes Basiswissen, zeigt erprobte Strategien und beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Kauf, Finanzierung, rechtliche Aspekte und langfristige Wertentwicklung.

Das Buch richtet sich an Anfänger, die ihre erste Immobilie erwerben möchten und dabei typische Fehler oder Fallen vermeiden wollen. Ohne Fachjargon und Überladenheit erklärt Piotrowski verständlich, wie man die richtige Strategie entwickelt, Finanzierungsmöglichkeiten prüft, Objekte findet und den Kauf erfolgreich abschließt. Checklisten, konkrete Beispiele und persönliche Erfahrungsberichte machen das Werk besonders umsetzungsorientiert.

Zentral ist dabei die Überzeugung des Autors, dass Immobilieninvestments kein exklusives Spielfeld für Großinvestoren sein müssen. „Jeder kann seinen ersten Deal machen, wenn er bereit ist, sich Wissen anzueignen und strukturiert vorzugehen“, sagt Piotrowski. Genau hier setzt das Buch an: Es bricht komplexe Sachverhalte in leicht verständliche Handlungsschritte herunter und zeigt, wie man mit realistischen Erwartungen, klaren Strategien und einer durchdachten Planung zum Erfolg gelangt.

Starke Perspektiven – auch von Investorinnen

Ein besonderes Augenmerk liegt auf verschiedenen Sichtweisen in der Investmentwelt. Zahlreiche Investorinnen und Investoren berichten im Buch von ihren ersten Schritten, Herausforderungen und Erfolgen – ein deutlicher Impuls, dass Immobilieninvestments für alle zugänglich sind.

„Dein erster Deal“: Die wichtigsten Inhalte im Überblick

– Konkrete Anleitung vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung des Investments

– Methoden zur Analyse und Bewertung geeigneter Objekte

– Kalkulation, Finanzierung, Fördermittel und Einsatz von Eigen- und Fremdkapital

– Risikomanagement und rechtliche Grundlagen

– Strategien zur Wertsteigerung, Vermietung und Verwaltung

– Aufbau eines funktionierenden Netzwerks aus Fachleuten

– Erfahrungsberichte von über 50 erfolgreichen Immobilieninvestoren mit einer hohen Frauenquote

Damit füllt „Dein erster Deal“ eine wichtige Lücke im deutschsprachigen Buchmarkt. Während viele Werke entweder zu abstrakt bleiben oder sich an Profis richten, verbindet Piotrowski fundiertes Fachwissen mit unmittelbarer Umsetzbarkeit. Das Ergebnis ist ein Buch, das motiviert, Orientierung bietet und Vertrauen schafft.

Tomek Piotrowski bringt als Autor nicht nur seine Erfahrung als Immobilieninvestor ein, sondern auch seine Perspektive als Mentor und Coach. Er weiß, welche Unsicherheiten Einsteiger beschäftigen, und beantwortet diese klar und unmissverständlich. Der Ton des Buches bleibt dabei professionell und zugleich ermutigend: Leserinnen und Leser sollen nicht nur informiert, sondern vor allem handlungsfähig werden.

„Dein erster Deal“ verbindet fundiertes Wissen mit klarer Anleitung und zeigt: Jeder kann seinen Einstieg in die Immobilienwelt meistern – mit Struktur, realistischen Erwartungen und der richtigen Vorbereitung. Mit diesem Werk liefert Tomek Piotrowski einen kompakten, fundierten und praxisnahen Leitfaden, der zeigt: Der Einstieg in Immobilieninvestments ist keine Frage von Glück oder Zufall, sondern das Ergebnis von Wissen, Vorbereitung und der richtigen Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt.

Erscheinungstermin

„Dein erster Deal“ erscheint am 2. September 2025 im Forward Verlag zum Preis von 20 Euro. Erhältlich im Buchhandel und bereits jetzt online bestellbar, zum Beispiel auf Amazon.

Podcast „Deals and Dreams“

Parallel und ergänzend zum Buch finden Sie seinen Podcast „Deals and Dreams“ auf seiner Webseite unter https://tomekpiotrowski.de/deals-and-dreams-podcast/ sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Podcast „Deals and Dreams“

Tomek Piotrowski ist Unternehmer und Immobilieninvestor aus Berlin. Bereits mit 21 Jahren gründete er seine erste Agentur im Eventbereich und arbeitete mit namhaften Marken wie Coca-Cola, JBL, Saturn und EasyJet. Heute konzentriert er sich auf den Immobiliensektor und gibt sein Wissen als Speaker und Interviewgast weiter. Er spricht offen über Rückschläge, Chancen und persönliche Entwicklung auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit.

