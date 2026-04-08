NEUERSCHEINUNG.

Torsten Vibes präsentiert seinen neuen Song „Alles egal heut Nacht“

Berlin, April 2026 – Wenn der Alltag Pause macht und die Nacht das Kommando übernimmt, dann ist es Zeit für einen Song wie „Alles egal heut Nacht“. Mit ihrer neuen Single, die am 17. April 2026 auf allen gängigen Streaming-Plattformen erscheint, liefern Torsten Vibes feat. J-Queen genau diesen Moment: frei, intensiv und kompromisslos im Hier und Jetzt.

Der Track verbindet moderne Pop- und Urban-Sounds mit eingängigen Melodien und einer klaren Botschaft: Loslassen, abschalten und einfach leben. „Alles egal heut Nacht“ erzählt von genau diesen Augenblicken, in denen Sorgen verblassen und nur noch das Gefühl zählt. Ein Song, der sowohl auf der Tanzfläche als auch im Kopfhörer funktioniert.

Torsten Vibes steht für authentische Produktionen mit emotionalem Kern, während J-Queen mit ihrer markanten Stimme und starken Präsenz dem Song eine zusätzliche Tiefe verleiht. Gemeinsam schaffen sie eine Atmosphäre, die gleichzeitig leichtfüßig und intensiv ist – perfekt für lange Nächte und unvergessliche Erinnerungen.

Mit diesem Release knüpfen die Künstler an aktuelle Trends an, ohne dabei ihre eigene Handschrift zu verlieren. „Alles egal heut Nacht“ ist mehr als nur ein Song – es ist ein Gefühl, ein Zustand, ein kurzer Ausbruch aus dem Alltag.

Release-Datum: 17. April 2026Titel: Alles egal heut NachtInterpret: Torsten Vibes feat. J-QueenVerfügbar auf: Spotify, Apple Music, Amazon Music und allen weiteren Streaming-Plattformen

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Torsten Vibes steht für authentische Produktionen mit emotionalem Kern. Torsten Vibes steht für moderne Sounds, emotionale Tiefe und Songs, die direkt ins Gefühl gehen. Mit einem Gespür für eingängige Hooks und zeitgemäße Produktionen entwickelt er seinen Stil kontinuierlich weiter.

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