Neueröffnung Online-Shop für alkoholfrei – NullAlkohol

Düsseldorf, 2.10.2023 – Die Gründerin und Geschäftsführerin Desiree Kleiner hat mit NullAlkohol einen neuen Online-Shop für alkoholfrei ins Leben gerufen, der sich darauf spezialisiert hat, hochwertige alkoholfreie Spirituosen, Weine und exquisite Geschenkboxen anzubieten. Passend zum „Sober October“ geht der Online-Shop an den Start und bedient den immer größer werdenden Trend der alkoholfreien Ersatzgetränke. NullAlkohol ist nicht nur ein Ort für alkoholfreie Genussmomente, sondern auch der erste Shop in Nordrhein-Westfalen, der Pick-up-Services anbietet.

Alkoholfreier Genuss für Jeden

NullAlkohol verfolgt die Mission, allen Genießern eine breite Palette an alkoholfreien Getränken und Geschenkideen zu bieten. Als erstklassige alkoholfreie Weinoption für ein besonderes Abendessen mit Freunden, für ein alkoholfreies Cocktail-Erlebnis oder ein beeindruckendes Geschenkset – NullAlkohol hat die perfekte Lösung.

Premium-Geschenkboxen für jeden Anlass

Die von NullAlkohol kuratierten Geschenkboxen sind das ideale Präsent für jeden Anlass. Jede Geschenkbox ist sorgfältig zusammengestellt und enthält handverlesene, passende Leckereien und alkoholfreie Getränke. Ob Geburtstage, Jubiläen oder Firmenfeiern, die Geschenkboxen von NullAlkohol sind die perfekte Wahl, um Ihre Liebe und Wertschätzung auszudrücken.

Gastronomie- und Firmenkunden-Services

NullAlkohol versteht die Bedürfnisse von Gastronomiebetrieben und Unternehmen, die nach besonderen Geschenkideen suchen. Deshalb bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für die Gastronomie an, um ihren Kunden einzigartige alkoholfreie Optionen zu bieten. Firmenkunden zählen auf NullAlkohol, um beeindruckende Mitarbeiter- und Kundengeschenke zu kreieren, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Bequemer Pick-up in Düsseldorf

NullAlkohol ist stolz darauf, der erste alkoholfreie Online-Shop in Nordrhein-Westfalen zu sein, der Pick-up-Service anbietet. Kunden aus Düsseldorf und Umgebung können ihre Bestellung bequem vor Ort abholen, um Versandkosten zu sparen und ihre Produkte noch schneller zu genießen.

Hinter NullAlkohol steht, Desiree Kleiner, engagierte Gründerin und zweifache Mutter, die sich leidenschaftlich für die Welt des alkoholfreien Genusses einsetzt. „Mein Engagement für Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit ist das Herzstück meines Unternehmens“. „Ich freue mich, unseren Kunden hochwertige alkoholfreie Produkte und ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten.. NullAlkohol steht für Qualität, Vielfalt und erstklassigen Service in alkoholfrei.“

Für weitere Informationen über NullAlkohol und unsere Produkte sowie Services besuchen Sie bitte unsere Website unter www.nullalkohol.de

Kontakt für Presseanfragen:

Desiree Kleiner

Geschäftsführerin, NullAlkohol

Telefon: 0211-942 151 19

E-Mail: hallo@nullalkohol.de

Dein Onlineshop für alkoholfreie Weine und Spirituosen

