Neueröffnung in Virginia Beach: Erstes Moxy-Hotel direkt am Meer

Das stylische Moxy Virginia Beach Oceanfront liegt direkt an der Strandpromenade und punktet mit quirligem Ambiente.

Einchecken in der Moxy-Bar mit einem Gratis-Cocktail in der Hand, eine luftige und lebhafte Lobby mit Videowand, Graffiti-Kunstwerke und viel Raum für gemeinsames Erleben im „Living Room“: Das neue Moxy Virginia Beach Oceanfront richtet sich an junge und junggebliebene Urlauber, die mehr suchen als eine komfortable Übernachtungsmöglichkeit. Das stylische Hotel liegt direkt an der Strandpromenade von Virginia Beach mit seinen vielen Geschäften, Bars und Restaurants. Das bislang einzige, direkt am Meer gelegene Hotel im Portfolio der Marriott-Marke befindet sich damit im Herzen des quirligen Ferienorts mit seinen vielen Festivals aller Art, nur wenige Schritte vom breiten Sandstrand und dem Radweg entlang der Oceanfront entfernt.

Rutsche, Schaukeln und jede Menge Hightech

Das siebenstöckige, L-förmig erbaute Hotel besticht durch sein farbenfrohes Ambiente, kombiniert mit an Strandgut erinnernde Hölzer, gewebten Materialien und Elementen aus patinierter Bronze. Es verfügt über 134 schicke und mit technischen Finessen wie etwa Netflix-fähigen LCD-Flachbildschirmen und hochwertigen Soundsystemen ausgestatteten Zimmern. Ein besonderes Gimmick sind die bunten Schlafzimmertelefone, über die Gäste unter Themen wie „Chill Out“ oder „Go Out“ aus verschiedenen Gute-Nacht-Geschichten wählen können. Weiterhin wartet das Moxy Virginia Beach Oceanfront mit einer Bar, einer Lounge, Fitnessstudio und einem Poolbereich mit Bar im Schwimmbecken sowie Sonnendeck auf. Im Restaurant Belvedere South werden Frühstück und Mittagessen im Stil eines traditionellen Diners serviert; außerdem können Gäste rund um die Uhr den Selbstbedienungsservice mit jeder Menge Snacks nutzen. Als besonderen Hingucker gibt es im Hotel eine Rutsche vom Atrium zur Lobby, Schaukeln und eine eigene Picknick-Zone. Für Tagungen, Kongresse und Seminare ausgestattet ist der Bereich „Plug & Meet“.

Zentrale Anlaufstelle ist der „Living Room“

Im Zentrum des Hotelkonzepts der Marke steht das gemeinschaftliche Erleben der Gäste. Zentraler Treffpunkt ist deshalb auch im Moxy Virginia Beach Oceanfront der „Living Room“ als der Ort, an dem die Gäste aufeinandertreffen, um zu arbeiten, sich zu unterhalten, an dort angebotenen Veranstaltungen teilzunehmen, Cocktails und Leckereien zu genießen oder einfach zu entspannen. Graffiti-Kunstwerke, hippes Mobiliar, Musik und stimmungsvolle Beleuchtung sorgen für das passende Ambiente. Der „Living Room“ verfügt über jede Menge Strom- und USB-Anschlüsse, schnelles Gratis-WLAN und versteht sich als energiegeladener und dennoch gemütlicher Treffpunkt für alle Hotelgäste. Auch die Lobby besticht durch ihr erlebnisorientiertes Ambiente und ist beispielsweise mit einem Billardtisch und Dartscheibe ausgestattet. Außerdem gibt es im Hotel Programmangebote wie Yoga- oder Malkurse.

„Wir sind ganzjährig das ideale Ziel an der US-Ostküste für Junggesellinnen- und Junggesellenabschiede oder Trips von Freunden und werden uns mit Sicherheit als beliebter After-Work-Anlaufpunkt für Einheimische etablieren; von jungen Berufstätigen bis hin zu begeisterten Surfern“, sagt Stefano Reyes, Geschäftsführer im Moxy Virginia Beach Oceanfront. Das erste und einzige Oceanfront-Hotel im Moxy-Portfolio gehört dem in Virginia Beach ansässigen Unternehmen Suburban Capital, das zugleich Hotelbetreiber ist.

Wo der Atlantische Ozean und die Chesapeake Bay an der US-Ostküste aufeinander treffen, verspricht Virginia Beach drei Stranderlebnisse in einem Urlaub. Die lebensfrohe Küstenstadt ist eines der beliebtesten Feriengebiete der USA und bietet neben Strandabenteuern und einer quirligen Innenstadt auch unberührte Natur, kulinarische Genüsse in Form von frischen Austern und Meeresfrüchten aus der Region sowie ein unbeschwertes Lebensgefühl ganz nach dem Motto „Live The Life“. Die beliebte Standpromenade hält den Rekord als längster Vergnügung sstrand der Welt – sie ist ideal für alle, die im Urlaub viel erleben möchten. Ruhig und abgeschieden liegt hingegen Sandbridge Beach: Gäste entspannen hier in Ferienhäusern oder Apartments und genießen einen malerischen Blick auf den naturbelassenen Strand. Aufgrund seiner ruhigen Gewässer bei Wassersportlern besonders beliebt ist der Strand an der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA.

Das Virginia Beach Convention & Visitors Bureau präsentiert Besucher aus aller Welt die Stadt als ganzjähriges Reiseziel. Aktuelle Pressebilder stehen unter www.VisitVirginiaBeach.com/pressroom bereit. Weitere Informationen sind zudem auf der deutschsprachigen Webseite www.VisitVirginiaBeach.de sowie auf der deutschen Facebook Fan-Seite www.facebook.com/EntdeckeVirginiaBeach erhältlich.

Firmenkontakt

Virginia Beach Convention & Visitors Bureau

Kelli Norman

Parks Avenue 2101

VA 23451 Virginia Beach

001 757 – 385-2000



http://www.VisitVirginiaBeach.de

Pressekontakt

Claasen Communication

Maria Greiner

Im Schelmböhl 40

64665 Alsbach

06257 – 68781

06257 – 68382



http://www.claasen.de

Bildquelle: Moxy Virginia Beach Oceanfront