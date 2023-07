Neuer Wohnraum im Grünen

Weitere 40 Mietwohnungen mit Gemeinschaftsraum und Gästewohnung konnten termingerecht fertiggestellt werden.

Rheinfelden (Baden), 26. Juli 2023: Die gemeinsam von der Stadt Rheinfelden (Baden) und ihrer städtischen Wohnbaugesellschaft mbH Rheinfelden ausgerufene Sanierungs- und Wohnbauoffensive trägt weitere Früchte: Mit 40 kürzlich fertiggestellten Mietwohnungen, nahe des Bürgerheims steigt die Zahl in kurzer Zeit geschaffener, neuer städtischer Wohnungen auf insgesamt 146 – der Großteil im geförderten Mietwohnungsbau für wirtschaftlich schwächer gestellte Bürger zu vergünstigten Konditionen. Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungensoll für weitere zwei Projekte mit weiteren 93 geförderten Mietwohnungen in Kürze der Startschuss erfolgen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser ambitioniertes Neubauprojekt mit insgesamt 40 Mietwohnungen am Bürgerheim – trotz schwieriger Marktbedingungen – in den ver-gangenen rund zwei Jahren nahezu im vorgesehenen Zeitplan umsetzen und fertigstellen konnten“, betonte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bei der Vorstellung des Neubaus Ende Juli 2023.

„Die nun abgeschlossene Projektentwicklung war eine besondere in der 70-jährigen Geschichte unseres Unternehmens“, fügte Wohnbau-Geschäftsführer Markus Schwamm hinzu. Und nicht nur hinsichtlich ihrer Größe setzt die Entwicklungsmaßnahme neue Standards für modernes Wohnen: Die Mietwohnungen verfügen über einen hohen Ausstattungsstandard, der mit Eigentumswohnungen vergleichbar ist. Zur Einrichtung zählen unter anderem Parkettböden mit Fußbodenheizung, elektrische Jalousien sowie großzügige Balkone oder Terrassen in allen Wohnungen – teilweise mit Gartenanteil. Um den hohen Gestaltungsanspruch sowie eine ökologisch wertvolle Bauweise zu gewährleisten, wurde im Vorfeld der Maßnahmen ein europa-weiter Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Doch der Mehrwert für die Bewohner geht deutlich über die gehobene Gebäudeausstattung hinaus.

Wegweisendes Service-Konzept nach dem „Win-win-Prinzip“

So liegt dem gesamten Projekt der Leitgedanke zugrunde, den späteren Bewohnern ein möglichst langes Leben in ihrem gewohnten Wohnumfeld zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, sind nicht nur die Räumlichkeiten barrierefrei konzipiert und reali-siert. In Kooperation mit dem Bürgerheim haben die Mieter der Neubauwohnungen zudem auch die Gelegenheit, an Serviceleistungen des Wohnheims zu partizipieren. So ist es beispielsweise in der gesamten Wohnanlage möglich, ein Hausnotrufsystem zu installieren. Im Notfall kann so die Unterstützung der in direkter Nachbarschaft gelegenen Senioreneinrichtung angefordert werden. Im Gegenzug entstand im Neu-bau unter anderem ein neuer Gemeinschaftsraum, der sowohl von den Bewohnern des Seniorenheims als auch von den neuen Mietern genutzt werden kann. Zudem stellt die Wohnbau Rheinfelden im Rahmen des Projekts auch eine „Besucherwohnung“ zur Verfügung, die von den Mietern und Gästen der Bürgerheim-Bewohner auf Anfrage nächteweise kostenfrei in Anspruch genommen werden kann.

„Diese gelungene Kooperationen zeigen, wie wertvoll bei zukunftsorientierten Projektentwicklungen der viel zitierte Blick über den Tellerrand ist“, betonte Wohnbau-Geschäftsführer Markus Schwamm. „Durch die konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit allen Partnern sowie dem Bürgerheim, die schon weit vor der Realisierung dieses Projekts ihren Ursprung nahm, ist es uns gelungen, ein echtes Vorzeigeobjekt zu realisieren, von dem alle Seiten profitieren,“ ergänzt der technische Leiter Thomas Schweiger.

Wolfgang Heim als Vertreter des Generalunternehmers freut sich zum Gelingen des Projektes mit der Firma Schleith einen wesentlichen Beitrag geleistet zu haben. Da-bei ist es stets ein Anliegen möglichst mit regionalen, einheimischen Handwerksbetrieben zusammen zu arbeiten um trotz derzeit schwieriger Marktlage verlässlich ei-ne gute Qualität zu erzielen. Basis dafür war auch die jederzeit gute Zusammenar-beit mit der Wohnbau.

Energieeffiziente Bauweise und Bewirtschaftung

Wie alle derzeitigen Neubauten der Wohnbau Rheinfelden ist auch das Projekt am Bürgerheim im KfW 55-Standard konzipiert. Das heißt, es kann mit 55 Prozent der Energie bewirtschaftet werden, die ein konventionelles Vergleichsgebäude benötigt. Zudem erfolgt die Beheizung der neuen Mietwohnungen über industrielle Abwärme der Stadtwerke Rheinfelden. Die Nutzung dieser – in Rheinfelden (Baden) – ohnehin vorhandenen Energiequelle, leistet einen deutlichen Beitrag, den städtischen Ge-bäudebestand klimaneutral zu betreiben. „Für die Erreichung unserer ehrgeizigen Klimaziele ist es essenziell, den städtischen Immobilienbestand sukzessive auf regenerative Energieträger umzustellen“, betont Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. „Wir freuen uns, dass wir durch Kooperationen mit regionalen Dienstleistern allein bei unserer Wohnbau mittlerweile die Möglichkeit geschaffen haben, über 800 Wohnun-gen in Rheinfelden (Baden) mit umweltfreundlicher Abwärme zu versorgen“. „Sicher werden nach diesem Vorbild weitere Projekte folgen“, ergänzt Wohnbau Geschäfts-führer Schwamm.

Bunter Wohnungsmix für zahlreiche Bevölkerungsgruppen

Auch bei der Entwicklung der 40 Neubauwohnungen nahe dem Bürgerheim stand eine bunte Mischung unterschiedlicher Bewohner im Vordergrund, um ein gesundes soziales Umfeld zu schaffen. Um dies zu gewährleisten, setzte die Wohnbau auf eine breite Mischung unterschiedlicher Wohnungsgrößen: Zweizimmer-Appartements für Alleinstehende, Dreizimmerwohnungen für junge Paare, Senioren und Kleinfamilien und geräumige Vierzimmerwohnungen für größere Familien sorgen für einen ausgewogenen Mix der Bewohner. „Für uns steht fest, dass die Service- und Dienstleistungen, die wir in Kooperation mit dem Bürgerheim bieten, den Bewohnern aller Altersklassen zugutekommen“, erklärt das Stadtoberhaupt.

Große Nachfrage bestätigt Ausrichtung des Konzepts

„Obwohl wir wussten, dass wir mit dem Konzept des „Wohnens mit angeschlossenen Serviceleistungen“ den Puls der Zeit treffen, waren wir dennoch überrascht von der Vielzahl der Anfragen, die uns bezüglich der Mietwohnungen erreicht haben“, resümiert Geschäftsführer Markus Schwamm. Alle Wohnungen sind vermietet und sind zwischenzeitlich an ihre neuen Bewohner übergeben.

Seit 1951 und somit seit 70 Jahren sind wir das führende Wohnungsunternehmen in Rheinfelden (Baden). Als Mitglied des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen sind wir der professionelle Partner in allen Bereichen rund um das Thema Wohnen! Heute betreuen wir rund 1.900 eigene Wohnungen, 900 Garagen und Stellplätze sowie einige andere Objekte darunter eine Sozialstation, ein Stadtmuseum, ein Jugendhaus, eine Tagespflege und ein Restaurant. Die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren beiden Gesellschaftern, der Stadt Rheinfelden (Baden) als Hauptgesellschafter und der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden bietet unseren Kunden die Sicherheit einer seriösen und abgestimmten Zusammenarbeit.

