Neuer Weltrekord beim 1. Internationalen Zoom-Hack-Slam

312 Teilnehmer darunter Schauspieler und Stress-Experte Julian Kramer zittern

Bei einem Online-Event zum Thema Sichtbarkeit von dem Topspeaker und mehrfachen Bestsellerautor Hermann Scherer (Buch u.a. “GlĂĽckskinder”) wurde am Sonntag, den 30.05.2021 um 12 Uhr ein neuer internationaler Weltrekord aufgestellt.

312 Teilnehmer aus 17 Ländern in 4 Sprachen zitterten beim sogenannten Zoom-Hack-Slam, ob sie den Weltrekord erreichen werden. Am Ende wurde ihr Engagement mit dem neuen Rekord belohnt.

Die Aufgabe: Jeder der 312 Teilnehmer musste ohne Vorbereitungszeit 1 Minute lang den anderen Teilnehmern einen Life-Hack das heiĂźt einen wichtigen Tipp mitteilen, welcher das Leben enorm verbessert und bereichert.

Einer der Teilnehmer war der 27-jährige Wahl-Kölner Julian Kramer. Der Schauspieler (u.a. “Der Lehrer” und “Unter Uns”) ist Experte fĂĽr weniger Stress & mehr Energie fĂĽr Unternehmer, Selbständige und FĂĽhrungskräfte.

Sein Lifehack war: Gehe raus aus Deinem Kopf und rein in Dein Herz.

Kramer empfiehlt dafür täglich bewusst in die Stille zu gehen. Schließe Deine Augen und atme tief ein- und aus. Atme einige Male in Dein Herz hinein. Spüre wie Dein Herz schlägt. Dabei kann es auch hilfreich sein Deine Hand oder beide Hände auf Dein Herz zu legen. Denke dann bewusst an einen Moment oder Menschen in Deinem Leben, wofür Du dankbar bist.

Zudem kannst Du dann Kontakt zu Deinem Herzen aufnehmen, in dem Du liebevoll mit Deinem Herzen redest und Fragen stellst wie zum Beispiel “Was möchte mein Herz?” oder “Was wĂĽrde meinem Herzen jetzt gut tun?”

Höre auf die Impulse und Antworten, die dann hochkommen und lebe nach ihnen.

Der Experte wünscht sich, dass immer mehr Menschen in der Welt die Reise von ihrem Kopf zu ihrem Herzen gehen. Er ist davon überzeugt, dass wahres Glück und Frieden nur im Inneren jedes Menschen zu finden ist. Doch die meisten Menschen suchen ihr Glück vor allem im Äußeren, das heißt zum Beispiel in Erfolgen, Statussymbolen und dem Erreichen der eigenen Ziele. So wird unser Glück ständig in die Zukunft aufgeschoben und an Bedingungen geknüpft. Das Glück ist in Dir und im Hier und Jetzt.

Julian Kramer hilft vor allem Unternehmer, Selbständige und Führungskräfte dabei weniger Stress und mehr Energie zu haben.

Er hilft ihnen dabei endlich die Energie zu haben, um all ihre Ziele zu erreichen, ohne dass die Familie, Gesundheit, Freunde und Hobbys dabei zu kurz kommen.

