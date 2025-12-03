Neuer Webauftritt der ESV-Akademie

Relaunch mit verbesserter Suche, neuen Themenseiten und virtuellem Rundgang

Verbesserte Navigation, zeitgemäßes Design, optimierte Barrierefreiheit: Die ESV-Akademie, Fortbildungsanbieter des Erich Schmidt Verlags (ESV), hat ihren Internetauftritt unter www.esv-akademie.de umfassend modernisiert.

So bietet der neue Veranstaltungskalender jetzt intelligente Such- und Filtermöglichkeiten, mit denen sich Seminare, Webinare und Lehrgänge gezielter nach Fachgebiet und Themen, Referierenden und Zeitraum finden lassen. Auf den übersichtlich gestalteten Informationsseiten zur Veranstaltung sind alle wichtigen Informationen noch kompakter dargestellt – inklusive der Möglichkeit eines Kalendereintrags und PDF-Exports zur persönlichen Planung. Neue Themenseiten bündeln schließlich das gesamte Fachgebietsangebot – von Arbeitsschutz über Compliance, FAO-Fortbildungen und KI bis zu Non-Profit und Steuerrecht.

Ein virtueller Rundgang eröffnet Einblicke in die modernen Berliner Veranstaltungsräume – sowohl für Teilnehmende, die sich ein Bild vom Veranstaltungsort machen möchten, als auch für Unternehmen, die die Räume mieten möchten. Ein neues Imagevideo vermittelt einen guten Einblick in die Arbeit und Angebote der ESV-Akademie.

Darüber hinaus erfüllt die Website aktuelle Anforderungen der digitalen Barrierefreiheit: Sie ist vollständig per Tastatur bedienbar, Fokusmarkierungen und Kontraste wurden dabei konsequent berücksichtigt. Und wer zudem bereits ein myESV-Kundenkonto nutzt, kann sich künftig auch hier anmelden und direkt auf seine gespeicherten Adressdaten zurückgreifen.

Interessierte können den neuen Webauftritt ab sofort unter www.esv-akademie.de entdecken.

Die ESV-Akademie des Erich Schmidt Verlags bietet ein vielfältiges Veranstaltungsportfolio mit Seminaren, Webinaren, Lehrgängen und Inhouse-Schulungen. Sie verbindet die fachlichen Schwerpunkte des Verlagsprogramms in den Bereichen Recht, Steuern, Management und Wirtschaft sowie Betriebssicherheit mit einem erfahrenen Expertennetzwerk. Ergänzend stehen moderne Veranstaltungsräume am Standort Berlin zur Buchung zur Verfügung.

