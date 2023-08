Neuer Strategischer Berater – Branchenikone Kevin Iwamoto, GLP, GTP, unterstützt Proske in den USA

Die Münchener Event-Agentur Proske GmbH arbeitet ab sofort mit Kevin Iwamoto, GLP, GTP, als Strategischen Berater zusammen. Iwamoto, einer der renommiertesten Experten im Travel- und Veranstaltungsbusiness, wird Proske dabei als Non-Executive Board Member in den USA unterstützen.

Co-CEO-Larissa Steinbäcker sagt zu der Entscheidung: „Wir wollen unseren Fußabdruck im US-Markt deutlich vergrößern und strategisch ausbauen. Keiner kann uns hier besser beflügeln als Kevin. Er wird uns hier vor allem in den Bereichen Strategie, Thought Leadership und Business Development als Berater zur Seite stehen.“

Kevin Iwamoto verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Geschäftsreise-, Tagungs- und Veranstaltungsbranche. Er ist unabhängiger Berater, war zuletzt Chief Customer Officer und Head of Enterprise bei Bizly Inc., und befindet sich trotz des Engagements bei Proske weiterhin im Teil-Ruhestand. Er hatte leitende Positionen bei HP, Disney, GoldSpring Consulting, Lanyon, Active Network, StarCite und Northwest Airlines inne.

Kevin Iwamoto sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich war beeindruckt von den enormen Fortschritten, die Proske gemacht hat. Sie haben sich zu einem One-Stop-Shop für alle Arten von Meetings entwickelt und treiben die digitale Transformation federführend voran.“

Steinbäcker weiter: „Kevin war sofort Feuer und Flamme für eine Kooperation mit uns. Das gesamte Unternehmen fühlt sich geehrt, mit einer solchen Koryphäe der Branche zusammenarbeiten zu dürfen. Ich persönlich freue mich dabei, dass er mir zudem als Mentor zur Seite steht. Gemeinsam werden wir unseren ganzheitlichen Ansatz und unseren Pionierstatus im Strategischen Meetings Management, sowie bei Live-, Virtual- und Hybrid-Events ausbauen. Nun noch stärker in den USA.“

Weitere Informationen unter: https://www.proske.com

Über die Proske GmbH:

Das schon 1986 in München gegründete und ansässige Familienunternehmen Proske GmbH fokussiert sich auf die Beratung seiner Kunden und unterstützt sie, die eigenen Unternehmensziele in Meetings mit klaren Kommunikationskonzepten und auf technisch höchstem Niveau zu realisieren. Proske gilt als führender Partner im Bereich Strategische Meeting Management Programme (SMMP). Für das Unternehmen arbeiten mehr als 130 Spezialistinnen und Spezialisten, die 16 unterschiedliche Sprachen sprechen. Die Proske GmbH ist weltweit tätig und besitzt eine ISMS-Zertifizierung gemäß ISO 27001.

