Neuer Standort für die Alltagsbegleiter Leverkusen

Erweiterung nach Burscheid und Wermelskirchen

Die Alltagsbegleiter Leverkusen freuen sich, die Eröffnung ihres neuen Standorts in Burscheid bekannt zu geben. Mit großer Begeisterung blicken wir darauf, unseren Einflussbereich zu erweitern und noch mehr Menschen in der Region Unterstützung und Betreuung im Alltag bieten zu können. Gleichzeitig suchen wir engagierte und einfühlsame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Standorte in Burscheid und Wermelskirchen.

Unsere Einrichtung ist seit vielen Jahren in der Seniorenbetreuung und -begleitung tätig und hat sich durch ihre hochwertigen Dienstleistungen einen Namen gemacht. Das Herzstück unserer Arbeit liegt darin, älteren Menschen ein möglichst selbstbestimmtes und erfülltes Leben in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen.

Wir sind stolz darauf, dass unser Leistungsspektrum weiter wächst und wir nun auch in den idyllischen Gemeinden Burscheid und Wermelskirchen präsent sind. Unsere qualifizierten Alltagsbegleiterinnen und -begleiter stehen den Senioren vor Ort mit Empathie und Fachwissen zur Seite, sei es bei der Erledigung des Haushalts, der Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben oder einfach als Gesellschaft für anregende Gespräche und gemeinsame Aktivitäten.

„Die Eröffnung unseres neuen Standorts in Burscheid markiert einen Meilenstein für unser Unternehmen. Wir sind davon überzeugt, dass die persönliche Nähe zu unseren Klienten in Burscheid und Wermelskirchen es uns ermöglichen wird, individuellere und maßgeschneiderte Betreuungslösungen anzubieten. Zugleich möchten wir neue Kolleginnen und Kollegen einladen, Teil unseres Teams zu werden und mit uns gemeinsam einen positiven Beitrag für das Leben älterer Menschen zu leisten“, sagt Olaf Breidenbach, Geschäftsführer der Alltagsbegleiter Leverkusen.

Die Alltagsbegleiter Leverkusen bieten vielfältige Stellenmöglichkeiten für Alltagsbegleiterinnen und -begleiter in Teilzeit sowie als Minijob. Gesucht werden einfühlsame Menschen mit einer ausgeprägten sozialen Ader, die Freude daran haben, älteren Menschen im Alltag zu unterstützen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich per E-Mail an kontakt@diealltagsbegleiter-lev.de oder telefonisch unter 02174 718 95 75 melden.

Über die Alltagsbegleiter Leverkusen:

Die Alltagsbegleiter Leverkusen sind ein etablierter Anbieter von Seniorenbetreuung und -begleitung mit Sitz in Leverkusen. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein hochmotiviertes und qualifiziertes Team aus, das sich mit Herz und Verstand für das Wohlbefinden älterer Menschen einsetzt. Neben Leverkusen sind die Alltagsbegleiter nun auch in Burscheid und Wermelskirchen vertreten, um noch mehr Senioren eine bestmögliche Unterstützung im Alltag zu bieten.

Kontakt

Die Alltagsbegleiter Leverkusen UG(haftungsbeschränkt)

Olaf Breidenbach

Müllersbaum 18

51399 Burscheid

02174 718 95 75



https://www.diealltagsbegleiter.de

