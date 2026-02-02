Neuer Qi Gong Kurs in Wuppertal ab dem 05.02.26

Location: Tripada Akademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 05.02.2026 20:00 Uhr

End: 30.04.2026 21:00 Uhr

Entry: 150.00 Euro (non 19% VAT)

Qi Gong Kurs in Wuppertal: 10 Wochen für mehr Beweglichkeit, Entspannung und Gesundheit

Ab 05. Februar 2026 | Donnerstags 20:00 – 21:00 Uhr | Tripada Akademie Wuppertal

Ab dem 05.02.2026 startet in der Tripada Akademie in Wuppertal ein neuer Qi Gong Kurs, der gezielt auf Gesundheitsförderung, Stressabbau, Beweglichkeit und Prävention ausgerichtet ist. Der Kurs umfasst 10 Termine à 60 Minuten und richtet sich an Anfänger:innen sowie Wiedereinsteiger:innen.

Qi Gong ist eine bewährte Methode der sanften Bewegung, die ruhige, fließende Übungen mit bewusster Atmung und achtsamer Körperhaltung verbindet. Ziel ist es, Verspannungen zu lösen, die Körperwahrnehmung zu verbessern, die Muskulatur zu kräftigen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Die gelenkschonenden Bewegungen machen Qi Gong besonders geeignet für Menschen mit hoher Alltagsbelastung, Bewegungsmangel, Stress oder Rückenbeschwerden.

Der Kurs bietet einen strukturierten Einstieg in regelmäßige gesundheitsorientierte Bewegung und unterstützt die nachhaltige Förderung von körperlicher und mentaler Balance.

Die Vorteile von Qi Gong auf einen Blick:

– Förderung von Beweglichkeit, Koordination und Haltung

– Stressabbau und mentale Entspannung

– Lockerung von Nacken-, Schulter- und Rückenverspannungen

– Verbesserung der Körperwahrnehmung

– Unterstützung von Konzentration und innerer Ruhe

Die Tripada Akademie Wuppertal bietet optimale Bedingungen für achtsames Bewegungstraining in ruhiger Atmosphäre. Der Kurs eignet sich ideal als Ausgleich zum Berufsalltag, zur Stressprävention sowie zur Förderung langfristiger körperlicher Gesundheit.

Gesundheitskurs mit Förderung der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V.

Jetzt anmelden und Platz sichern – Qi Gong Kurs in Wuppertal ab 05.02.26

Auf 230 qm Fläche bieten wir mit zwei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse für Erwachsene und Kinder im Bereich Orthopädie an. Tripada® und Tripada – Yoga ® sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen und Fortbildungen in Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, eine Pilatestrainer Ausbildung sowie Faszientrainer Ausbildung an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

