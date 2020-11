Neuer Premium-Anbieter am Interim Management-Markt: PEIM

02. 11. 2020 – Die preisgekrönten Interim Manager Ulvi Aydin, Peter Kuhle und Siegfried Lettmann schließen sich unter der neuen Marke PEIM – “Premium Executive Interim Manager” zusammen. PEIM steht für höchste professionelle Qualität und Effizienz bei Interim Management-Mandaten in Vertrieb, Marketing und Service.

Premium-Netzwerk mit Fokus auf Vertrieb, Marketing und Service:

Kuhle, Lettmann und Aydin sind renommierte Interim Manager mit langjähriger Erfahrung in ihren Bereichen. Sie wurden für ihre Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet. Ihr neues Netzwerk dient dem gegenseitigen Austausch inner- und außerhalb der konkreten Projekte. Die Kunden sollen von einem noch größeren Erfahrungshorizont und höherer Diversität profitieren. Lettmann, der auch an der European Business School Interim Manager ausbildet, ist vor allem spezialisiert auf Vertrieb und Marketing in B2B-Unternehmen, Marketing-Experte und Autor Aydin ist hauptsächlich im B2C-Marketing tätig. Vertriebs- und Service-Spezialist Kuhle kommt ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche. Unter ihrer neuen Marke wollen sie höchste Kompetenzen aus drei Welten verbinden.

Interdisziplinäre Zugänge für komplexe Vorhaben und effiziente Transformations-Projekte:

Das Trio ist spezialisiert auf schwierige und komplexe Projekte, die von Geschäftsentwicklung bis hin zum Krisenmanagement reichen. Einen besonderen Schwerpunkt machen Transformations-Vorhaben aus. Die ganzheitlichen Zugänge, die das gesammelte Know-how der Experten ermöglicht, sollen ihre Kunden-Unternehmen effizient und rasch an die gewünschten Ziele bringen. Neue Marketing-, Vertriebs- oder Service-Kompetenzen gehören ebenso dazu wie von Grund auf neu entwickelte Geschäftsmodelle, Digitalisierungs-Projekte und vieles mehr. Die Beschäftigung mit branchenübergreifenden Veränderungsthemen war ausschlaggebend für die Formierung der Elite-Truppe um PEIM. Alle drei teilen ihr Wissen seit Jahren in namhaften Wirtschafts- und Fachjournalen.

Wissens- und Kompetenztransfer:

Einen Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit bildet der Transfer von Know-how und Fähigkeiten. In der VUCA-Welt ist Veränderung nicht nur allgegenwärtig geworden, sondern auch komplexer als früher – weshalb branchen- und disziplinübergreifende Lösungsansätze wichtige Erfolgsfaktoren geworden sind. Ihre gebündelte Erfahrung soll die Experten Aydin, Kuhle und Lettmann auch effektiv auf dem Markt differenzieren. PEIM – Premium Executive Interim Manager – ist für seine Kunden ein geschlossenes Elite-Netzwerk für schwierige Projekte, die schnörkellos und ohne Umwege zum Ziel gebracht werden.

PEIM – Premium Executive Interim Manager:

PEIM ist ein erlesener Elite-Kreis erfolgreicher High Performer im Interim-Markt. Ihre Mitglieder Ulvi Aydin, Peter Kuhle und Siegfried Lettmann sind mehrfach preisgekrönte Interim Manager, die seit Jahren auf dem Markt tätig sind – im Mittelstand ebenso wie in bekannten Markenunternehmen. Zu den umfangreichen Referenzen der Interim-Experten gehören u.a. Miele, Deutsche Telekom und Lamy. Näheres und weitere Informationen finden sich auf den Internet-Auftritten der Mitglieder, etwa unter https://www.lettmann-interim.com/siegfried-lettmann/peim-premium-executive-interim-manager-sales-marketing/

Über Peter Kuhle:

Peter Kuhle ist Interim Manager und Berater aus Bad Honnef. Er begleitet Unternehmen in erfolgskritischen Phasen von Wachstum und Wandel. Dabei blickt er auf langjährige Erfahrung in Sales & Service, Transformation & Effizienz und diversen Managementfunktionen bei namhaften Unternehmen aus Konzernen und Mittelstand zurück. Seine Themenschwerpunkte sind Vertrieb, Direktvertrieb, After Sales, Service und technischer Kundendienst. Er ist Preisträger des “Interim Management Excellence Awards 2018”, für die Neusaurichtung und nachhaltige Performancesteigerung des technischen Kundendienstes – sowie für die Konzeption und Umsetzung eines zukunftsfähigen und kundenorientierten Operating Models. Kuhles Themen rücken seit der Coronakrise noch stärker in den Fokus von Unternehmen und Medien. So ist er auch 2020 in internationalen Top-Mandaten unterwegs, über seine Erfahrungen berichtete u.a. das Handelsblatt. Außerdem publiziert der Interim Manager Fachbeiträge in diversen Wirtschaftsmedien. Mehr Infos: www.peterkuhle.com

Über Ulvi Aydin:

Ulvi Aydin ist preisgekrönter Interim Manager, Unternehmens- und Unternehmer-Entwickler, Beirat und Buchautor. Als international agierender Interim-CEO und -CSO unterstützt er mittelständische Unternehmen und Konzerne bei Marken- und Marktentwicklung, Neu-Positionierung, Restrukturierung und Vertriebsexzellenz. Er ist hart in der Sache und respektvoll im Umgang. Für seine Kunden ist er “die bittere Medizin, die nötig ist, um wieder gesund zu werden”. Das funktioniert, wie etwa die Auszeichnung eines seiner Projekte zum Interim Management Projekt des Jahres und der “Interim Management Excellence Award” in der Kategorie “Diversität und Nachhaltigkeit” zeigen. Über seine Erfahrungen als Interim Manager schreibt Aydin in diversen Wirtschaftsmedien sowie als Kolumnist auf Xing Insider. Vor Kurzem erschien sein zweites Buch, “!AYCONs Führungsatlas – Der harte Weg zum wahren Leader!” Mehr Infos: www.aycon.biz

Über Siegfried Lettmann:

Siegfried Lettmann ist Executive Interim Manager mit Fokus auf der TRANSFORMATION IN VERTRIEB UND MARKETING. Er übernimmt die Gesamtverantwortung für Geschäftsentwicklung und Unternehmensführung, Vertrieb, Marketing sowie Produktmanagement in Mittelstands- und Familienunternehmen. Hier gestaltet er Veränderungen und entwickelt die Geschäfte und Kompetenzen, häufig mit internationalem Fokus. Er ist auch Studienleiter des Interim Executive Programme an der European Business School (EBS). Für seine Arbeit wurde er bereits mehrmals in Deutschland, Österreich und auf internationalem Parkett ausgezeichnet, er ist mehrfacher Constantinus-Preisträger, Interim Manager des Jahres und hat den Interim Management Excellence Award der DDIM erhalten. Die Deutsche Wirtschaft kürte ihn 2020 zum Innovator des Jahres. Mehr Infos: www.lettmann-interim.com

