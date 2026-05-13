Neuer Pentest-Konfigurator 2.0 für individuelle Angebote

Pentest Factory GmbH stellt verbesserten Online-Konfigurator mit mehr Transparenz und Nutzerfreundlichkeit vor

Die Pentest Factory GmbH hat einen neuen Online-Konfigurator für individuelle Pentest-Angebote gestartet. Die Anwendung steht ab sofort zur Verfügung und bietet maximale Transparenz sowie flexible Zusammenstellung der gewünschten Leistungen. Mehr erfahren Sie unter https://konfigurator.pentestfactory.de/ #

Verbesserte Transparenz und Benutzerfreundlichkeit

Die Pentest Factory GmbH hat in den letzten Wochen einen neuen Konfigurator für Pentest-Angebote entwickelt. Ziel war es, die Benutzerfreundlichkeit und Transparenz deutlich zu steigern. Der Online-Konfigurator ist ab sofort auf der Homepage des Unternehmens abrufbar. Nutzer können einen Pentest flexibel sowie individuell konfigurieren und sich dabei an ihrem spezifischen Bedarf orientieren. Sämtliche Leistungen der Webseite sind im Konfigurator enthalten und lassen sich bspw. nach Kategorien wie Infrastruktur, Web Apps und API filtern. Im Vergleich zum Vorgänger können im Konfigurator 2.0 mehrere Pentests in einem Angebot angefragt werden. Ergänzende Leistungen und Optionen werden vorgeschlagen und sind mit Preisangaben jederzeit einsehbar. Bereits bei Änderung der Anfrage bleibt die Kostenübersicht stets aktuell und transparent. Dabei werden jederzeit die Sprachen deutsch und englisch unterstützt.

Direktes Angebot und flexible Nutzung

Nach Auswahl der gewünschten Tests erhalten Nutzer sofort eine Kostenübersicht und auf Wunsch ein unverbindliches Angebot als PDF per E-Mail. Die angegebenen Preise stellen Maximalaufwände auf Basis bisheriger Erfahrungen dar. Wenn bei der Pentest-Durchführung weniger Zeit benötigt wird, erfolgt die Abrechnung nach tatsächlich angefallenem Aufwand.

Der neue Konfigurator bietet die schnellste Möglichkeit, ein Angebot zu erhalten. Die Angebotsanfrage kann außerhalb der Öffnungszeiten erfolgen, da kein persönlicher Kontakt notwendig ist. Klassische Anfragen über den Vertrieb dauern im Vergleich bis zu drei Tage oder länger.

Eine ausführliche Beschreibung aller Leistungen hält der Konfigurator selbst, sowie eine Verlinkung auf die Webseite bereit. Bei offenen Fragen steht während der Öffnungszeiten ein Ansprechpartner aus unserem Expertenteam zur Verfügung.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach Angebotserstellung einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren. Hierfür kann das Kalendertool des Unternehmens genutzt werden, um unkompliziert einen festen Termin zu buchen.

Alle Vorteile des Konfigurator 2.0 im Überblick

Der Konfigurator 2.0 vereint mehrere Vorteile für interessierte Unternehmen:

– Schnelle und kontaktlose Angebotsanfrage

– Maximale Transparenz bei Aufwand und Kosten

– Planung individueller Pentests

– Intelligente Auswahl passender Ergänzungen

– Kostenfreie Hotline für persönlichen Kontakt mit Expertenteam

– Zertifiziertes Team zur Beantwortung von Fragen und Durchführung der Pentests

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Die Pentest Factory GmbH ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen im Bereich Penetrationstests und Sicherheitsanalysen. Dabei betreut das Unternehmen Kunden vom Mittelstand aufwärts bis hin zu Konzernen. Die Leistungserbringung erfolgt ausschließlich durch eigene, festangestellte Mitarbeiter, wobei alle Penetrationstester die OSCP-Zertifizierung als Mindestanforderung aufweisen.

Die Pentest Factory GmbH gehört zur Unternehmensgruppe der tacticx GmbH. Das Schwesterunternehmen tacticx Consulting GmbH ist eine der führenden Beratungsunternehmen im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt sie Kunden in ganz Europa. Die gesamte Unternehmensgruppe ist zudem ISO-27001 zertifiziert.

Kontakt

Pentest Factory GmbH

Christina Lemm

Walbecker Straße 53

47608 Geldern

02831 121910



https://www.pentestfactory.de/

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