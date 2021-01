Neuer Onlineshop bei Rangierhilfe24 – Deutschlands Nr. 1

Rangierhilfe nachrüsten leicht gemacht

Neuer Onlineshop bei Rangierhilfe24 – Rangierhilfe nachrüsten mit der Nr. 1 in Deutschland

Rangierhilfe24 rüstet nach. Mit dem Start des neuen Onlineshops soll die steigende Kundenzahl des erfolgreichen Unternehmens bedient werden. Neukunden und Bestandskunden können ab sofort automatische Rangierhilfen, Stützsysteme für Wohnwagen und passendes Zubehör online erwerben. Mit der Eröffnung des neuen Shops ist zudem eine Erweiterung des Sortiments verbunden: Das Unternehmen mit dem angeschlossenen Montagezentrum im Kraichgau bietet nun Fahrradträger für Anhängerkupplung, Wohnwagendeichsel oder Fahrzeugdach an sowie Fahrradträgererweiterungen und Zubehör.

Rangierhilfe nachrüsten lassen im Montagezentrum im Kraichgau

Rangierhilfe24 ist schon seit Jahren Deutschlands Anlaufstelle Nummer eins, wenn es darum geht, Rangierhilfen bzw. Mover nachzurüsten. Benötigt der Wohnwagen oder Anhänger eine Rangierhilfe, übernimmt das Unternehmen aus dem Kraichgau den fachgerechten Einbau. Über den neuen Onlineshop können Kunden jetzt nicht nur die passende Rangierhilfe auswählen, sondern auch gleich einen Termin für die Montage buchen. Die beiden Geschäftsführer möchten ihren Kunden den anstehenden Urlaub so angenehm wie möglich machen: durch die leichte Manövrierbarkeit der Wohnwagen mithilfe automatischer Mover. Im Sortiment befinden sich unter anderem halb- und vollautomatische Rangierhilfen folgender Marken:

Enduro

Go2

AL-KO

easydriver

Neben den Rangierhilfen können Stützsysteme für Wohnwagen und Anhänger sowie diverses Zubehör für die Nachrüstung online bestellt werden. Bei der Montage von sowohl Rangierhilfe als auch Stützsystem profitieren Kunden von speziellen Vorzugspreisen.

Qualität garantiert – langjährige Montageerfahrung, 10 Jahre Garantie und eine kostenlose E-Bike-Tour

Mit dem geschulten Montageteam des Unternehmens sind Kunden auf der sicheren Seite. Aufgrund der langjährigen Erfahrung im Verkauf und im Einbau von Rangierhilfen liefern die Rangierhilfe24-Mitarbeiter einen konstant hochwertigen Service. Ob es um die Reparatur oder Erneuerung einer Rangierhilfe geht oder darum, einen Mover nachrüsten zu lassen: Kunden bekommen zehn Jahre Garantie auf die Abdichtung der eingebauten Elektrik. Markenbauteile, einwandfreie Batterietechnik, der Einsatz neuester Dichtstoffe sowie die kontinuierliche Fortbildung der Monteure sorgen für die höchste Montagequalität. Doch das ist noch nicht alles: Während Kunden den Mover nachrüsten lassen, werden sie auf eine Fahrradtour durch den Kraichgau geschickt. Angst vor den Weinbergen muss hier niemand haben, denn die Bikes fahren mit Akku-Power und verfügen über Taschen mit Wegkarten. Die Tour ist kostenlos und völlig optional.

Neu im Sortiment: Fahrradträger und Zubehör

Um den Kunden eine größere Auswahl zu bieten, liefert der Rangierhilfe24-Onlineshop neben den Movern für Wohnwagen und Anhänger nun auch Fahrradträger für Anhängerkupplung, Wohnwagendeichsel und Fahrzeugdach. Vor allem das Angebot in der Kategorie “Fahrradträger für die Anhängerkupplung” überzeugt mit Vielfältigkeit. Im Programm befinden sich derzeit beispielsweise Fahrradträger der Marken EUFAB, Atera, Thule oder Uebler. Wer mit dem Wohnwagen auf Tour ist, kann den Fahrradträger bequem auf der Wohnwagendeichsel montieren. Spezielle Modelle sind im Rangierhilfe24-Shop verfügbar. Für das Auto bieten sich aber vor allem die Träger für die Anhängerkupplung an, da diese bis zu vier Räder sowie die schwereren E-Bikes sicher transportieren können. Das Rangierhilfe24-Team steht interessierten Kunden bei der Auswahl des passenden Radträgers jederzeit beratend zur Seite. Natürlich ist auch für das Zubehör gesorgt. Im neuen Onlineshop bestellt werden können zum Beispiel Auffahrschienen, spezielle Rahmenhalter, diverse Aufbewahrungstaschen und Radstopper.

Was sagen die Geschäftsführer zur Eröffnung des neuen Onlineshops?

Die beiden Geschäftsführer Jonas Ockert und Atilla Özdemir sind stolz auf die Eröffnung ihres neuen Onlineshops. Mit dem Start des Online-Verkaufs können sie nun auch Kunden aus einem weiteren Umkreis ihren Service und zahlreiche neue Produkte anbieten, so sagen sie. Die Nachfrage nach Rangierhilfen und Fahrradträgern ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Immer mehr Wohnwagenbesitzer entscheiden sich, die automatischen Mover montieren zu lassen. Ockert und Özdemir freuen sich darauf, auch in Zukunft zahlreichen Kunden mit ihrem Produktangebot und dem Montageservice behilflich zu sein und ihnen zu einem angenehmen und komplikationslosen Urlaub zu verhelfen – zumindest was das Rangieren des Wohnwagens angeht.

Wir begleiten Sie – selbstverständlich auch nach dem Kauf. Durch unser Rangierhilfe24.de Qualitätsversprechen bieten wir unseren Kunden im Falle einer Eigenmontage alle notwendige Unterstützung an. Unsere Kunden erhalten neben einer umfassenden Montageanweisung der erworbenen Rangierhilfe im Bedarfsfall auch Live Unterstützung, per Telefon oder Video Call. Durch diesen Service schaffen es fast alle unserer Kunden Ihre Rangierhilfe nachzurüsten und das passgenau und vollkommen funktionsfähig. Und falls es doch einmal nicht klappt stehen wir natürlich an unserem Montagestandort auch persönlich zur Verfügung.

Kontakt

Rangierhilfe24.de

Jonas Ockert

Allmend 15/1

75038 Oberderdingen

01748721533

info@rangierhilfe24.de

https://www.rangierhilfe24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.