Neuer Online-Shop für professionelle Arbeitskleidung: BS Workwear startet deutschlandweit

Die Firma Büter Schmitz e.K. erweitert ihren digitalen Auftritt und präsentiert BSWorkwear mit einen neuen spezialisierten Online-Shop für moderne Arbeitskleidung und Arbeitsschutz.Seit 2007 steht die Firma Büter Schmitz e.K. aus Nordhorn für zuverlässige Sitzschonbezug Lösungen im professionellen Nutzfahrzeug-Sektor.

Nachdem das Unternehmen ursprünglich mit der Herstellung von Sitzschonbezügen für Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Nutzfahrzeuge gestartet ist, wurde das Sortiment im Jahr 2018 gezielt um den Bereich Arbeitskleidung erweitert. Dieser Produktbereich wurde seither kontinuierlich ausgebaut und erhält nun mit BS Workwear einen eigenen spezialisierten Online-Auftritt. Der neue Shop richtet sich insbesondere an Handwerksbetriebe, und Unternehmen aus den Branchen Gastronomie, Logistik sowie Medizin / Pflege und bietet eine umfangreiche Auswahl an professioneller Arbeitsausstattung – von Arbeitsbekleidung und Sicherheitsschuhen bis hin zu Handschutz und Zubehör. Zum Sortiment gehören unter anderem bekannte Marken wie Nitras, Nitras Medical, Promodoro und Elysee. Weitere Marken, darunter Daiber, Hakro und Portwest, sollen das Angebot künftig ergänzen.

Neben hochwertigen Produkten setzt BS Workwear auch auf individuelle Lösungen für Unternehmen: Arbeitskleidung kann nach Kundenwunsch bestickt oder bedruckt werden und ermöglicht so einen professionellen und einheitlichen Firmenauftritt.

Mit dem neuen Shop verfolgt die Firma Büter Schmitz e.K. das Ziel, Kunden deutschlandweit eine klare, moderne und spezialisierte Einkaufsplattform für Berufsbekleidung anzubieten. Dabei stehen Qualität, Zuverlässigkeit und eine praxisorientierte Produktauswahl im Mittelpunkt. Interessierte Unternehmen und Gewerbekunden finden den neuen Onlineshop ab sofort unter: www.bsworkwear.de

Büter & Schmitz stellt seit 20 Jahren individuelle Sitzschonbezüge und Arbeitskleidung her. Das Unternehmen beliefert hauptsächlich Feuerwehren, und den Rettungsdienst, aber auch Handwerksbetriebe.

Kontakt

Büter Schmitz e.K.

Michael Büter

Bosinks Kamp 12

48531 Nordhorn

059217286800



https://www.bsworkwear.de/